Başkalarına soracak değilim... Canım ne isterse onu giyerim

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Özetle insan tanınmış biri olunca markete alışverişe bile giderken ne giydiğine, saçının nasıl göründüğüne dikkat etmek zorunda kalıyor.

Başlarda bu konu onları etkilese de zaman içinde özellikle de yaş aldıklarında bazıları bütün bunları umursamaz oluyor.

ÖYLESİNE SİYAH BİR ELBİSE DEĞİLDİ

İşte bunlardan biri de Nicole Kidman. 56 yaşındaki Kidman, önceki akşam New York'ta Expats adlı yapımın galasına konuk oldu.

Hollywood'un en uzun boylu kadın yıldızlarından biri olan 1.80 santimlik Kidman, o gece için siyah bir elbise tercih etti. Ama doğrusu bu üzerindeki öyle "siyah bir elbise" diye geçilecek türden değildi.

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En çok dikkat çeken yanı derin sırt dekoltesiydi. Üstelik Kidman'ın giydiği elbisenin iki yanı neredeyse yok gibiydi. Bir başka deyişle dekolte oraya kadar yayılmıştı. İnce askılı siyah elbisenin bir de sol yanında çok derin bir yırtmacı vardı.

Saçlarını açık bırakan Nicole Kidman, uzun süre kameralar karşısında poz verdi. Küçücük bir dikkatsizlikle bile bir tür "elbise kazasına" uğraması büyük olasılık taşıyan Kidman'ın bu iddialı elbise içindeki rahatlığı dikkatlerden kaçmadı.

Tabii ki her zaman olduğu gibi Nicole Kidman'ın bu tercihi hem hayranları hem de moda eleştirmenleri tarafından mercek altına alındı. Elbiseyi, güzel oyuncuya yakıştıranlar olduğu kadar hiç uygun bulmayanlar da çıktı.

TEK BİR KELİMESİNİ BİLE DİKKATE ALMIYOR

Peki Nicole Kidman'ın bütün bu eleştirilerden etkilenip etkilenmediğini merak ediyor musunuz?

Geçen yaz verdiği bir röportajda açıkladığına göre insanların, giyim tercihi hakkında söylediği tek bir kelimeyi bile dikkate almıyor ünlü oyuncu.

2023 yılının haziran ayında Avustralya'da yayınlanan Stellar dergisine bir röportaj veren Nicole Kidman, bu konudaki düşüncesini de net bir şekilde ifade etmişti.

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Özellikle de kırmızı halıya çıkacağı zaman tamamen rastgele seçimler yaptığını söyledi. Ayrıca çılgın tasarımlar seçmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Kidman o röportajda giydiklerini de "yeni yetme kıyafetleri" diye tanımladı. Hemen ardından da "Giydiğim kıyafetlerin sonuçlarını hiç düşünmüyorum" diye ekledi.

'BAŞKALARINI DİNLERSENİZ BİR YERE GİDEMEZSİNİZ'

Nicole Kidman, kıyafet seçimleri sırasında başka insanların bu konudaki fikirlerini hiç dikkate almadığını, umursamadığını da ifade etti.

Bu konuda "Bazen insanların giydikleriniz hakkındaki yorumlarını duyduğunuzda bunların gerçekten yaralayıcı olduğunu düşünüyorsunuz. Ama ben genel olarak kendimi bu durumdan bağımsız tutmaya çalışıyorum. Çünkü eğer başkalarının söylediklerine bu kadar dikkat ederseniz hiçbir yere gidemezsiniz."

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Kidman, giyim anlayışına yönelik bu acımasız yorumlardan etkilenmekten kendini nasıl koruduğunu da şöyle anlattı:

"Evet, tamam bir şeyler deneyeceğim. Bunu yapmak istiyorum. Bu eğlenceli ve benim tercihim. Sorumluluğu üzerime alıyorum. Giyeceklerimi başka biri seçemez."

Güzel oyuncu, insanların giyimi hakkındaki görüşlerini ve tepkilerini bilmek istemediğini de sözlerine ekledi o röportajda. Bunun nedenini de "Çünkü bu beni yapmak istediklerimden alıkoyar."

GÖRÜNÜMÜ YİNE TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bu arada Kidman'ın Expats adlı yapımın New York galasındaki kıyafeti ve görünüşü de yine farklı eleştirilere neden oldu.

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Bazı kişiler Kidman'ın gayet güzel ve zarif göründüğünü belirtti. Ama yıldızın dış görünümünü tartışanlar ve eleştirenler hatırı sayılır çoğunluktaydı.

Bazıları Kidman'ın elbisesini değil de yüzüne sürekli olarak yaptırdığı botoksu eleştirdi. Aslında doğal haliyle güzel olan yüzünün botoks yüzünden ifadesiz bir görünüme büründüğünü savulanlar oldu.

Bazıları da giydiği elbisenin Nicole Kidman kadar zayıf birine yakışmadığını savundu. Ayrıca elbisenin dekoltelerinin fazla olduğunu savunanlar da çıktı.