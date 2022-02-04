Merdiven altÄ± dedikodularÄ±na malzeme olmuÅŸ: Kim olduÄŸunu sanÄ±yor ki bu?

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DÃœÄžÃœN Ã–NCESÄ° GERÄ°LÄ°M

GÃ¼n geÃ§miyor ki Prens Harry'nin eÅŸi Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia ortaya atÄ±lmasÄ±n. Ãœstelik bunlarÄ±n bazÄ±larÄ± da geÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k. Ä°ÅŸte bunlara yeni bir halka daha eklendi. 2018'de Prens Harry ile evlendiÄŸi dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesinde yaÅŸanan gerilimle ilgili Markle hakkÄ±ndami yeni iddia. Evlenmesinin Ã¼zerinden daha bir yÄ±l geÃ§meden yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ arka arkaya istifa eden Meghan Markle, dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi de bazÄ± saray gÃ¶revlileriyle gerilim yaÅŸamÄ±ÅŸ. Hatta Ã§alÄ±ÅŸanlar arasÄ±nda dedikodu konusu bile olmuÅŸ.

'MERDÄ°VEN ALTI DEDÄ°KODULARI'

Bu iddiayÄ± ortaya atan kiÅŸi kraliyet uzmanÄ± gazeteci ve yazar Camilla Tominey. Onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Meghan Markle, dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesinde buyurgan ve "dediÄŸim dedik" tavÄ±rlarÄ± nedeniyle saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla Ã§atÄ±ÅŸmaya girdi. BÃ¼tÃ¼n bunlar da sadece Meghan deÄŸil Harry'nin de Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n "merdiven altÄ± dedikodularÄ±na" malzeme olmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Gazeteci Tominey "TavÄ±rlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸan Markle'Ä±n kim olduÄŸunu sorgulamaya baÅŸladÄ±" diye konuÅŸtu.

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New Yorker'a konuÅŸan Camilla Tominey, Markle'Ä±n, iÅŸlerin hÄ±zlÄ± yürüdüÄŸü ve ünlülerin aÅŸÄ±rÄ± talepkar olabildiÄŸi gösteri dünyasÄ±ndaki alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± yeni hayatÄ±na da taÅŸÄ±mak istediÄŸini ileri sürdü. Sonra da ÅŸunlarÄ± söyledi: "Kraliyet dünyasÄ± çok farklÄ±. Çok daha yavaÅŸ ve son derece hiyerarÅŸik."

Camilla Tominey, konunun daha anlaÅŸÄ±lÄ±r olmasÄ± iÃ§in de bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ dizisi Downtown Abbey'i Ã¶rnek verdi. O dizide de ana kahraman olan aristokratÄ±n malikanesinde Ã§alÄ±ÅŸanlar arasÄ±nda bile bir hiyerarÅŸi olduÄŸunu hatÄ±rlatan Tominey "Buckingham SarayÄ±'nda da KraliÃ§e'ye hizmet edenler arasÄ±nda bu hiyerarÅŸi yÃ¼zyÄ±llardan bu yana sÃ¼ren bir gelenek" dedi. Meghan ile Harry'nin dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi sergilediÄŸi tavÄ±rlar da iddialara gÃ¶re yanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan hizmetlilerin onlar hakkÄ±nda gizli gizli dedikodu yapmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Ã–yle ki Ã§alÄ±ÅŸanlar bu konuÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda Meghan'Ä± kast ederek "kim olduÄŸunu sanÄ±yor ki?" diyordu.

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WINDSOR ÅžATOSU'NDA YAÅžAMAK Ä°STEMÄ°ÅžLER

Harry ile Meghan'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nleri Ã¶ncesinde bulunduklarÄ± taleplerle ilgili baÅŸka birÃ§ok iddia da ortaya atÄ±ldÄ±. GeÃ§en ay Ã§iftin evlendikten sonra Windsor Åžatosu'na yerleÅŸmek istediÄŸi gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re, Harry'nin Kensington SarayÄ±'ndaki dairesini kÃ¼Ã§Ã¼k bulan Ã§ift, bu yÃ¼zden KraliÃ§e'den Windsor Satosu'na taÅŸÄ±nmayÄ± talep etti. Fakat bu talepleri geri Ã§evrildi.

