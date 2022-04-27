Seray Sever zorlu süreci anlattı: Sofia yanımda Alya kuvözde

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Zorlu bir doğum süreci geçiren Sever, yaşadıklarını anlattı: “Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum Murat Emanetoğlu, doğum koçum Ayşe Yıldız beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz de devam ediyor. Toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34’üncü haftada doğdular. Bebişlerin de ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde. Ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz.”

Fotoğrafları 40 gün sonra!

Yeni anne Sever, heyecan içerisinde olduğunu söyledi: “Sofia yanıma gelmeden önce hazırlık yapmaya başladım. Onun için pembe gecelik giydim ve süslendim. Bugün de ilk defa altını değiştirdim. Şu süreçte anladım ki cennet gerçekten annenin ayaklarının altında. Onlar Allah’ın mucizeleri.” Oyuncu, bebeklerinin fotoğrafını 40 gün geçmeden yayınlamak istemediğini de sözlerine ekledi.

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Eray Sünbül ile evli olan Seray Sever, daha önce 8 kez tüp bebek tedavisi gördü. 49 yaşındaki oyuncu, kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.