Bahçesinde çiçekler açan güzel bir evi vardı: Şimdi naylon bir tentenin altına sığındı

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Bir de bunun tam tersi öykülere rastlarsınız... Pırıltılı dünyada gerçekten güzel bir kariyere sahip olmuşken her şeyini kaybedenler vardır... Bütün o akar gibi gelen para bir anda kesilir, belki onlar bir şekilde kaybeder. Ya da işleri ters gider ve onca emekle sahip oldukları her şey uçup kaybolur.

Bu iki gruba ek başkaları da çıkar bazen. Tam kariyerlerinde belli bir yol kat etmişken bir anda kendilerini çok zor bir noktada bulurlar. Bambaşka bir hayata tutunmaları gerekir.

HER ŞEY O KADAR GÜZEL BAŞLAMIŞTI Kİ!

İşte Loni Willison onlardan biri. Gencecik bir kız olarak başladığı kariyerinde hem oyuncu hem de fitnes modeli olarak adını duyurdu yıllar önce.

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Hatta döneminin ünlü oyuncularından biri olan Jeremy Jackson ile bir evlilik yaptı. Dışarıdan bakıldığında da her şey yolunda gibi görünüyordu.

Loni, ışıl ışıl gülüşüyle geleceğe güvenle bakan bir genç kadındı. Hayatının aşkını da bulup evlenmişti. Güzel bir evleri vardı. İyi anlaşıyorlardı...

Ama bütün bunlar olurken hayatın onlar için hazırladığı kötü sürprizlerden haberdar değildi genç kadın.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ, RUH SAĞLIĞI BOZULDU

Önce eşi Jackson'dan şiddet görmeye başladı. Ardından ruh sağlığı bozuldu. Tam o sırada kendini kötü alışkanlıkların pençesine kaptırdı...

Sonunda sığınacak bir çatısının bile olmadığı bir hayata adım attı. Artık herkesin çok iyi bildiği gibi evsiz birine dönüştü.

Bir market arabasına koyduğu bütün eşyalarıyla Los Angeles'ta yani bir zamanlar ona güzel bir hayat vaad eden o şehrin arka sokaklarında yaşıyor şimdi.

Şöhret basamaklarını tırmanırken olduğundan daha fazla paparazzi de onun peşinde dolaşıyor.

40 yaşındaki Willison, önceki gün de yine sokaklarda görüntülendi.

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BU KEZ YANINDA BİR ARKADAŞI VE BAŞININ ÜZERİNDE BİR TENTE VAR

Genellikle yalnız başına objektiflere takılan Willison'ın yanında bu kez kendisi gibi sokaklarda yaşayan bir adam vardı. Arkadaş oldukları anlaşılan ikili kendilerine mavi tentenelerden bir de çatı yapmışlardı. Belli ki eşyalarını orada koruyor geceleri de oralarda yatıyorlardı.

Yine peşindeki fotoğrafçılar Loni'yi takip etti. O yine onlarla iki üç kelime bir şey konuştu. Sonra da kendi hayatına dalıp gitti.

Loni Willison'ın hayatı gerçekten de pırıltılı dünyanın arka sokaklarını göstermesi açısından ibret verici.





Willison ve kendisi gibi sokaklarda yaşayan arkadaşları, eşyalarını basit bir tenteden kurdukları çadırın altında güvenceye aldı.





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Aslına bakılırsa bugünkü hayat tarzını biraz da kendisi seçmiş gibi Loni Willison. Zaman zaman paparazzilerle yaptığı konuşmalara göre artık kendisine birilerinin yardım edebileceğine inanmıyor bile. Sadece rahat bırakılmak istiyor.

Ama bir yandan da söylediğine göre onun bugünkü hayatına uzanan köşe taşlarını döşeyen bir dönemin ünlü oyuncusu olan sonra kendi hayatı da dağılan Jeremy Jackson ile yaptığı evlilik oldu.

Willison'ın hayat öyküsü 1983 yılında California, Hemet'te başladı. Bir ailesi olup olmadığını ne kendisi anlatıyor ne de artık kimse soruyor. Belli ki bir ailesi varsa bile artık onlarla bir ilgisi kalmadı Willison'ın.

Herkes onu bir fitnes modeli ve Baywatch dizisinin eski yıldızlarından Jeremy Jackson'ın boşandığı eşi olarak tanıyor ama Loni Willson'ın kısa bir oyunculuk geçmişi de var.

2005 yılında bir korku dizisi olan Expose'da kamera karşısına geçti. Orada eski eşi Jeremy Jackson da rol alıyordu. Bunların yanı sıra hem bir fitnes modeli olarak yıldızını yükseltiyor hem de bir estetik kliniğinde çalışıyordu.