TAÃ‡ KRÄ°ZÄ° Ã‡IKMIÅžTI

DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi Meghan Markle ile KraliÃ§e arasÄ±nda taÃ§ krizi Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± da daha Ã¶nce basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. MayÄ±s 2018'de Prens Harry ile dillere destan bir tÃ¶renle evlenen Meghan Makle'Ä±n gelinliÄŸi uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. Elbette aileye giren her gelinde olduÄŸu gibi duvaÄŸÄ±nda kullanÄ±lan tacÄ± da. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Givenchy'nin sanat yÃ¶netmeni Clare Waight Keller imzalÄ± sade bir gelinlik giyen Markle'Ä±n en pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± aksesuarÄ± tacÄ±ydÄ±. Meghan Markle dÃ¼ÄŸÃ¼nde KraliÃ§e 2. Elizabeth'in bÃ¼yÃ¼kannesi KraliÃ§e Mary'ye ait tacÄ± taktÄ±. Elmas tacÄ± da bu sade gelinliÄŸe Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± ve Ã§ok beÄŸenildi.

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ZÃœMRÃœTLERLE SÃœSLÃœ TACI Ä°STEMÄ°Åž

Ama dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce basÄ±na yansÄ±yan sÃ¶ylentiler Markle'Ä±n o taÃ§tan o kadar da memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼yordu. Buna gÃ¶re Markle, KraliÃ§e'nin koleksiyonundaki daha gÃ¶steriÅŸli bir taca gÃ¶z koymuÅŸ ama amacÄ±na ulaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re Markle ile KraliÃ§e dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce gelinliÄŸe uygun taÃ§ seÃ§mek iÃ§in bir araya geldi. Markle, KraliÃ§e'nin yeÅŸil zÃ¼mrÃ¼tlerle sÃ¼slÃ¼ gÃ¶z alÄ±cÄ± Vladimir TacÄ±'nÄ± takmak istedi. Ancak KraliÃ§e buna izin vermedi. Bu yÃ¼zden torunu Harry ile de arasÄ±nda gerginlik Ã§Ä±ktÄ±. Harry Ä±srar edince de KraliÃ§e "Meghan benim verdiÄŸim tacÄ± takacak" diyerek son noktayÄ± koydu.

Rus Devrimi sÄ±rasÄ±nda birkaç parça mücevherle birlikte ülke dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lan tacÄ± DüÅŸeÅŸ Elena Vladimirovna 1921 yÄ±lÄ±nda 28 bin poundâ€™a Kraliçe Maryâ€™e sattÄ±. Orijinali pÄ±rlanta ve incilerle kaplÄ± olan tacÄ± Kraliçe Mary 15 adet zümrütle yeniden tasarlattÄ±. Kraliçe Elizabeth bu tacÄ± resmi seremonilerde kullanÄ±yor. TacÄ±n bugünkü ortalama deÄŸeri 1.5 milyon dolar.

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TARÄ°HÄ° YAPIYI "ESKÄ°" BULMUÅž

DÃ¼ÄŸÃ¼nle ilgili daha Ã¶nce ortaya atÄ±lan iddialardan biri de Markle'Ä±n, tÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± St George's Åžapeli'ne dair isteÄŸiydi. Ä°ddialara gÃ¶re bu tarihi yapÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ koktuÄŸunu ileri sÃ¼ren Markle, oda spreyleri pÃ¼skÃ¼rtÃ¼lmesini istemiÅŸ, bu istek de geri Ã§evrilmiÅŸti.

