Nurgül Yeşilçay’dan Cem Özer'e cevap: Eski kocayla görüşülmez

Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Arnavutköy’de oğlu Osman Nejat Özer ve yapımcı nişanlısı Necati Kocabay ile yemek yedi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, “Ailece bir akşam yemeği yiyelim istedik. Londra’da oyunum vardı, harika geçti. Benim çocuğun da oyunu vardı, onu da izledik. O da çok güzeldi” dedi. Muhabirlerin, “Diziniz erken final yaptı bununla ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna ise “Olmayınca olmuyor. O kadar abartılacak şeyler değil” diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza ile ilgili de konuşan Yeşilçay, “Elektrik veriyorlar iyi geliyor, can sıkıcı bir durum ama kalıcı olmayacak” diyerek tedavisinin devam ettiğini belirtti.
BENCE DE NECATİ
BANA ÇOK İYİ GELİYOR
Cem Özer’in geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Necati Bey, Nurgül’e çok iyi geliyor” açıklaması da sorulan Yeşilçay, “Bence de çok iyi geliyor, Necati de Cem ile tanışmak istedi ama fırsatımız olmadı. Gerçi durduk yere eski kocayla da görüşmenin pek bir manası olmadığını düşünüyorum. Her dakika görüşürsen eski koca olmaz” diyerek kahkaha attı. Rol aldığı ‘Joseph K’ isimli oyunla ilgili soruları yanıtlayan Osman Nejat Özer ise, “Oyunum çok güzel geçti” dedi.
CEM ÖZER
NE DEMİŞTİ
TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Cem Özer, eski eşi Nurgül Yeşilçay hakkında açıklamalarda bulunmuş, Yeşilçay’ın nişanlısı Necati Kocabay’la tanışmak istediğini söylemişti: “Nurgül’e çok iyi geldiğini düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum, oğlum Nejat’ı görüyorum çünkü, Nejat çok mutlu. Belli ki evde huzur var. Nejat’ın, Necati’yi seviyorolması önemli. Çocuklar bu konuda yanılmaz.”