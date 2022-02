Merdiven altÄ± dedikodularÄ±na malzeme olmuÅŸ: Kim olduÄŸunu sanÄ±yor ki bu?

Haberin Devamı

DÜĞÜN ÖNCESİ GERİLİM

Gün geçmiyor ki Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılmasın. Üstelik bunların bazıları da geçmişe dönük. İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi. 2018'de Prens Harry ile evlendiği düğün öncesinde yaşanan gerilimle ilgili Markle hakkındami yeni iddia. Evlenmesinin üzerinden daha bir yıl geçmeden yanında çalışanların bir bölümü arka arkaya istifa eden Meghan Markle, düğün öncesi de bazı saray görevlileriyle gerilim yaşamış. Hatta çalışanlar arasında dedikodu konusu bile olmuş.

'MERDİVEN ALTI DEDİKODULARI'

Bu iddiayı ortaya atan kişi kraliyet uzmanı gazeteci ve yazar Camilla Tominey. Onun ileri sürdüğüne göre Meghan Markle, düğün öncesinde buyurgan ve "dediğim dedik" tavırları nedeniyle saray çalışanlarıyla çatışmaya girdi. Bütün bunlar da sadece Meghan değil Harry'nin de çalışanların "merdiven altı dedikodularına" malzeme olmasına yol açtı. Gazeteci Tominey "Tavırları yüzünden birçok çalışan Markle'ın kim olduğunu sorgulamaya başladı" diye konuştu.

New Yorker'a konuşan Camilla Tominey, Markle'ın, işlerin hızlı yürüdüğü ve ünlülerin aşırı talepkar olabildiği gösteri dünyasındaki alışkanlıklarını yeni hayatına da taşımak istediğini ileri sürdü. Sonra da şunları söyledi: "Kraliyet dünyası çok farklı. Çok daha yavaş ve son derece hiyerarşik."

Camilla Tominey, konunun daha anlaşılır olması için de bir dönemin ünlü dizisi Downtown Abbey'i örnek verdi. O dizide de ana kahraman olan aristokratın malikanesinde çalışanlar arasında bile bir hiyerarşi olduğunu hatırlatan Tominey "Buckingham Sarayı'nda da Kraliçe'ye hizmet edenler arasında bu hiyerarşi yüzyıllardan bu yana süren bir gelenek" dedi. Meghan ile Harry'nin düğün öncesi sergilediği tavırlar da iddialara göre yanlarında çalışan hizmetlilerin onlar hakkında gizli gizli dedikodu yapmasına yol açtı. Öyle ki çalışanlar bu konuşmalar sırasında Meghan'ı kast ederek "kim olduğunu sanıyor ki?" diyordu.

WINDSOR ŞATOSU'NDA YAŞAMAK İSTEMİŞLER

Harry ile Meghan'ın düğünleri öncesinde bulundukları taleplerle ilgili başka birçok iddia da ortaya atıldı. Geçen ay çiftin evlendikten sonra Windsor Şatosu'na yerleşmek istediği gündeme gelmişti. İleri sürülenlere göre, Harry'nin Kensington Sarayı'ndaki dairesini küçük bulan çift, bu yüzden Kraliçe'den Windsor Satosu'na taşınmayı talep etti. Fakat bu talepleri geri çevrildi.

TAÇ KRİZİ ÇIKMIŞTI

Düğün öncesi Meghan Markle ile Kraliçe arasında taç krizi çıktığı da daha önce basına yansımıştı. Mayıs 2018'de Prens Harry ile dillere destan bir törenle evlenen Meghan Makle'ın gelinliği uzun süre konuşulmuştu. Elbette aileye giren her gelinde olduğu gibi duvağında kullanılan tacı da. Düğününde Givenchy'nin sanat yönetmeni Clare Waight Keller imzalı sade bir gelinlik giyen Markle'ın en pırıltılı aksesuarı tacıydı. Meghan Markle düğünde Kraliçe 2. Elizabeth'in büyükannesi Kraliçe Mary'ye ait tacı taktı. Elmas tacı da bu sade gelinliğe çok yakıştırıldı ve çok beğenildi.

ZÜMRÜTLERLE SÜSLÜ TACI İSTEMİŞ

Ama düğünden önce basına yansıyan söylentiler Markle'ın o taçtan o kadar da memnun olmadığını ileri sürüyordu. Buna göre Markle, Kraliçe'nin koleksiyonundaki daha gösterişli bir taca göz koymuş ama amacına ulaşamamıştı. İddialara göre Markle ile Kraliçe düğünden önce gelinliğe uygun taç seçmek için bir araya geldi. Markle, Kraliçe'nin yeşil zümrütlerle süslü göz alıcı Vladimir Tacı'nı takmak istedi. Ancak Kraliçe buna izin vermedi. Bu yüzden torunu Harry ile de arasında gerginlik çıktı. Harry ısrar edince de Kraliçe "Meghan benim verdiğim tacı takacak" diyerek son noktayı koydu.