Ä°LETÄ°ÅžÄ°M KURMAKTA ZORLUK YAÅžADI

Prens Charles'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen biyografi yazarÄ± Robert Jobson'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams (Charles 70 YaÅŸÄ±nda: DÃ¼ÅŸÃ¼nceler, Umutlar ve DÃ¼ÅŸler) adlÄ± kitabÄ±nda da Harry ve Meghan'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi tavÄ±rlarÄ±yla ilgili bazÄ± iddialar yer almÄ±ÅŸtÄ±. Kitapta iddia edildiÄŸine gÃ¶re Prens Harry, evlilik Ã¶ncesi dÃ¶nemde Ã§ok gergin, huysuz ve sabÄ±rsÄ±zdÄ±. Kraliyet ailesinin yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlar bu dÃ¶nemde Prens Harry ile iletiÅŸim kurmakta Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zorluklar yaÅŸadÄ±.

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Jobson'Ä±n kitabÄ±nda ileri sürüldüÄŸüne göre Prens Harry, düÄŸün hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÄ±rasÄ±nda saray çalÄ±ÅŸanlarÄ±na karÅŸÄ± sesini yükselterek ve sert bir tonda "Meghan ne istiyorsa alacak" diye son noktayÄ± koydu. Bu dönemde Markle'Ä±n da çok gergin olduÄŸu ve bu gerilimden kurtulmak için çiftin ünlülerin akupunkturcusu olarak bilinen Ross Barr'dan randevu alÄ±p sÄ±k sÄ±k onu ziyaret ettiÄŸi de kitapta yer alan iddialar arasÄ±nda.

RUH HALÄ° DURMADAN DEÄžÄ°ÅžÄ°YORDU

Prens Harry'nin dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi dÃ¶nemde her zaman bilinen kiÅŸiliÄŸinden Ã§ok farklÄ± davrandÄ±ÄŸÄ± ve babasÄ± da dahil birÃ§ok kiÅŸinin onun durmadan deÄŸiÅŸen ruh hali yÃ¼zÃ¼nden zorluk Ã§ektiÄŸi de Jobson'Ä±n kitabÄ±nda yer alÄ±yor.

HANGÄ°SÄ° AÄžLADI, HANGÄ°SÄ° AÄžLATTI NET DEÄžÄ°L

Harry ile Meghan'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± artÄ±k kabul edilen ama iÃ§eriÄŸi her anlatan kiÅŸiye gÃ¶re deÄŸiÅŸiklik gÃ¶steren bir baÅŸka olay daha var. Buna gÃ¶re dÃ¼ÄŸÃ¼nden hemen Ã¶nce nedimelerin giyeceÄŸi kÄ±yafetler yÃ¼zÃ¼nden dÃ¶kÃ¼len gÃ¶zyaÅŸlarÄ±. Ä°lk olarak basÄ±na yansÄ±yanlara gÃ¶re aralarÄ±nda kÄ±zÄ± Charlotte'in de bulunduÄŸu nedimelerin giyeceÄŸi kÄ±yafetleri beÄŸenmeyen Kate Middleton, Meghan Markle tarafÄ±ndan aÄŸlatÄ±ldÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸini kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce doÄŸuran Middleton, o hassas gÃ¼nlerinde duygularÄ±na hakim olamadÄ±. Meghan Markle ile gerilim yaÅŸadÄ± ve gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. Fakat sonra Meghan Markle eÅŸi Harry ile birlikte verdiÄŸi Opran Winfrey rÃ¶portajÄ±nda aÄŸlayanÄ±n kendisi, aÄŸlatanÄ±n da Kate olduÄŸunu savundu. Hatta Middleton'Ä±n Ã¶zÃ¼r dilemek iÃ§in kendisine Ã§iÃ§ek gÃ¶nderdiÄŸini de ekledi.

