'Bu ölüm derin bir kesik gibi canımı yakıyor' En zor vedanın ardından sessizliğini bozdu

Dünya çapında tanınan bir oyuncu olduktan sonra alkol ve uyuşturucu bağımlılığının batığına düşen Matthew Perry yıllar boyunca bu korkunç durum yüzünden büyük acılar çekti; defalarca kurtulmaya çalıştı hatta hayatını kaybetme noktasına geldi.





BİR DÖNEM ÇEKTİĞİ DİZİYİ HATIRLAMAYACAK HALE GELMİŞTİ

Sonunda 2021 yılında onu belki de çok daha başarılı bir kariyer sahibi olmaktan da alıkoyan bu bağımlılıktan kurtuldu ve geçen yıl da yaşadığı bu zorlu süreci anlatan bir anı kitabı yazdı. Perry, Friends dizisini çekerken de bu bağımlılıkların esiriydi ve çoğu zaman sette yaşadıklarını bile hatırlamadığını itiraf etmişti.

Matthew Perry'nin ölümü yıllarca birlikte kamera karşısına geçtiği Friends dizisindeki ekip arkadaşları için büyük bir yıkım oldu

Perry’nin ölümü Friends ve Chandler Bing hayranları için büyük bir yıkım oldu, ölümünün ardından sayısız ünlü dostu onun için duygu dolu paylaşımlar yaptı. Ama bu zamansız ölümden en çok etkilenenler elbette onunla 10 yıl boyunca kamera karşısına geçmiş olan rol arkadaşlarıydı.





HERKES MERAKLA ONLARIN NE DİYECEĞİNİ BEKLİYORDU

Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer ve Jennifer Aniston için Matthew Perry sadece bir iş arkadaşı değil gerçek hayatta da çok yakın bir dost hatta dosttan öte bir kardeş gibiydi. Onun ani ölümünün ardından herkes merakla ekipten gelecek açıklamayı bekledi.

Onlarsa tek tek konuşmak yerine ortak bir açıklama yapmayı seçtiler. Yaşadıkları yıkımın büyüklüğünü ve duydukları acının derinliğini anlatan Friends ekibi bu duruma saygı gösterilmesini, konuşamayacak kadar kötü durumda olduklarını söylediler. Ekip üyelerinin tek başlarına yaptıkları paylaşımlarsa Perry’nin ölümünden iki hafta sonra geldi. Friends ekibi Perry'nin ölümünün ardından önce ortak bir açıklama yayınladı... İki hafta sonra ise ekip üyesi ünlü yıldızlar tek tek paylaşımlar yapmaya başladı

EKİP 2 HAFTA SONRA SIRAYLA PAYLAŞIM YAPMAYA BAŞLADI

Önce Matt LeBlanc ve Courteney Cox Instagram hesaplarından Friends dizisinden sahneler paylaşarak sevgili dostları Perry’yi duygu dolu sözlerle andı. Ardından da ekibin diğer üyeleri Lisa Kudrow ve David Schwimmer geldi. Tüm dostları onu güzel sözlerle ve hatıralarla andı, onun çektiği tüm acılardan sonra huzuru bulduğunu söyledi.





MATTHEW PERRY İÇİN ONUN YERİ APAYRIYDI

Matthew Perry, geçen yıl çıkardığı kitabında zorlu hayat mücadelesinde yanında oldukları için tüm Friends ekibine teşekkür etmişti. Ancak Jennifer Aniston’ı bambaşka bir yere koymuştu. Perry, Aniston’ın bağımlıkla savaşında ona en çok destek veren kişi olduğunu, kendisini arayıp sormayı asla ihmal etmediğini ve hep el uzattığını özellikle belirtmişti.

2004’TE VERDİĞİ RÖPORTAJDA “YA ÖLÜRSE” DİYEREK GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Zaten Perry’nin ani ölümünden sonra ortaya çıkan bir videoda, 2004 yılında, Jennifer Aniston’ın Matthew Perry için gözyaşı döktüğü, onun bu bağımlılık sorunları yüzünden daha o zamanlardan çok büyük endişeye kapıldığı anlaşıldı. Aniston verdiği röportaj sırasında ağlıyor, “Matthew’nun bu yüzden ölebileceğini düşününce çok korkuyorum” diyordu.

