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Mehmet Ali Erbil'in esprisi kızdırdı! '20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi'

#Mehmet Ali Erbil#Melike Öcalan#Ebru Yaşar

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve gecesinin sunucusu Melike Öcalan, arasında yaşanan diyalog herkesi şaşırttı.

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Cemiyet ve magazin dergisi Quality of Magazine, 13’üncü yılını Cahide Palazzo’da kutladı. Gecenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı ödül töreninde sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 40 ödül sahiplerini buldu.

Mehmet Ali Erbilin esprisi kızdırdı 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi

ERBİL'İN SÖZLERİ ŞAŞIRTTI!

Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Ebil söyledikleriyle şaşırttı. Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan’a yönelerek, “Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmedi. Öcalan, “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” sözleriyle Erbil'e karşılık verdi.

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Mehmet Ali Erbilin esprisi kızdırdı 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi

Kanal D’ye ödül yağmuru

Gecede Kanal D’ye ödül yağdı. Kanal D Magazin, “En Quality Magazin Programı” ödülünün sahibi olurken, “Arka Sokaklar” dizisi “Quality Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Mehmet Ali Erbilin esprisi kızdırdı 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi

Hande Tibuk - İlker İnanoğlu

Dizinin yıldızları Zafer Ergin’e “Yaşam Boyu Onur Ödülü”, İlker İnanoğlu’na da “Quality Onur Ödülü” takdim edildi. “Yargı” dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz ise “En Quality Kadın Oyuncu” oldu.

 

En Quality Ödül Alanların Listesi

Sanat Ödülleri:

* Yaşam Boyu Onur Ödülü
Zafer Ergin

Mehmet Ali Erbilin esprisi kızdırdı 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi

* Yaşam Boyu Onur Ödülü
Derya Baykal

* Yaşam Boyu Onur Ödülü
Ali Poyrazoğlu

* Quality Meslek Onur Ödülü
Faruk Bayhan

* Quality Onur Ödülü
İlker İnanoğlu

* Quality Özel Ödülü
16. Gurur Yılı Arka Sokaklar

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* En Quality Dizi
Teşkilat - Tims&B Production

* En Quality Kadın Oyuncu
Pınar Deniz

Mehmet Ali Erbilin esprisi kızdırdı 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi

* En Quality Erkek Oyuncu
Çağlar Ertuğrul

* En Quality Kadın Sanatçı
Ziynet Sali

* En Quality Erkek Sanatçı
Cem Belevi

* En Quality Şarkı
Dünyadan Uzak – Sakiler

* En Quality Albüm ve Düet
Ebru Yaşar Sevme Albümü - İçime Ata Ata

Ebru Yaşar’dan ödül evi açıklaması

‘Yılın En İyi Albümü’ ve ‘En İyi Düet’ kategorisinde iki ödüle layık görülen Ebru Yaşar, daha önce almış olduğu ödülleri için bir ‘ödül evi’ yaptırdığı ile ilgili soruya, şöyle yanıt verdi: “Astarı yüzünden pahalıya geldi. Ben evi yaptırana kadar ödüller de maşallah artıyor. Oraya bir dolap yaptır, buraya dolap koydur derken bayağı bir masrafa soktu beni.”

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Mehmet Ali Erbilin esprisi kızdırdı 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi

Merit Otel ve Babylon Town sponsorluğunda iş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı gece, Quality of Magazine’in Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci’nin açılış konuşmasıyla başladı.

 

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#Mehmet Ali Erbil#Melike Öcalan#Ebru Yaşar

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