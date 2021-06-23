Nurgül Yeşilçay'dan fotoğraf çekme teknikleri: Bu yanlış açı!

Uzun süredir Instagram paylaşımlarına ara veren Yeşilçay, çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Yeşilçay, takipçilerine fotoğraf çekme konusunda da taktikler verdi.

Ünlü oyuncu, 'yanlış açıya' vurdu yaptı.

Nurgül Yeşilçay aşağıdan çekilen fotoğrafını "Bugün size açının önemini anlatacağım... Yanlış mesela tamam mı? Duba gibi çıkarsın" notuyla paylaştı.

Yeşilçay, bir sonraki fotoğrafına ise "Yukarıdan çekip, dudağı da ergen gibi büzersen 10 kilo veriyorsun.

Rica ederim şekerim" notunu düştü.

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