Mutlulukları beş yıl sürdü... Tek celsede boşandılar!

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Anlaşmalı ayrıldılar

Oyuncu Ceren Moray, 2017 yılında Fransız Nico Brun ile Bodrum’da nikâh masasına oturmuştu. Oyuncunun, sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.

Çiftin, evliliklerini yürütemediği ve bu yüzden anlaşmalı olarak ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Nico Brun ve ailesiyle konuşabilmek için oyuncunun annesi Hülya Moray Fransızca, babası Celal Moray da İngilizce dersi almıştı.

Ceren Moray, eşi Nico ile nasıl tanıştıklarını da şöyle anlatmıştı: “Barselona’daki bir gece kulübünde tanıştık. Ertesi gün buluştuk. Beni otelimden aldı. Çok şıktı. Kol düğmesi bile takmıştı. Bende parmak arası terlikler vardı. 2.5 saatlik sohbette kötü İngilizcemle konuşmaya çalıştım.” (İsmail BAYRAK)

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SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Gösteri dünyasının ünlülerinin evlilikleri de boşanmaları da epey "gürültülü" oluyor genellikle. Özellikle de yollarını ayırma süreçleri. Bunun birçok örneğine sık sık tanık oluyoruz. Önceleri yalanlanan sonra doğrulanan iddialarla başlayan boşanma süreci, çiftlerin bazen birbirlerine medya üzerinde ilan ettikleri savaşla uzun süre devam ediyor. Sonra duruşmalar ve yine söylentiler, iddialar. Ancak bazı ünlü çiftler öylesine sakin bir biçimde boşanıyorlar ki, işin gerçeği bile uzun süre sonra ortaya çıkıyor. İşte birbirleriyle anlaşıp sessiz sedasız boşanan ünlü çiftler.

Şevval Sam - Metin Tekin

Şevval Sam ile bir dönemin gözde futbolcularından Metin Tekin'in düğünleri de uzun süre konuşulmuştu. Ancak çift, 1993 yılında başlayan evliliklerini 1999 yılında bitirdi. Eski eşi hakkında "Metin uzak akrabam gibidir" diyen Şevval Sam, boşanmalarını da "şık bir şekilde" diye tanımlamıştı. Çiftin dostluğu sürüyor.

Nehir Erdoğan - Ahmet Sesigürgil

Oyuncu Nehir Erdoğan, 'Silsile' filminin setinde tanıştığı ve 2014'te dünyaevine girdiği görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'den boşanmıştı. Evliliklerini sakin bin biçimde noktalayan çiftin birlikteliği sadece iki yıl sürmüştü.

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Zeynep Casalini - Tahsin Berk

Zeynep Casalini ile Tahsin Berk'in Bodrum'daki düğünü de uzun süre konuşulmuştu. Ancak çiftin beş yıllık evliliklerini bitirdiğini magazin basını ortaya çıkarmıştı. Onların boşanması da evliliklerinin tam tersine sessiz sedasız bir biçimde gerçekleşti.

Esra Akkaya - Harun Uygural

Esra Akkaya ve Harun Uygural çifti de 10 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Çiftin boşandığı da sonradan duyuldu. Akkaya ve Uygural, Can adında bir erkek çocuğu evlat edinmişti. Akkaya şimdi oğluyla birlikte Türkiye ve dönem dönem Londra'da yaşıyor.

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Ufuk Yıldırım - Pelin Etilez

Ufuk Yıldırım da 2012 yılında evlendiği Pelin Etilez ile 2016'da boşanmıştı. Olay bir etkinlikte gazetecilerin Ufuk Yıldırım'a, "Eşinize selamımızı söyleyin" demesi üzerine ortaya çıkmıştı.

Pelin Sönmez - Cengiz Çolak

Pelin Sönmez ve Cengiz Çolak, 2014'te ABD'nin Los Angeles kentinde gösterişli bir düğünle evlenmişti. Uzun süre sesi soluğu çıkmayan genç çiftin boşandığı tesadüfi bir şekilde ortaya çıkmıştı. Meğer herkes onların evliliğinin sürdüğünü zannederken Sönmez ve Çolak, 2016 yılında sessiz ve sakin bir şekilde boşanmış. Bu gerçek de Sönmez'in yakın arkadaşı Ebru Polat'ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.

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