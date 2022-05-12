Melike Öcalan'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

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Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'in, sahnede gecesinin sunucusu Melike Öcalan'a söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan’a yönelerek, “Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü.

"İSTEMEDİĞİM BİR DURUMUN İÇİNDE KALDIM

Bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Melike Öcalan, Mehmet Ali Erbil'in sözleri için şunları söyledi:

-Olayı iki gün önce yaşadığı için etkisini henüz atlatamadım. Çok sevdiğimiz, değerli bir abimizin ödül gecesinde böyle bir şeyin konuşuluyor olması can sıkıcı. Küçük yaşlardan beri sektördeyim ve içinde yer almak istemediğim bir durumun içinde kaldım. Üzücü bir şey. Konu farklı yerlere gidecek diye sakin kalmaya çalıştım.

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-Burada can sıkıcı olan durum şu; ben onu meslek büyüğü olarak sahneye davet ettiğim bir kadının sadece başarısıyla, donanımıyla bir yerlere gelmiş olmasına şaşırması. Aydın diyebileceğimiz, tiyatro eğitimi almış birinin bu duruma şaşırıyor olması geldiğimiz noktada çok üzücü. Bizlere örnek olması gerekiyor. Bir kadının erkeğin eli değmeden bir yerlere gelebilmesine şaşırılması gerçekten çok üzücü. Mehmet Ali Erbil geceden sonra beni aramadı. Türk kadını bu psikolojik şiddeti çok uzun yıllardır yaşıyor. Şaka denilen şey komik olur ama Mehmet Ali Erbil'in sözleri komik değil. Burada terazinin kantarı baya bir kaçmış.

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"MEHMET ALİ ERBİL'LE YAN YANA GELMEK İSTEMEM"

-Üzerimdeki şok halen devam ediyor. 20 yıldır hiç böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamıştım. Hayatım boyunca profesyonel olmaya çalıştım ama Mehmet Ali Erbil'le mümkün olduğu kadar yan yana gelmek istemem. Zaten sözlerinin devamında kendisi de doğru olmadığını söyledi. Hiçbir kadın meslektaşımın böyle bir yaşamasını istemem. Tanımadığım takipçilerimin beni desteklemesi çok duygulandırdı."