Middleton ile Markle arasÄ±nda, 2018'deki düÄŸün öncesi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen "aÄŸlama ve aÄŸlatma olayÄ±" sÄ±k sÄ±k gündeme geliyor. Konu geçen aylarda bir kez de sunduÄŸu Location, Location, Location adlÄ± TV programÄ±yla tanÄ±nan Kirstie Allsopp tarafÄ±ndan masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. Ona göre Meghan Markle, 2018'in 19 MayÄ±s'Ä±nda Prens Harry ile evlenmeden birkaç gün önce Kensington SarayÄ±'nda Kate Middleton ile yüz yüze geldi ve bu sÄ±rada kontrolü kaybeden Middleton gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

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Ã‡ALIÅžANLARINA KÃ–TÃœ DAVRANMASINA KIZDI

The Telegraph gazetesine konuÅŸan Allsopp, olayÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Kate, 2018 MayÄ±s ayÄ±ndaki dÃ¼ÄŸÃ¼nden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Kensington SarayÄ±'nda Meghan Markle ile bir araya geldi. O sÄ±rada da Meghan'Ä±n, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na ne kadar kÃ¶tÃ¼ davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ ve ona kÄ±zdÄ±. Bu sÄ±rada kontrolÃ¼nÃ¼ kaybeden Kate Middleton, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Sonra da iÅŸleri dÃ¼zeltmek iÃ§in Meghan'a Ã§iÃ§ek ve Ã¶zÃ¼r notu gÃ¶nderdi."

ARKA ARKAYA Ä°STÄ°FALAR GELDÄ°

Meghan Markle, aileye katÄ±ldÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸanÄ± arka arkaya istifa etti ve bu da DÃ¼ÅŸes'in Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na kÃ¶tÃ¼ davrandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± alevlendirdi. Bu iddialar Ã¶nceleri yalanlandÄ±. Fakat sonra Harry ile Meghan'Ä±n eski iletiÅŸim sekreteri Jason Knauf'un 2018 yÄ±lÄ±nda bu konuda bir ÅŸikayette bulunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Knauf'un ÅŸikayetinde "Meghan'Ä±n bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na karÅŸÄ± davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tamamen kabul edilemez olduÄŸunu" belirttiÄŸi sÃ¶ylendi.

AVUKATI Ä°DDÄ°ALARI YALANLADI

Ã–te yandan Meghan Markle'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± avukatlÄ±k ÅŸirketinin baÅŸkanÄ± Jenny Afia da DÃ¼ÅŸes ile ilgili olarak ortada dolaÅŸan "Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na kÃ¶tÃ¼ davrandÄ±ÄŸÄ± ve zorbalÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±" iddialarÄ±nÄ±n tamamen asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu savundu.

PÄ°LOTUN, Ã‡AREYÄ° KAÃ‡MAKTA BULDUÄžU Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

Meghan Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra Ã§ift iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan birÃ§ok kiÅŸi ardÄ± ardÄ±na istifa etti. Bunlardan biri de Sussex Ã§ifti iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan helikopter pilotu oldu. O dÃ¶nemde Radar adlÄ± internet sitesi Markle ve Prens Harry iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan emektar helikopter pilotu, DÃ¼ÅŸes'in isteklerinden usanÄ±p istifa ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Ä°ddiaya gÃ¶re Ã§ift iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan helikopter pilotu, Prens Harry tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k hamile karÄ±sÄ±nÄ±n canÄ±nÄ±n istediÄŸi atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k yiyecekleri almak iÃ§in Ã§eÅŸitli yerlere gÃ¶nderiliyordu. Buna dayanamayan pilot da Ã§areyi istifa etmekte buldu.

