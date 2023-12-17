Matthew Perry'nin otopsi raporunun ardından arkadaşı konuştu: Yalan söyledi, uyuşturucuyu hiç bırakmadı!

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54 yaşında gelen bu ani ölüm tüm dünyayı şoke ederken Matthew Perry'nin otopsi sonucu ölümünden neredeyse 3 ay sonra yayınlandı. Buna göre oyuncunun aşırı dozda ketamin (atlar için kullanılan bir uyuşturucu ilaç) aldıktan sonra jakuzide boğulduğu ortaya çıktı.

KANINDA YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Olay yerinde yapılan ilk incelemede uyuşturucu izine rastlanmamış, yıldız oyuncunun ölümü talihsiz bir kaza olarak kayıtlara geçmişti. Perry’ye yapılan otopside oyuncunun hayatını kaybettiğinde kanında yüksek dozda uyuşturucu madde olduğu ortaya çıktı.

Bu da akla birçok soru getirdi ve yeni bir tartışmaya yol açtı. Friends dizisiyle ünlenen Matthew Perry, dizinin yayınlandığı ve şöhretinin doruğunda olduğu günlerden beri alkol ve uyuşturucu maddeler kullanıyor, bu bağımlılıkları yüzünden zor günler yaşıyordu.

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DAHA ÖNCE DE BAĞIMLILIKLARI YÜZÜNDEN ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Uzun yıllar boyunca birçok uyuşturucu madde kullanan, ağrı kesici ilaçlara bağımlı hale gelen Perry, 2022’nin kasım ayında piyasaya çıkan anı kitabında bu bağımlılıkları yüzünden defalarca ölümden döndüğünü, sağlığının geri dönülmez şekilde bozulduğunu itiraf etmişti.

Günde 55 tane ilaç içtiğini, Friends dizisi çekilirken sette yaşananları bile hatırlamadığını anlatan Perry, sürekli uyuşturucudan kurtuluyor, arınıp yeni bir hayata başlamak isterken tekrar bu batağa düşüyordu.

Bir seferinde bu yüzden komaya girdiğini ve hastanede haftalarca yattığını bile söyleyen Matthew Perry'nin görünümü de yıllar içinde değişmiş, aldığı fazla kilolar ve hırpani hali hayranlarını hep üzmüştü. Perry, 2022’de uyuşturucu ve diğer tüm kötü alışkanlıklarını bıraktığını, artık hayatında yeni bir sayfa açtığını söylemişti.





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ARKADAŞI KONUŞTU: O HEP YALAN SÖYLEDİ, UYUŞTURUCUDAN HİÇ KURTULAMADI

Otopsi raporunun yayınlanması ve kanında yüksek dozda ketamin bulunmasının ardından basına konuşan bir arkadaşı ünlü oyuncunun aslında uzun süredir yalan söylediğini, uyuşturucuyu asla bırakmadığını ve ölümüne kadar olan süreçte de bir bağımlı olduğunu iddia etti.

Ses getiren bu iddiaya göre Matthew Perry, etrafındaki herkese yalan söylemiş, kitabını tanıtırken artık ayık ve temiz olduğunu söylediğinde aslında herkesi kandırmıştı. Bu isimsiz arkadaş "Temiz olduğu konusunda herkese yalan söyledi. Hiçbir zaman temiz olmadı. Bu çok üzücü. En büyük yalanı da kendisine söylüyordu.” sözleriyle büyük tartışma yarattı.

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ÇOK MÜCADELE ETTİ AMA KENDİNE BİLE YALAN SÖYLEDİ

İsmi belirtilmeyen kaynak sözlerine “Uyuşturucu kullanımıyla mücadelesi söz konusu olduğunda oldukça manipülatif bir kişi olabiliyordu ama bu onun için büyük bir mücadeleydi, büyük bir savaştı ve sonuna kadar her gün mücadele etti” diyerek devam etti.

Otopside ünlü yıldızın “ketaminin akut etkileri” ve “boğulma” nedeniyle öldüğü, Perry'nin sisteminde genel anestezi altındaki bir hastayla benzer miktarlarda ketamin bulunduğu yazıyordu. Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Los Angeles Adli Tıp Kurumu, 54 yaşındaki aktör Matthew Langford Perry'nin ölüm nedenini ketaminin akut etkileri olarak belirledi" denildi.

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KALBİ DE HASTAYDI...

Perry’nin ölümünde ayrıca boğulma, koroner arter hastalığı ve opioid bağımlılığını tedavi etmek için kullanılan bir ilacın etkileri de vardı. Ünlü yıldızın ölümü kaza olarak kayıtlara geçi ve soruşturmaya gerek görülmedi.

Matthew Perry, anı kitabında ayık kalmak ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için 9 milyon dolar harcadığını, 6 bin kez bağımlılar toplantısına katıldığını, 15 kez rehabilitasyona gittiğini ve 65 kez detoksa girdiğini yazmıştı.





JENNIFER ANISTON BİRKAÇ GÜN ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Perry’nin Friends dizisinden rol arkadaşı ve gerçek hayattaki en yakın dostlarından Jennifer Aniston daha birkaç gün önce hâlâ yasını tuttuğu arkadaşı hakkında açıklama yapmıştı. Aniston, Matthew Perry’nin ölmeden önceki günlerinde çok mutlu ve sağlıklı olduğunu söylemişti. Ünlü aktörün keyfinin çok yerinde olduğunu ve herhangi bir bunalım belirtisi göstermediğini söyleyen Aniston da arkadaşının uyuşturucudan arındığını söylüyordu.