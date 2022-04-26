Yürürken fenalaştı... Eşi ve kızları destek oldu!

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Yürürken fenalaştı

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Yolda yürürken fenalaşan Haldun Üstünel’in koluna giren eşi Zeynep Üstünel ve kızları, kalabalık sokakta işadamını oturtacak yer bulmakta zorlandı. Bir tabureye oturtulan Üstünel, basın mensuplarının “Geçmiş olsun, neyiniz var?” sorusuna cevap vermekte zorlandı ve sadece “Tansiyonum düşüyor” diyebildi. Daha sonra eşiyle kızları, işadamını temiz hava alması için Bebek Parkı’na götürdü. (Sayit DURMAZ)

Bir tabureye oturan Haldun Üstünel kendini daha iyi hissetmeye başlayınca ailesiyle beraber Bebek Parkı’na gitti.

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Bali’den merhaba

Rol aldığı “Aşk Mantık İntikam” adlı dizi final yapınca Burcu Özberk soluğu Bali’de aldı. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan oyuncu, tatilinden ilk kareleri Instagram hesabında İngilizce ‘Bali’den merhaba’ notuyla yayınladı.

Ailece tenis maçı izlediler

Hülya Avşar, kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Kaya ile birlikte İstanbul Championship turnuvasını izledi. Ünlü sanatçı, o anların videosunu Instagram sayfasında “Şimdi İstanbul Championship’teyiz. İki yabancı tenisçi finalist seyredeceğiz. En çok hoşuma giden ne biliyor musunuz? Tribünlerimiz artık full” notuyla paylaştı.

Kilyos kaçamağı

Ecem Çırpan ve Lider Şahin, geçtiğimiz hafta sonu güneşli havayı Kilyos’a giderek değerlendirdi. Şahin, sevgilisiyle fotoğraflarını “Şehirden kaçış” notuyla Instagram sayfasında paylaştı.

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Çarkıfelek buluşması mı?

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde “Çarkıfelek” yarışmasının yeniden çekileceğini duyurmuştu. Hostes arayışına giren ünlü şovmen, İzmit’te tescilli güzel Duygu Çakmak’la buluştu.

Çakmak, o buluşmayı sosyal medyada “Sürpriz projelerimiz çok yakında” notuyla paylaştı. Bu paylaşım, “Mehmet Ali Erbil’in yarışmadaki hostesi Duygu Çakmak mı olacak?” sorusunu akıllara getirdi.

Gerek yok

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, önceki gün Bebek’te objektife yansıdı. Futbolcunun yanında eşi Yasemin Dursun ve oğlu Eymen Serdar da vardı.

Utangaç tavırlar sergileyen Dursun, fotoğraf çeken muhabirlere “Böyle şeylere gerek yok” dedi. Bebeğinin pusetini süren futbolcu, eşiyle yürüyüşüne devam etti. (Sayit DURMAZ)

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Kuzenler aynı projede

Tuna Kiremitçi ve kuzeni Serhat Kiremitçi aynı projede buluştu.

Serhat Kiremitçi, 8 şarkılık albüm projesinin ilk single’ı “Gerçekten Aşk Yoksa”yı yayınladı.

Söz-müziği Serhat Kiremitçi’ye ait olan şarkıya Tuna Kiremitçi de kendi yazdığı sözlerle eşlik etti.

Kendimi şımarttım

Günay Musayeva, oğlu Cihangir’le Nişantaşı’ndaki Momos adlı mekanda görüntülendi. Ünlü model “Cihangir pazar kahvaltısını dışarıda yapmak istedi” dedi. Musayeva’ya kayak merkezi Courchevel tatilinde çektirdiği bikinili fotoğraflar hatırlatılıp “Üşümediniz mi” diye soruldu. Ünlü model, bu soruyu “Üşüdüm, üşüdüğüm için de ertesi gün Dubai’ye gittim. Kendimi şımarttım biraz” diye yanıtladı. (Sayit DURMAZ)

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