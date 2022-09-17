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Nilperi Şahinkaya’dan Burak Deniz açıklaması: Hiçbir konuşma yapmayacağım

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#Nilperi Şahinkaya#Burak Deniz#Tartışma
Nilperi Şahinkaya’dan Burak Deniz açıklaması: Hiçbir konuşma yapmayacağım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 21:53

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kendisine küfür ettiği ve kavga çıkardığı iddia edilen Burak Deniz ile ilgili, “Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” dedi.

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Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in önceki gece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürüldü. Bugün 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’ne gelen Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Adana’yı çok sevdiğini belirten Şahinkaya, Burak Deniz ile yaşadığı olayla ilgili, “Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada bende ödül vereceğim. Adana’yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” diye konuştu.

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Nilperi Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi ise kendilerinin çok iyi olduğunu ancak açıklamayı avukatları aracılığıyla yaptıklarını, olayla ilgili bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

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#Nilperi Şahinkaya#Burak Deniz#Tartışma

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