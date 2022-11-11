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Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasında sular durulmuyor: Özürle kapanacak konu değil!

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#Nilperi Şahinkaya#Burak Deniz#Emre Yusufi
Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasında sular durulmuyor: Özürle kapanacak konu değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 08:07

Emre Yusufi, kendi eserinin de bulunduğu “Make Pop Art Great Again” sergisinin açılış davetine sevgilisi Nilperi Şahinkaya ile katıldı.

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Nilperi Şahinkaya, eylül ayında Adana’da Burak Deniz’le yaşadıkları kavgayla ilgili sorular üzerine “Süreç devam ediyor, savcı atandı. Uzun zaman olduğu için ‘Geri adım mı attınız?’ diye soruyorlar ama öyle bir şey yok” dedi ve ekledi:
 “Özürle kapanacak bir konu değil bu. Kimsenin de barışma için vesile olmasına gerek yok. Kişisel birçok sorun var. Bu özre ikna
olmamak için çok sebebim var, ancak açıklayamam.” (Sayit DURMAZ)

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DEPRESYONDAYIM, ÇAKTIRMIYORUM

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan İrem Derici son Instagram paylaşımıyla ses getirdi.

Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasında sular durulmuyor: Özürle kapanacak konu değil

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Ünlü şarkıcının “Depresyondayım, çaktırmıyorum” notuyla sayfasına eklediği bu fotoğrafa yorum yağdı.

OĞUZHAN'IN HEDİYESİ

 “Dünyadan Uzak” ve “Canıma Minnet” şarkılarıyla iddialı bir çıkış yakalayan Sakiler, “Yalanı Bırak”la dinleyicileriyle yeniden buluştu.

Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasında sular durulmuyor: Özürle kapanacak konu değil

Söz ve müziği Oğuzhan Koç’a ait şarkının düzenlemesini Sakiler yaptı. Koç, Sakiler’e hediye ettiği şarkının klibinde de rol aldı. Klip, Emre Abi’nin yönetmenliğinde Şile sahilinde çekildi.

 HOOIJDONK GELDİ

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı futbolcu Pierre van Hooijdonk, tatil için İstanbul’a geldi.

Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasında sular durulmuyor: Özürle kapanacak konu değil

2003-2005 tarihleri arasında sarı lacivertli ekibin formasını giyen eski futbolcu, önceki gün eşi Elvira van Diemen ile Boğaz keyfi yaptı.
Bebek’te bir otelde konaklayan çift, kahvaltı sonrası yürüyüşe çıktı. Eşiyle Ortaköy’e kadar yürüyen Hooijdonk, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. (Deniz BOY)

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Yaşam sevincimiz sizlersiniz

 Volkan Konak önceki akşam Luvia’da sahne aldı.

Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasında sular durulmuyor: Özürle kapanacak konu değil

Karadeniz müziğinin sevilen sesi, şarkılarıyla mekândaki yaklaşık 500 kişiye keyifli bir akşam yaşattı. Sanatçı, dinleyicilerine “Muhteşemsiniz, bizim yaşam sevincimiz sizlersiniz” diye seslendi.

 Görüşmeler başladı

Ece Uslu uzun aradan sonra Nişantaşı’nda ortaya çıktı.

Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasında sular durulmuyor: Özürle kapanacak konu değil

Önceki gün City’s AVM çıkışı aracını beklerken görüntülenen ünlü oyuncu, makyajsız olmasına rağmen poz verirken “Bu halimi daha çok seviyorum” dedi. 3 yıldır aldığı teklifleri geri çevirdiğini ve şimdilerde görüşmelere başladığını söyleyen Uslu, “Biraz dinlenmek istedim. Sektöre karşı bir kırgınlığım yok. Sadece yorgunluk var, yıpranmışlık var. Şimdi birkaç görüşmem olacak” dedi.

 

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#Nilperi Şahinkaya#Burak Deniz#Emre Yusufi

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