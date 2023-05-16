Dünyanın en güzel kadınlarından biri itiraf etti: Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim

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KENDİNİ BAŞKALARININ GÖRDÜĞÜ GİBİ GÖRMÜYOR

Dışarıdan görünen bu. Peki kendisine sorarsanız durum nasıl? O güzel oyuncu, söylediğine göre kendisini başkalarının gördüğü gibi görmüyor. Bunu da tek bir cümleyle şöyle özetledi zaten: "Ben vücudumu hiçbir zaman beğenmedim."

HAYALLERİ SÜSLEYEN DERGİYE POZ VERDİ AMA...

Bu sözleri kimin söylediğini, yani dış görünüşüyle aslında sanıldığı gibi barışık olmadığını itiraf eden ünlünün kim olduğunu öğrendiğinizde şaşıracaksınız büyük olasılıkla. O ünlü, 2000'lerin en göz önünde film yıldızlarından biri olan Megan Fox'tan başkası değil. 36 yaşındaki Fox, her yıl geleneksel olarak hazırlanan Sports Illustrated'ın bikini özel sayısına poz verdi.

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Yani moda dünyasının yıldızlarının ve o alanda kariyer yapmak isteyenlerin hayallerini süsleyen o özel sayıya seçilmek hiç de kolay değil. Megan Fox, bunu başardı, hem de 40 yaşına merdiven dayadığı bir dönemde. Ama kendisine sorarsanız o dış görünüşüyle fazla barışık değil.

Fox; kendi ruh dünyasıyla ilgili itirafında dismorfik bozukluğu olduğunu açıkladı. Yani açıklamak gerekirse, beden dismorfik bozukluğu, aslında kişinin dış görünüşüyle ilgili herhangi ciddi bir sorunu olmasa da zihninin sürekli o ayrıntıyla meşgul olması ve kusurlu göründüğüne inanması olarak özetlenebilir.Megan Fox, kendini dışarıdan bakanların gördüğü gibi görmüyor kısacası.

'KENDİMİ SEVMEK İÇİN BİR YOLCULUKTAYIM'

Megan Fox, "Hayatım boyunca asla vücudumun sevdiğim bir noktası olmadı... Asla... Asla" diye konuştu bu konuda. Sonra da kendini sevmek için bitmeyen bir yolculuk içinde olduğunu ekledi.

Fox, bu durumun aslında çocukluğundan bu yana devam ettiğini gizlemedi. Daha o zamanlarda kendi vücuduyla ilgili takıntıları olduğunu söyledi güzel oyuncu.

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Ama Megan Fox'un böyle düşünüp hissetmesinde yetiştiği çevrenin herhangi bir etkisi yok söylediğine göre. "Bu kesinlikle çevresel bir durum değil. Ben dindar bir çevrede büyüdüm. Ki o çevrede bedenler kabul bile edilmezdi" diye konuştu bu konuda Fox.

KENDİNE GÜVENSİZ OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Her ne kadar yıllardır dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelenirilse de Megan Fox, görüntüsüyle ilgili düşüncelerini daha önce de samimi bir şekilde itiraf etmişti. Çalkantılı bir ilişki yaşadığın nişanlısı Machine Gun Kelly ile birlikte verdikleri röportajda, görüntüsüyle ilgili kendine güvensizlikleri olduğunu ifade etmişti.

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İşte Fox'un bu konuda söyledikleri: "Bir insana bakarız ve onun çok güzel olduğunu düşünürüz. Ve hayatının ne kadar kolay olduğunu. Ama o beğendiğiniz kişilere sorarsanız onlar kendilerini hiç de öyle görmezler."

ÜÇ ÇOCUKLU EVLİLİĞİ UZUN SÜRMEDİ

Birçok yapımda küçük roller alarak kariyerine başlayan Megan Fox, kariyerindeki en önemli çıkışını Confessions of a Teenage Drama Quee ile yaptı. Sonra Shia LaBeouf ile birlikte kamera karşısına geçtiği Transformers ile zirveye yerleşti. Ardından Jennifer's Body adlı filmle devam etti.

Fox, ilk evliliğini 2010 ile 2012 arasında meslektaşı Brian Austin Green ile yaptı. İki çocuğun ardından tam yollarını ayırmak üzereyken bir çocukları daha olacağını öğrenip yola devam kararı aldılar. Ancak bu defa da evlilikleri yürümedi ve 2021'de resmen yollarını ayırdılar.

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ÇALKANTILI İLİŞKİ:Megan Fox, bir süredir müzisyen Machine Gun Kelly ile nişanlı. Fakat çift hakkında geçinemedikleri hatta ayrıldıkları yolunda söylentiler var.