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MUTLULUK POZLARININ ARDINDAKİ ACI GERÇEK

2012 yılında Jeremy Jackson'la birbirlerine aşık olup evlendiler. Gülen yüzlerine bakılırsa ikisi de gelecekten umutluydu: Ama Willison'ı bugüne getiren yolun taşları da o dönemde döşenmeye başlamıştı bile.

Willison, Jeremy Jackson ile evlenmeden önce ve evlendiği sıralarda birçok ünlü dergiye kapak pozları da veriyordu.

Willison ve Jackson'ın dışarıdan bakıldığında mutlu gibi görünen evliliği pek de öyle değildi sonradan anlattığına göre.

Eşi ona kapalı kapılar ardında şiddet uyguluyordu. Zaten evlilik 2014 yılında da sona erdi. Boşanmanın ardından Loni Willison, biten evliliği ve eski eşi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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KORKTU VE KİMSEYE ANLATAMADI

Eski eşi o sırada bir yarışmaya katılmıştı ve oradaki kadın yarışmacılardan birine şiddet gösterdiği ortaya çıkınca diskalifiye edildi.

O sırada Loni Willison, söz konusu kadın yarışmacıyı Jeremy Jackson aleyhine yasal işlem başlatması için teşvik etti. Bunu neden yaptığını da şöyle anlattı: "Keşke vaktinde bana şiddet uyguladığında ben de bunu yapsaydım:"

Loni Willison'ın söylediğine göre evlilikleri sırasında bir keresinde Jackson kendisini boğmaya çalıştığını ileri sürdü. Bira şişeleriyle TV ekranını kırdığını da ekledi.

Elinde bunları kanıtlayan görüntüler olduğunu da söyledi Willison. Zaten onun bu iddiasını Los Angeles polis kayıtları da doğruladı.

Willison'ın söylediğine göre o itişme sırasında iki tane kaburgası kırıldı, boynu incindi, vücudunda ve yüzünde bereler meydana geldi. Ama Willison dava açmadığı için olay kapandı. Jackson bütün bu yaptıkları yüzünden ceza almadı.

Loni Willison, 2015 yılında İngiliz The Sun gazetesine verdiği demeçte "Ondan şikayeçi olmadım çünkü korktum. Duygusal olarak kötü bir noktadaydım ve Jeremy'nin hapse girmesini istemedim" diye konuştu.

Ama sonra Jackson, katıldığı yarışmada rakibi olan kadına da şiddet uygulayınca onu şikayetçi olması için teşvik ettiğini böylece eski eşinin bu davranışlarının bir ceza almasını umduğunu sözlerine ekledi.

HAYATTAN USUL USUL KOPTU

Loni Willison'ın anlattığına göre eski eşi boğazını sıkıp kendisini boğmaya çalışmasından bir gün önce bir elektronik posta gönderdi. Oradaki rap şarkısının içeriğinde "Jackson'ın Willison'ı öldürmek istediğine" dair sözler yer alıyordu.

Willison, eski eşi Jeremy Jackson hakkındaki bu şoke eden açıklamalarının ardından kelimenin tam anlamıyla ortadan kayboldu. Ta ki üç yıl sonra bir market arabasına doldurduğu eşyalarıyla Los Angeles'ın arka sokaklarında ortaya çıkana kadar.

Onu o şekilde görenler bir kere daha şoke oldu: Çünkü eski halinden eser yoktu. Pislik içindeydi, çöpten beleniyordu ve en kötüsü de evsizdi!

Aslında onu o noktaya getiren, kocasından boşanması olmamıştı sadece. 2016 yılına kadar bir estetik cerrahi merkezinde asistan olarak çalışıyordu.

Bir ara emlakçılık da yaptı. Fakat usul usul ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Hatta bu sorunlar kelimenin tam anlamıyla onu esir aldı. Üstelik kötü alışkanlıklar da bir yandan. Sonunda da 2016 yılında tamamen çöküş geldi.

İşte o noktadan sonra da işini kaybetti Loni Willison, Evinin kirasını ödeyemediği için sokağa atıldı. Artık sokaklarda yaşayan bir evsizdi!

'KİMSE BENİ UMURSAMIYOR'

Peki ya kimse Loni Willison'a yardım etmeye çalışmıyor mu? Elbette bunun için uğraşanlar var. Ama o her seferinde bütün bu yardım önerilerini geri çeviriyor. Söyledikleri işe şöyle: "Ben kendi başıma yaşayabiliyorum. İhtiyacım olan her şey burada."

Loni Willison, yiyecek içecek konusunu nasıl çözdüğünü de şöyle ifade etti bir keresinde: "Orada burada param var. Mağazaların yakınındaki çöp kutularında da yiyecek var. Oralarda her şeyi bulabilirsiniz."

Sonra da duyanın içini sızlatan şu sözlerle sürdürdü konuşmasını "Ben kimsenin umurunda değilim. Onları görmek istemiyorum, onlar da beni görmek istemiyorlar. "