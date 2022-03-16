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Nurgül Yeşilçay yaşadığı kazayı anlattı: Fren yerine gaza bastım

#Nurgül Yeşilçay#Kaza#Dizi Seti
Nurgül Yeşilçay yaşadığı kazayı anlattı: Fren yerine gaza bastım
Sayit DURMAZ

Dizi setinde rol gereği araba kullanırken kaza yapan Nurgül Yeşilçay, çenesinden yaralandığı olayı anlattı: “Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım, hem direğe hem de ağaca vurdum.”

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Nurgül Yeşilçay, başrolünde oynadığı dizinin setinde geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirmiş, ağzından ve çenesinden yaralanmıştı. Önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı’ndan çıkarken görüntülenen oyuncu, kaza anını şöyle anlattı:

“Normalde ben araba kullanmayı seven biri değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Talihsiz bir kazaydı. İzleri hâlâ geçmedi ama kalıcı bir hasar yok.”

3 ayda düzelecek

 Nurgül Yeşilçay tedavisinin devam ettiğini söyledi: “Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. 3 aylık bir süre içinde düzelecek.” Ağzına ve çenesine dikiş atılan oyuncu, kaza sonrası fotoğraflarını sosyal medyada “Accık yamuğum ama gayet iyiyim” notuyla paylaşmıştı.

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Nurgül Yeşilçay'dan samimi itiraflar: En büyük pişmanlığım botoks

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Yeşilçay, oyunculuk macerasından Asmalı Konak'ın hayatındaki yerine kadar merak edilenleri anlattı.

* Babamla gurur duyardım. O dönem anlamayıp eleştirdiğim şeyler vardı, sonra anladıkça babamın çok haklı olduğunu fark ettim. Öyle biriyle büyüdüğüm için çok şanslıyım.

'EVDEN KAÇTIM'

* Oyunculuk okumak niyetiyle yola çıktım. İstanbul beni çok korkuttu. Çünkü ailem oyuncu olmamı istemiyordu. İstemediği için para da yok. Evden kaçtım. Hacettepe'ye gittim önce. Sınava girdim. Bilkent'e bile girmedim çünkü oradaki sosyal fark acaba beni üzer mi diye düşündüm. İstanbul'un sınavlarına hiç girmedim. İzmir'i de ailem orda yaşadığı için istemiyordum. Hacettepe'de ilk 30'a girdim ama kazanamadım. Eskişehir'i kazandım. Biliyorum bizimkilerin para vermeyeceğini. Kazandım, gitmek istiyorum. İzmir Belediyesi'ne gittim. Dedim ki 'Benim harç yatıracak param yok'. Sağolsunlar onlar harç harcımı yatırdı. Bir şeyi istiyorsanız, size iyi geldiğini düşünüyorsanız yürüyün. Eskişehir'e geldim. Birilerinin yanında kaldım. O yüzden Nuri Bilge'nin Uzak filmini çok severim. Eskişehir'de çok az parayla idare edebiliyorsun.

Nurgül Yeşilçay yaşadığı kazayı anlattı: Fren yerine gaza bastım

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* İlk İstanbul'a geldim. Beyoğlu'na... İnsanlar birbirine çarpıyor, özür de dilemiyor. İzmir o kadar yavaştır ki, hesap istersin 45 dakika sürer. İstanbul'a bir geldim. Herkes iş bitirici. İstanbul bana o kadar büyük geldi ki... Bir de aynı şeyi New York'ta yaşadım.

'EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BOTOKS'

* Botoks bende büyük patladı. Ben böyle bir şey yaptığımda kimseye söylemiyorum. Çünkü 'yapma manyak mısın' diyecek. Ben 'manyağım' diyeceğim. Uzayacak. O yüzden söylemiyorum. Gidiyorum. Diyorum ki 'bas abi bas, elini korkak alıştırma' En pişman olduğum şey botoks.

* Sokakta kavga sesi duyunca cama koşarım, laf atar saklanırım. Evimiz eskiden kuytu bir sokaktaydı. Kavga vardı. Adamın biri 'silahım nerde benim' diye bağırıyordu, cama çıktım 'Nereye koyduysan ordadır' dedim, saklandım.

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Nurgül Yeşilçay yaşadığı kazayı anlattı: Fren yerine gaza bastım

'ESKİDEN SEVDİĞİM İÇİN SAVAŞIRDIM'

* Sevdiğim biri haksızlığa uğrasa onun için savaşırdım eskiden. Artık hiçbir şey yapmam. Çünkü seni ilk o satıyor.

* Normalde çok iyi sır tutarım. Sen şimdi bana bir sırrını verdin, iki gün sonra bana yanlış yaptın. Ne yapacağım? Ben senin sırrını mı tutacağım?

* Batıl inancım var. Mesela hiçbir şeyi ters giymem. Kişisel gelişme asla inanmıyorum.

'ASMALI KONAK ZAMANINDA TERAPİYE GİTTİM'

* Asmalı Konak projesinin hayatımda çok önemli bir yeri var. Kendimizi orada Madonna, Michael Jackson gibi hissediyorduk. İlk terapiye gidişim de ondan sonraydı. Bir daha da gitmedim.

Nurgül Yeşilçay yaşadığı kazayı anlattı: Fren yerine gaza bastım

 

Nurgül Yeşilçay ve yeğeninin sıra dışı mutfak halleri!Nurgül Yeşilçay ve yeğeni, eğlenceli halleri ile mutfakta yaptıkları yemeklerin anlarını paylaştı
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