Milyonların izlediği dizinin yıldızıydı... Bir evsiz olarak öldü, cansız bedeni boş bir arsada bulundu

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Ama sonunda çalışkanlığı, yeteneği ve inatçılığıyla keşfedilir ve çok moda deyimle "şöhret basamaklarını tırmanır." Hayatının geri kalanında eski yoksulluğunu hiç unutmasa da büyük bir refah içinde yaşar.

Eğer başta Hollywood olmak üzere bütün gösteri dünyasının sadece bu tür başarı örnekleriyle dolu olduğunu düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içinde olduğunuzu söyleyebiliriz.

Çünkü bunun tam tersi yaşam hikayeleri de var. Hatta bunlar belki de o başarı öykülerinden daha fazla...

Çok izlenen bir film ya da dizide oynayarak tanınan, herkesin ışıltılı bir kariyer beklediği birinin sokaklarda yapayalnız ve beş parasız hayata veda ettiği gerçek ve trajik öyküler bunlar. Kahramanları da bir zamanlar "büyük bir yıldız olacak" gözüyle bakılanlar olur genellikle.

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İşte bir döneme damgasını vuran ünlü bir dizinin yıldızı da bu türden trajik bir öykünün kahramanı oldu. Kötü alışkanlıkların pençesinde geçirdiği son yılları, kendisi gibi evsizlerin buluşma mekanı olan bir arsada sona erdi.

Yanında bir tek sevdiği ve başının üzerinde bir çatı bile olmadan. Kimsesiz ölümünden bir süre sonra da cansız bedeni bulundu. O da pırıltılı dünyanın 'en acıklı kayıplarından biri' olarak anılır oldu.

CANSIZ BEDENİ BİR BENZİN İSTASYONUNUN ARKASINDAKİ BOŞ BİR ARSADA BULUNDU

Bu olayın kahramanı, bir dönem ülkemizde de yayınlanan General Hospital dizisiyle tanınan Robyn Bernard. 64 yaşındaki Bernard, geçtiğimiz salı günü California yakınlarındaki küçük San Jacinto kentinde bir benzin istasyonunun arkasındaki arsada bulundu. Son yılları parasızlıkla ve kötü alışkanlıkların pençesinde geçen hayat öyküsü artık tamamlanmıştı.

Her ne kadar otopsi henüz tamamlanmamış olsa da Robyn Bernard'ı tanıyanlar onun ölüm nedeninin alkol bağımlılığı olduğu konusunda hemfikir. Eski oyuncunun cansız bedeninin bulunduğu yer de kentin evsizlerinin buluşma noktası olarak biliniyor.

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Robyn Bernard tanıkların ifadesine göre hayatının son bir yılını hep orada geçiriyordu.

'HOLLYWOOD KARİYERİNİN HAYATINI MAHVETTİĞİNİ SÖYLÜYORDU'

Robyn Bernard'ın eski komşusu ve yakın arkadaşı olan 74 yaşındaki Norma Teyecha, eski oyuncunun alkol bağımlılığının pençesinde olduğunu anlattı basına verdiği demeçte.

Onun söylediğine göre Bernard, sık sık Hollywood'dan ve orada geçirdiği dönemden söz ederdi. "Hollywood'da çok fazla tacize uğradığını ve hayatının mahvolduğunu sık sık anlatırdı" diye konuştu.

Bernard'ın karavan parkları ve benzin istasyonlarıyla çevrili bir alanda son yolculuğuna çıktığının anlaşılması onu rol aldığı eski yapımlardan tanıyanları da üzdü. Bir dönemin gelecek vaad eden yıldızının geldiği nokta birçok açıdan trajik ayrıntılarla dolu.

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TV KARİYERİNE 1980'LERDE BAŞLADI

Teksaslı bir ailenin dört kızından en büyüğü olan Robyn Bernard, ilk TV deneyemini 1980'lerde yaşadı. The Facts of Life, Simon& Simon ve Whiz Kidz gibi yapımlarda rol aldı.

Kariyerinin en parlak rolü ise General Hospital adlı dizide canlandırdığı Terry Brock karakteri oldu. Dizide tam 145 bölüm boyunca kamera karşısına geçti Bernard.

