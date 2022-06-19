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BAŞAK DİZER TATLITUĞ

Geçtiğimiz ay anne-baba olma sevinci yaşayan Tatlıtuğ çifti tatile çıktı. İlk kez babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile poz verdi. Başak Dizer eşi ve oğlunun yer aldığı kareleri 'Melekler günü kutlu olsun' notuyla paylaştı.

TARKAN

En kıymetlim, her şeyim, bir tanecik kızım…

Seninle birlikte içimdeki çocuğu yeniden büyüttüğümü, ona sevmeyi yeniden öğrettiğimi, varlığınla yaralarımı her gün biraz daha iyileştirdiğimi, aslında yeniden doğduğumu biliyor muydun?

Geçmişin karanlığında kayıp olan ruhumun, ışığı seninle yeniden gördüğünü.

Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum…

Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum.

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Dilerim ki babalığım senin mutlu, özgüvenli, hayallerinin peşinden giden, kendini seven, özgür ruhlu, cesur, güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kalbini, sezgilerini dinlemeyi ihmal etmeyen ama aklını da kullanmasını bilen, sevgi dolu, duyarlı ve de merhametli bir insan olmana aracı olur.

Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım.

Babalıkla hayatın gerçek anlamını öğrettiğin için sana teşekkür ederim.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Her çocuğun ilk aşkı babasıdır. Babalar bize hayatı öğreten, koşulsuz şartsız yanı başımızdaki desteklerimizdir. Dert ortağımız, dostumuz, arkadaşımız, sırdaşımız, evlerimizin yıkılmaz direğidir onlar. Canım Selim’cim, canım babam, evlatlarım Ender, Altan ve Kaan başta olmak üzere tüm babaların, babalığı yüreğinde hissedenlerin ve çocuklarına baba olabilmiş annelerin Babalar Günü’nü kutlarım.

EMİNE ÜN

Fotoğraf paylaşmak içimi burkuyor... Çok Özledim Canım Babam, Babalar Günü’n kutlu olsun. Seni çok seviyorum...

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EZO SUNAL

Babalar Günü’n kutlu olsun. Nova çok şanslı, ne güzel baba oldun.

ZEYNEP ÖZYAĞCILAR

“”Bu yazı Erdal Özyağcılar’ın şahane oyunculuğuna dair değildir””

Ki bir kız çocuğu için asla ne yaptığı önemli değildir. Bu yazı babamın mis kokusu, şefkati, gücü, evlatlarına torunlarına emeği ve sevgisi içindir. Babam bana bir doğum günümde, iyi ki doğdun lafı 'hiç benim kadar yürekten söylenmedi' demişti. İyi ki babamsın, şahane aktörlüğün hiç konumuz değil... Ve iyi ki babamsın lafı hiç benim kadar yürekten söylenmedi. Bence öyle... Aşkım. Babalarını kaybetmiş tüm canlara sabır diliyorum. Hissederler biliyorum. Dua ile...

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METİN ŞENTÜRK

Hayatlarını yetişmemize adayan, varlıkları ile bizlere güç veren, geçmişten geleceğe hayatlarımıza ışık tutan, gölgelerinde güç bulduğumuz saygıdeğer babalarımızın ve bizlere babalık yapan güçlü annelerimizin babalar gününü kutluyorum.

ZEYNEP ALKAN

Dert ortağım, dostum, arkadaşım. Hayata geldiğim ilk andan beri ellerimi tuttun ve hiç bırakmadın. Varlığına şükürler olsun. Babalar Günü’n kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Yanımızda olan ve olmayan tüm babaların babalar günü kutlu olsun.