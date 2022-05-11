Mehmet Ali Erbil'in esprisi kızdırdı! '20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi'

Cemiyet ve magazin dergisi Quality of Magazine, 13’üncü yılını Cahide Palazzo’da kutladı. Gecenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı ödül töreninde sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 40 ödül sahiplerini buldu.
ERBİL'İN SÖZLERİ ŞAŞIRTTI!
Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Ebil söyledikleriyle şaşırttı. Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan’a yönelerek, “Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” ifadelerini kullandı.
Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmedi. Öcalan, “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” sözleriyle Erbil'e karşılık verdi.
Kanal D’ye ödül yağmuru
Gecede Kanal D’ye ödül yağdı. Kanal D Magazin, “En Quality Magazin Programı” ödülünün sahibi olurken, “Arka Sokaklar” dizisi “Quality Özel Ödülü”ne layık görüldü.
Dizinin yıldızları Zafer Ergin’e “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, İlker İnanoğlu’na da “Quality Onur Ödülü” takdim edildi. “Yargı” dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ise “En Quality Kadın Oyuncu” oldu.
En Quality Ödül Alanların Listesi
Sanat Ödülleri:
* Yaşam Boyu Onur Ödülü
Zafer Ergin
* Yaşam Boyu Onur Ödülü
Derya Baykal
* Yaşam Boyu Onur Ödülü
Ali Poyrazoğlu
* Quality Meslek Onur Ödülü
Faruk Bayhan
* Quality Onur Ödülü
İlker İnanoğlu
* Quality Özel Ödülü
16. Gurur Yılı Arka Sokaklar
* En Quality Dizi
Teşkilat - Tims&B Production
* En Quality Kadın Oyuncu
Pınar Deniz
* En Quality Erkek Oyuncu
Çağlar Ertuğrul
* En Quality Kadın Sanatçı
Ziynet Sali
* En Quality Erkek Sanatçı
Cem Belevi
* En Quality Şarkı
Dünyadan Uzak – Sakiler
* En Quality Albüm ve Düet
Ebru Yaşar Sevme Albümü - İçime Ata Ata
Ebru Yaşar’dan ödül evi açıklaması
‘Yılın En İyi Albümü’ ve ‘En İyi Düet’ kategorisinde iki ödüle layık görülen Ebru Yaşar, daha önce almış olduğu ödülleri için bir ‘ödül evi’ yaptırdığı ile ilgili soruya, şöyle yanıt verdi: “Astarı yüzünden pahalıya geldi. Ben evi yaptırana kadar ödüller de maşallah artıyor. Oraya bir dolap yaptır, buraya dolap koydur derken bayağı bir masrafa soktu beni.”
Merit Otel ve Babylon Town sponsorluğunda iş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı gece, Quality of Magazine’in Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci’nin açılış konuşmasıyla başladı.