Bu dizideki rolünün tamamlanmasından sonra aralarında Jean Jacques Beineix'in Diva, Betty Blue ve Roselyne and the Lions adlı filmlerinin de bulunduğu bazı Fransız yapımlarında yardımcı roller üstlendi.

Robyn Bernard, son olarak 2002 yılında Voices From The High School adlı yapımda rol aldı.

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KAMERA ARKASINDAKİ HAYATI ÇALKANTILIYDI

Fakat kamera önündeki kariyerinin yanı sıra onu tanıyan eski komşularının ve arkadaşlarının anlattığına göre kamera arkasındaki hayatı çok da düzenli değildi. Bir türlü yenemediği bir alkol alışkanlığı vardı. Ayrıca paranoid şizofreni teşhisi de konulmuştu Bernard'a.

Robyn Bernard'ın eski erkek arkadaşı olan 62 yaşındaki Dan Berlin "Bu çok uzun zaman önceydi. Benim onunla güzel anılarım var. Ama onun yanında olmak zordu" diye konuştu.

ÖNCE KARAVAN PARKINDA YAŞAMAYA BAŞLADI

Robyn Bernard için sorunlar 2014 yılında Los Angeles yakınlarındaki küçük bir şehir olan San Jacinto'ya taşınmasıyla başladı. Eski oyuncu, orada bir karavan parkına taşındı. Orada yaşayanlar arasında sesinin güzelliği ve şarkı söyleme konusundaki yeteneğiyle dikkat çekti.

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O karavan parkındaki komşularından biri olan Teyechea, İngiliz Dail Mail gazetesine "Çok iyi bir şarkıcıydı" dedi Bernard hakkında.

Bir başka komşusu olan Margot Nichols ise "O başka bir şeydi. O çok tatlı biriydi. Başka ne diyebilirsiniz ki?" diye konuştu. Fakat Nichols, Robyn Bernard'ın kötü alışkanlıkları olduğunu da söyledi. Sonra da yarım bıraktığı şu cümleyi kurdu: " Eğer şizofreniye yakalanmışsanız ve ilaçlarınızı almıyorsanız.... "

KARAVANI YANDI, KEDİLERİ ÖLDÜ

Robyn Bernard o karavan parkında yaşarken bir anda büyük bir felaketle karşılaştı. 2015 yılında çıkan bir yangında karavanında birlikte yaşadığı sekiz kedisinden yedi tanesi öldü. Bütün eşyalarını da yangında kaybetti Bernard.

Karavan parkının diğer sakinlerinin anlattğına göre Robyn Bernard, yangından sonra kendi karavanını kaybettiği için bir süre başka insanlarla birlikte yaşadı. Ama karavan parkının yöenetimi bir süre sonra Robyn'i oradan kovdu.

Zaten Robyn, oradan kovulmadan önce hem ailesiyle hem de sevgilisi olan Dan Berlin ile sorunlar yaşamaya başladı.

Bernard sonra da bir başka küçük karavan kampına taşınıp orada yaşamaya başladı. O dönemde de pençesine düştüğü kötü alışkanlıkları iyice içinde çıkılmaz bir hale dönüştü.

DEFALARCA GÖZALTINA ALINDI, HIRSIZLIK YAPTI

Robyn Bernard (sağda) polis kayıtlarına göre 2017 yılında madde etkisindeyken araç kullandığı için gözaltına alındı. Bir yıl sonra aynı suçtan ikinci kez gözaltına alındı.

Bununla da bitmedi aynı yıl yine toplum içinde sarhoş dolaşırken ve başkasına ait bir alışveriş arabasını çalarken yakalandı. Benzer suçlardan gözaltına alınması 2019 yılında da devam etti.

Robyn Bernard her ne kadar kurtulmak istese de kötü alışkanlıklarının sarmalından bir türlü çıkamadı. Onu tanıyanların anlattığına göre yeterli parası olmadığı için de markete gittiğinde kocaman market arabasına birkaç ürün koyar o şekilde dolaşırdı. O görüntüsü de artık çevredekilerin alıştğı bir hale gelmişi.

Eskiden yaşadığı karavan kampındaki komşuları Robyn Bernard'ı en son ölümünden altı ay önce gördüklerini söyledi. Sonra da zaten eski oyuncunun ölüm haberi geldi.