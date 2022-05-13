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Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan açıklaması: Espri amaçlıydı yanlış anlaşıldı

#Mehmet Ali Erbil#Melike Öcalan#Ödül Töreni
Mehmet Ali Erbilden Melike Öcalan açıklaması: Espri amaçlıydı yanlış anlaşıldı

Bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan’a söylediği “Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim” sözleri tepki çeken Mehmet Ali Erbil, Bebek’te görüntülendi. Ünlü şovmen, “Benim her zamanki halim, espri amaçlı yapılan bir şeydi” diye kendisini savundu.

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O SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ       

Adı son olarak internet fenomeni Ece Ronay’ı taciz ettiği iddialarına karışan Mehmet Ali Erbil, bu kez bir ödül töreninde gecenin sunucusu Melike Öcalan’a söylediği sözlerle tepki geçti. Şovmen sahneye çıktığında Öcalan’a “Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim” dedi.

Mehmet Ali Erbilden Melike Öcalan açıklaması: Espri amaçlıydı yanlış anlaşıldı


BENİM HER ZAMANKİ HALİM      

Bebek’te görüntülenen Erbil, konuyla ilgili “Benim her zamanki halim. Espri amaçlı yapılan bir şeydi, yanlış anlaşıldı” dedi. Erbil, “Melike Hanım’la olaydan sonra konuştunuz mu” sorusuna da “Nasıl görüşeyim telefon numarası bile yok” diye yanıt verdi.

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NE OLMUŞTU?

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Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve gecesinin sunucusu Melike Öcalan, arasında yaşanan diyalog herkesi şaşırttı.

Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan’a yönelerek, “Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” ifadelerini kullandı.

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Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmedi. Öcalan, “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” sözleriyle Erbil'e karşılık verdi.



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#Mehmet Ali Erbil#Melike Öcalan#Ödül Töreni

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