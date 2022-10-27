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Nükhet Duru'dan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyin

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#Nükhet Duru#Irmak Ünal#Metin Hara
Nükhet Durudan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 08:21

Nükhet Duru, kadınların sokakta tayt giymesine karşı olduğunu söyledi.

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“Herkes istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Hoş bir görüntü değil. Yurtdışından gelen modayı yanlış uyguluyor insanımız.” (Behlül AYDIN)

Nükhet Durudan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyin

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Bali tatili

Irmak Ünal tatil için Bali’ye gitti. Fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınlayan Ünal’ın paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Nükhet Durudan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyin

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Bu filmde kadın dayanışması var

Yönetmen Serdar Akar’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı, Limit Yapım imzalı “Kadınlara Mahsus” filminin çekimleri devam ediyor. Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran’ın rol aldığı filmin Polonezköy’deki setinde önceki gün basın mensupları ağırlandı. Oyuncular, “Bu filmde kadın dayanışması var” dedi. Film, 3 Mart 2023’te vizyona girecek. (Behlül AYDIN)

Nükhet Durudan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyin

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Nükhet Durudan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyin

Hayatımda bir şey yok

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Nükhet Durudan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyin

Parti eğlencesi

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Nükhet Durudan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyin

Nişantaşı müdavimi

Karagümrük Spor Kulübü’nün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı’ndaydı. Pirlo, İstanbul’u çok sevdiğini söyledi. Pirlo, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle de karşılaştı. (Sayit DURMAZ)

Nükhet Durudan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyin

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İşten aşka zaman yok

Cenk Küpeli, Demet Şener’le evliliğini noktaladıktan sonra işlerine odaklandı. 1 yıldır Londra ve New York’ta gayrimenkul sektörüne yatırımlar yapan Küpeli, şimdi de Ankara’da bir fabrika açmaya hazırlanıyor. Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde gıda üretim ve paketleme fabrikasının açılışını önümüzdeki yılın başlarına yetiştirmeye çalışan iş insanı, şu sıralar işten aşka zaman ayıramadığını söyledi.

Nükhet Durudan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyin

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#Nükhet Duru#Irmak Ünal#Metin Hara

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