Rus Devrimi sırasında birkaç parça mücevherle birlikte ülke dışına çıkarılan tacı Düşeş Elena Vladimirovna 1921 yılında 28 bin pound’a Kraliçe Mary’e sattı. Orijinali pırlanta ve incilerle kaplı olan tacı Kraliçe Mary 15 adet zümrütle yeniden tasarlattı. Kraliçe Elizabeth bu tacı resmi seremonilerde kullanıyor. Tacın bugünkü ortalama değeri 1.5 milyon dolar.

TARİHİ YAPIYI "ESKİ" BULMUŞ

Düğünle ilgili daha önce ortaya atılan iddialardan biri de Markle'ın, törenin yapıldığı St George's Şapeli'ne dair isteğiydi. İddialara göre bu tarihi yapının kötü koktuğunu ileri süren Markle, oda spreyleri püskürtülmesini istemiş, bu istek de geri çevrilmişti.

İLETİŞİM KURMAKTA ZORLUK YAŞADI

Prens Charles'a yakınlığıyla bilinen biyografi yazarı Robert Jobson'ın kaleme aldığı Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams (Charles 70 Yaşında: Düşünceler, Umutlar ve Düşler) adlı kitabında da Harry ve Meghan'ın düğün öncesi tavırlarıyla ilgili bazı iddialar yer almıştı. Kitapta iddia edildiğine göre Prens Harry, evlilik öncesi dönemde çok gergin, huysuz ve sabırsızdı. Kraliyet ailesinin yanında çalışanlar bu dönemde Prens Harry ile iletişim kurmakta çok büyük zorluklar yaşadı.

Jobson'ın kitabında ileri sürüldüğüne göre Prens Harry, düğün hazırlıkları sırasında saray çalışanlarına karşı sesini yükselterek ve sert bir tonda "Meghan ne istiyorsa alacak" diye son noktayı koydu. Bu dönemde Markle'ın da çok gergin olduğu ve bu gerilimden kurtulmak için çiftin ünlülerin akupunkturcusu olarak bilinen Ross Barr'dan randevu alıp sık sık onu ziyaret ettiği de kitapta yer alan iddialar arasında.

RUH HALİ DURMADAN DEĞİŞİYORDU

Prens Harry'nin düğün öncesi dönemde her zaman bilinen kişiliğinden çok farklı davrandığı ve babası da dahil birçok kişinin onun durmadan değişen ruh hali yüzünden zorluk çektiği de Jobson'ın kitabında yer alıyor.

HANGİSİ AĞLADI, HANGİSİ AĞLATTI NET DEĞİL

Harry ile Meghan'ın düğünü öncesi yaşandığı artık kabul edilen ama içeriği her anlatan kişiye göre değişiklik gösteren bir başka olay daha var. Buna göre düğünden hemen önce nedimelerin giyeceği kıyafetler yüzünden dökülen gözyaşları. İlk olarak basına yansıyanlara göre aralarında kızı Charlotte'in de bulunduğu nedimelerin giyeceği kıyafetleri beğenmeyen Kate Middleton, Meghan Markle tarafından ağlatıldı. Üçüncü bebeğini kısa süre önce doğuran Middleton, o hassas günlerinde duygularına hakim olamadı. Meghan Markle ile gerilim yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Fakat sonra Meghan Markle eşi Harry ile birlikte verdiği Opran Winfrey röportajında ağlayanın kendisi, ağlatanın da Kate olduğunu savundu. Hatta Middleton'ın özür dilemek için kendisine çiçek gönderdiğini de ekledi.

Middleton ile Markle arasında, 2018'deki düğün öncesi yaşandığı ileri sürülen "ağlama ve ağlatma olayı" sık sık gündeme geliyor. Konu geçen aylarda bir kez de sunduğu Location, Location, Location adlı TV programıyla tanınan Kirstie Allsopp tarafından masaya yatırıldı. Ona göre Meghan Markle, 2018'in 19 Mayıs'ında Prens Harry ile evlenmeden birkaç gün önce Kensington Sarayı'nda Kate Middleton ile yüz yüze geldi ve bu sırada kontrolü kaybeden Middleton gözyaşlarına boğuldu.

ÇALIŞANLARINA KÖTÜ DAVRANMASINA KIZDI

The Telegraph gazetesine konuşan Allsopp, olayı şöyle anlattı: "Kate, 2018 Mayıs ayındaki düğünden birkaç gün önce Kensington Sarayı'nda Meghan Markle ile bir araya geldi. O sırada da Meghan'ın, çalışanlarına ne kadar kötü davrandığını gördü ve ona kızdı. Bu sırada kontrolünü kaybeden Kate Middleton, gözyaşlarına boğuldu. Sonra da işleri düzeltmek için Meghan'a çiçek ve özür notu gönderdi."

