MS’le boğuşan yıldız oyuncudan bir kötü haber daha: Beynimde 30 lezyon var

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Christina Applegate, MS ile mücadelesi sırasında beyninde 30 lezyon bulunduğunu açıkladı ve bunun başına gelen en kötü şey olduğunu söyledi.

"BAŞIMA GELEN EN KÖTÜ ŞEY"

Hastalıkla savaşını 2021'de açıklayan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında aldığı bu tatsız teşhisini tüm hayatında olan en kötü şey olarak tanımladı.

"Beynimde 30 lezyon var" diyen Applegate "En büyüğü sağ gözümün arkasında, bu yüzden sağ gözüm çok ağrıyor" sözleriyle yaşadığı kâbusu anlattı.

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"BİRDEN ELLERİMİ KULLANAMAZ OLUYORUM"

Güzel yıldız bu lezyonlar yüzünden görme yetisi etkilenmemiş olsa da MS'in hareket kabiliyetine zarar verdiğini söyledi.

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Applegate bu durumu da "Ellerim birden tuhaflaşmaya başlıyor ve bazen beynimde nöbet geçirme hissi oluşuyor" diye tarif etti.

Beyin kisti ya da kistik beyin lezyonu, beyinde bulunan içi sıvı dolu bir kesedir. Benign (kanser olmayan) ya da malign (kanserli) olabilirler. Benign, büyümenin vücudun diğer bölümlerine yayılmadığı anlamına gelir. Bir kist kan, iltihap veya başka bir madde içerebilir.

"ÇOK KIZGINIM"

52 yaşındaki Applegate kendisini, ağrılarla dolu kötü bir gün geçirdiğinde kaslarını esnetmek yerine yatağına geri dönen "en başarısız MS'li hasta" olarak tanımladı.

“Berbat bir şey" diye söze başlayan Anchorman filminin yıldız oyuncusu "Bundan çok nefret ediyorum. Bu konuda çok kızgınım. Bunun üstesinden gelemezsiniz" sözleriyle içine düştüğü çıkmazı tarif etti.

YILLAR ÖNCE DE KANSERİ YENMİŞTİ

MS hastalığıyla mücadele yolculuğu hakkında dürüstçe konuşmayı tercih ettiğini çünkü meme kanseriyle mücadele ederken bunu yapmamaktan pişman olduğunu anlatan Christina Applegate "Söylediğim her şey koca bir yalandı" itirafında bulundu.

Applegate, 2007’de de meme kanserine yakalanmış, 2008 yılında iki memesinin de alındığı çift mastektomi ameliyatı geçirmişti.

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YETİŞKİN BEZİ KULLANMAK ZORUNDA KALDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Yıldız oyuncu 2017 yılında, kuzeni yumurtalık kanserinden kaybedince de önleyici bir tedbir olarak yumurtalıklarını ve fallop tüplerini aldırdı.

Bu ayın başlarında People ile yaptığı bir sohbet sırasında MS ile günlük yaşamı hakkında konuşan Christina Applegate çoğu zaman tuvalete yetişecek kadar hızlı hareket edemediği için yetişkin bezi kullanmak zorunda kaldığını itiraf etmişti.

"BU KORKUNÇ DURUMLA ŞAKA YAPARAK BAŞA ÇIKIYORUM"

Bu korkunç hastalıkla mücadele ederken mizahın gücüne sığındığını, kendisini ve etrafındakileri güldürebilmek için sürekli şaka yaptığını söyleyen ünlü oyuncu MS’ten bahsederken “İyi tarafından bakacak olursak, engelli park yerlerine park etmekten ve seyahat ederken uçaklara erken binmekten hoşlanıyorum” diyor.

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MS (Multiple Skleroz) hastalığı; kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalıktır. Merkezi sinir sisteminde etkilenen bölgeye ve etkilenme derecesine göre, bu kronik hastalığın türü ve şiddeti de kişiden kişiye değişebilmektedir.

TÖRENDE AYAKTA ALKIŞLANDI

Ocak ayında Emmy ödül töreninde sürpriz bir şekilde, elinde bastonuyla sahneye çıkan Christina Applegate, kendisini ayakta alkışlayan meslektaşlarına seslenmiş ve “Ben ayakta duramıyorum siz ise ayağa kalkıp beni utandırmaya çalışıyorsunuz” diyerek salonda duygu dolu anlar yaşayan herkesi güldürmüştü.

"BU BENİM SON ROLÜM"

Başrolünde oynarken MS olduğunu öğrendiği "Dead to Me" dizisindeki rolüyle 2024 Emmy Ödülleri'nde komedi dizisi başrol oyuncusu dalında aday gösterilen Applegate, bu rolünün bir oyuncu olarak aday gösterileceği son rolü olduğunu söyleyerek sevenlerini üzmüştü.