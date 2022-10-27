Nükhet Duru'dan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyin

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“Herkes istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Hoş bir görüntü değil. Yurtdışından gelen modayı yanlış uyguluyor insanımız.” (Behlül AYDIN)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Bali tatili

Irmak Ünal tatil için Bali’ye gitti. Fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınlayan Ünal’ın paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Bu filmde kadın dayanışması var

Yönetmen Serdar Akar’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı, Limit Yapım imzalı “Kadınlara Mahsus” filminin çekimleri devam ediyor. Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran’ın rol aldığı filmin Polonezköy’deki setinde önceki gün basın mensupları ağırlandı. Oyuncular, “Bu filmde kadın dayanışması var” dedi. Film, 3 Mart 2023’te vizyona girecek. (Behlül AYDIN)

Aileye özel gün

Futbolcu İrfan Can Kahveci, eşi Gözde Kahveci ve oğlu Can’la önceki gün İstinye Park’taydı. Kahveci, ailesiyle öğle yemeği yedikten sonra dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptı. Başarılı futbolcu, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini ise geri çevirmedi.

Hayatımda bir şey yok

Metin Hara önceki akşam Bebek’te arkadaşlarıyla kahve içerken görüntülendi. Bir dönem Adrina Lima ve Hilal Altınbilek ile birliktelik yaşayan Hara, aşk hayatıyla ilgili sorulara yanıt vermedi. Hara, “Kitap çalışmalarım ve konferanslarım devam ediyor. Hayatımda ekstra bir şey yok. Hiçbir şey beni etkilemez” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Parti eğlencesi

Melikşah Altuntaş yeni yaşını önceki akşam kutladı. Partiye katılanlar arasında Serkan Altunorak, Ezgi Mola, Ayşegül Karacan ve Tuba Altuntaş da vardı. Arkadaşlar eğlenceli gecenin fotoğraflarını sosyal medyada da paylaştı.

Nişantaşı müdavimi

Karagümrük Spor Kulübü’nün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı’ndaydı. Pirlo, İstanbul’u çok sevdiğini söyledi. Pirlo, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle de karşılaştı. (Sayit DURMAZ)

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İşten aşka zaman yok

Cenk Küpeli, Demet Şener’le evliliğini noktaladıktan sonra işlerine odaklandı. 1 yıldır Londra ve New York’ta gayrimenkul sektörüne yatırımlar yapan Küpeli, şimdi de Ankara’da bir fabrika açmaya hazırlanıyor. Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde gıda üretim ve paketleme fabrikasının açılışını önümüzdeki yılın başlarına yetiştirmeye çalışan iş insanı, şu sıralar işten aşka zaman ayıramadığını söyledi.