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Haber Giriş: 23.06.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay'dan fotoğraf çekme teknikleri: Bu yanlış açı!

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Nurgül Yeşilçay'dan fotoğraf çekme teknikleri: Bu yanlış açı!

Nurgül Yeşilçay rol aldığı dizinin çekimlerine verilen 4 günlük arayı değerlendirip yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la soluğu Bodrum’da aldı.

Uzun süredir Instagram paylaşımlarına ara veren Yeşilçay, çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Kısa bir mola
Kısa bir mola

Yeşilçay, takipçilerine fotoğraf çekme konusunda da taktikler verdi.

Ünlü oyuncu, 'yanlış açıya' vurdu yaptı.

Nurgül Yeşilçay aşağıdan çekilen fotoğrafını "Bugün size açının önemini anlatacağım... Yanlış mesela tamam mı? Duba gibi çıkarsın" notuyla paylaştı.

Nurgül Yeşilçaydan fotoğraf çekme teknikleri: Bu yanlış açı

Yeşilçay, bir sonraki fotoğrafına ise "Yukarıdan çekip, dudağı da ergen gibi büzersen 10 kilo veriyorsun.
Rica ederim şekerim" notunu düştü.

Nurgül Yeşilçaydan fotoğraf çekme teknikleri: Bu yanlış açı

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