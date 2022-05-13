Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan açıklaması: Espri amaçlıydı yanlış anlaşıldı

O SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Adı son olarak internet fenomeni Ece Ronay’ı taciz ettiği iddialarına karışan Mehmet Ali Erbil, bu kez bir ödül töreninde gecenin sunucusu Melike Öcalan’a söylediği sözlerle tepki geçti. Şovmen sahneye çıktığında Öcalan’a “Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim” dedi.
NE OLMUŞTU?
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve gecesinin sunucusu Melike Öcalan, arasında yaşanan diyalog herkesi şaşırttı.
Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan’a yönelerek, “Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” ifadelerini kullandı.
Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmedi. Öcalan, “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” sözleriyle Erbil'e karşılık verdi.