ARKA ARKAYA İSTİFALAR GELDİ

Meghan Markle, aileye katıldıktan kısa bir süre sonra birçok çalışanı arka arkaya istifa etti ve bu da Düşes'in çalışanlarına kötü davrandığı iddialarını alevlendirdi. Bu iddialar önceleri yalanlandı. Fakat sonra Harry ile Meghan'ın eski iletişim sekreteri Jason Knauf'un 2018 yılında bu konuda bir şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Knauf'un şikayetinde "Meghan'ın bir çalışanına karşı davranışının tamamen kabul edilemez olduğunu" belirttiği söylendi.

AVUKATI İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan Meghan Markle'ın çalıştığı avukatlık şirketinin başkanı Jenny Afia da Düşes ile ilgili olarak ortada dolaşan "çalışanlarına kötü davrandığı ve zorbalık yaptığı" iddialarının tamamen asılsız olduğunu savundu.

PİLOTUN, ÇAREYİ KAÇMAKTA BULDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Meghan Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra çift için çalışan birçok kişi ardı ardına istifa etti. Bunlardan biri de Sussex çifti için çalışan helikopter pilotu oldu. O dönemde Radar adlı internet sitesi Markle ve Prens Harry için çalışan emektar helikopter pilotu, Düşes'in isteklerinden usanıp istifa ettiğini ileri sürdü. İddiaya göre çift için çalışan helikopter pilotu, Prens Harry tarafından sık sık hamile karısının canının istediği atıştırmalık yiyecekleri almak için çeşitli yerlere gönderiliyordu. Buna dayanamayan pilot da çareyi istifa etmekte buldu.

DADILAR BİRER BİRER GİTTİ

Bir dönem de çifte dadı dayanmadığı haberleri basına yansımıştı. Carolyn Durand ile birlikte, Sussex çifti hakkındaki çok konuşulan Finding Freedom adlı kitabın yazarlarından Omid Scoobie'nin A Very Royal Baby: From Cradle to Crown adlı belgeselde anlattıklarına göre çift, bir dadıyı gece yarısı kovdu. Scobie'ye göre Prens Harry ile Meghan Markle, Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra 2019 yılında uyku alışkanlıklarını düzenlemek için bir dadıyla çalışmaya karar verdi. Ne var ki bu dadının evdeki çalışma hayatı çok kısa sürdü. Omid Scobie "Yasal nedenlerle bir başkasının iş yaşamıyla ilgili ayrıntıları veremem, ama dadının işe başlamasından iki gece sonra evde bir olay yaşandı ve dadı da gece yarısından sonra evden ayrıldı" diye konuştu. Bazı yayın organlarında dadıyı Markle'ın kovduğu öne sürüldü.

O DA UZUN SÜRE DAYANAMADI

Kraliyet yorumcusu Emily Andrews, Prens Harry ile Meghan Markle'ın daha sonra gece çalışacak başka bir dadıyla anlaştıklarını ama onun da evde uzun süre çalışmadığını anlattı.Harry ile Meghan daha sonra sadece gündüz saatlerinde Archie'nin bakımını üstlenecek bir dadıyı denemeye karar verdi. Fakat aynı zamanda evlerinin gündüz gece çalışanlarla dolu olmasını istemediler. Finding Freedom adlı kitapta yazılanlara göre Harry, ağabeyi Wililam gibi evinin gece- gündüz çalışanlarla dolu olmasını istemedi. Yine kitaba göre Harry ve Meghan, geceleri uyumaya gittiklerinde evde sadece kendilerinin ve küçük Archie'nin olmasını istedi.

Tominey'in sözünü ettiği Downtown Abbey adlı diziye gelirsek... Julian Fellowes tarafından yaratılan dizi, 20'inci yüzyılın başlarında aristokrat bir İngiliz ailesinin ve çalışanlarının yaşadıklarına odaklanıyor. Ekran serüvenine 26 Eylül 2010'da başlayan dizi 2011'de Masterpiece Classic antolojisinin bir parçası olarak PBS'de (ABD) yayınlandı.

DEVİR DEĞİŞTİ ONLAR DA DEĞİŞTİ

1912-1926 yılları arasında hayali bir Yorkshiremalikesinde geçen dizi, aristokrat Crawley ailesinin ve onların hizmetçilerinin Edward dönemi sonrası yaşamlarını ve zamanın büyük olaylarının hayatlarını nasıl etkilediğini gösteriyor.

ÖNEMLİ TARİHSEL OLAYLARA DA DEĞİNİLİYORDU

Dizi boyunca tasvir edilen olaylar arasında Titanik'in batması, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, İspanyol grip salgını, Marconi skandalı, Özgür İrlanda Devleti'nin oluşumuna yol açan İrlanda Bağımsızlık Savaşı, Teapot Dome skandalı, 1923 Birleşik Krallık genel seçimi ve Beer Hall Darbesi gibi dönemine damga vuran olaylara da değiniliyor.