DADILAR BÄ°RER BÄ°RER GÄ°TTÄ°

Bir dÃ¶nem de Ã§ifte dadÄ± dayanmadÄ±ÄŸÄ± haberleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Carolyn Durand ile birlikte, Sussex Ã§ifti hakkÄ±ndaki Ã§ok konuÅŸulan Finding Freedom adlÄ± kitabÄ±n yazarlarÄ±ndan Omid Scoobie'nin A Very Royal Baby: From Cradle to Crown adlÄ± belgeselde anlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re Ã§ift, bir dadÄ±yÄ± gece yarÄ±sÄ± kovdu. Scobie'ye gÃ¶re Prens Harry ile Meghan Markle, Archie'nin dÃ¼nyaya gelmesinden sonra 2019 yÄ±lÄ±nda uyku alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in bir dadÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmaya karar verdi. Ne var ki bu dadÄ±nÄ±n evdeki Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ± Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼. Omid Scobie "Yasal nedenlerle bir baÅŸkasÄ±nÄ±n iÅŸ yaÅŸamÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± veremem, ama dadÄ±nÄ±n iÅŸe baÅŸlamasÄ±ndan iki gece sonra evde bir olay yaÅŸandÄ± ve dadÄ± da gece yarÄ±sÄ±ndan sonra evden ayrÄ±ldÄ±" diye konuÅŸtu. BazÄ± yayÄ±n organlarÄ±nda dadÄ±yÄ± Markle'Ä±n kovduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

O DA UZUN SÃœRE DAYANAMADI

Kraliyet yorumcusu Emily Andrews, Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n daha sonra gece Ã§alÄ±ÅŸacak baÅŸka bir dadÄ±yla anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ama onun da evde uzun sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Harry ile Meghan daha sonra sadece gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde Archie'nin bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenecek bir dadÄ±yÄ± denemeye karar verdi. Fakat aynÄ± zamanda evlerinin gÃ¼ndÃ¼z gece Ã§alÄ±ÅŸanlarla dolu olmasÄ±nÄ± istemediler. Finding Freedom adlÄ± kitapta yazÄ±lanlara gÃ¶re Harry, aÄŸabeyi Wililam gibi evinin gece- gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸanlarla dolu olmasÄ±nÄ± istemedi. Yine kitaba gÃ¶re Harry ve Meghan, geceleri uyumaya gittiklerinde evde sadece kendilerinin ve kÃ¼Ã§Ã¼k Archie'nin olmasÄ±nÄ± istedi.

Tominey'in sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸi Downtown Abbey adlÄ± diziye gelirsek... Julian Fellowes tarafÄ±ndan yaratÄ±lan dizi, 20'inci yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda aristokrat bir Ä°ngiliz ailesinin ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±na odaklanÄ±yor. Ekran serÃ¼venine 26 EylÃ¼l 2010'da baÅŸlayan dizi 2011'de Masterpiece Classic antolojisinin bir parÃ§asÄ± olarak PBS'de (ABD) yayÄ±nlandÄ±.

DEVÄ°R DEÄžÄ°ÅžTÄ° ONLAR DA DEÄžÄ°ÅžTÄ°

1912-1926 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda hayali bir Yorkshiremalikesinde geÃ§en dizi, aristokrat Crawley ailesinin ve onlarÄ±n hizmetÃ§ilerinin Edward dÃ¶nemi sonrasÄ± yaÅŸamlarÄ±nÄ± ve zamanÄ±n bÃ¼yÃ¼k olaylarÄ±nÄ±n hayatlarÄ±nÄ± nasÄ±l etkilediÄŸini gÃ¶steriyor.

Ã–NEMLÄ° TARÄ°HSEL OLAYLARA DA DEÄžÄ°NÄ°LÄ°YORDU

Dizi boyunca tasvir edilen olaylar arasÄ±nda Titanik'in batmasÄ±, Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n patlak vermesi, Ä°spanyol grip salgÄ±nÄ±, Marconi skandalÄ±, Ã–zgÃ¼r Ä°rlanda Devleti'nin oluÅŸumuna yol aÃ§an Ä°rlanda BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k SavaÅŸÄ±, Teapot Dome skandalÄ±, 1923 BirleÅŸik KrallÄ±k genel seÃ§imi ve Beer Hall Darbesi gibi dÃ¶nemine damga vuran olaylara da deÄŸiniliyor.