Aniston 2004 yılında verdiği bir röportajda Matthew Perry'nin ölüme sürüklenmesinden çok korktuğunu anlatıp gözyaşı dökmüştü

GİDİŞİ DERİN BİR KESİK GİBİ

Jennifer Aniston, yakın dostunu kaybettikten sonra büründüğü sessizliği dün akşam bozdu ve Instagram hesabından herkesin kalbine dokunan, duygu dolu bir paylaşım yaptı. “Onun ölümü çok derin bir kesik gibi canımı yakıyor, Matty'mize veda etmek zorunda kalmak bana daha önce hiç yaşamadığım şeyler yaşattı” diye başladı söze Aniston.

“DİNLEN KÜÇÜK KARDEŞİM”

Onunla sette çekilmiş bir fotoğrafını, Perry’nin kendisine yolladığı tatlı telefon mesajını ve Friends’den karşılıklı oynadıkları duygusal bir sahneyi paylaşan Jennifer Aniston, yakın dostu Perry’ye "Matty, seni çok seviyorum ve şu anda tamamen huzur içinde ve acıdan uzak olduğunu biliyorum” diyerek seslendi. "Seninle her gün konuşuyorum... bazen neredeyse bana 'bundan daha çılgın olabilir misin' dediğini duyabiliyorum. Dinlen küçük kardeşim. Sen hep günümü aydınlatan oldun..." dediği Matthew Perry’nin kendisi ve Friends ekibindeki diğer arkadaşlarının DNA’sına işlendiğini söyledi. Friends ekibi içinde Matthew Perry ve Jennifer Aniston dostluğunun özel bir yeri vardı

ONA YOLLADIĞI MESAJI DA PAYLAŞTI

Matthew Perry’nin ona yolladığı bir mesajın ekran görüntüsünü de paylaşan Jennifer Aniston “Son birkaç haftada, birbirimize gönderdiğimiz mesajları inceliyordum. Gülüyorum, ağlıyorum ve sonra tekrar gülüyorum. Onları sonsuza kadar saklayacağım. Bir gün birden bana gönderdiği bir mesajı buldum. Zaten bu mesaj her şeyi anlatıyor” yazdı.





BU ÖLÜM EN ÇOK ONU VURDU… BÜYÜK ACISIYLA BAŞ BAŞA KALDI

Yakınlarının anlattığına göre Matthew Perry’nin kaybı ekipten en çok Jennifer Aniston’ı sarsmış durumda. Hatta çevresi yıldız oyuncunun bu büyük kaybın üzüntüsünü atlatamamasından endişe ediyorlar ve ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Bu Jennifer Aniston’ın bir yıl içinde yaşadığı ikinci büyük kayıp oldu.





BİR YIL İÇİNDE HEM BABASINI HEM DE CAN DOSTUNU KAYBETTİ

Yakınları "Babasının ölümünün birinci yıldönümüne az bir zaman kala, bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci büyük kaybı" yaşadı diye anlattıkları Aniston’ın hâlâ tam olarak kendine gelemediğini söylüyorlar ve yaşadığı acının “ayaklarını yerden kestiğini” anlatıyorlar. Aniston Friends ekibinde Matthew Perry’yle en yakın ilişkiye sahip olan kişiydi.

Jennifer Aniston bir yıl içinde hem babasını hem de en yakın dostlarından birini kaybetmenin acısıyla sarsıldı

Jennifer Aniston’ın büyük bir sevgiyle bağlı olduğu babası John Aniston, geçen yıl 11 Kasım’da hayatını kaybetmişti. Kızı gibi ünlü bir oyuncu olan John Aniston, televizyon efsanesi haline gelmiş Days of Our Lives adlı dizide tam 37 yıl boyunca rol almıştı. Aniston’ın babası ve annesi Nancy Dow o daha 11 yaşındayken ayrılmıştı. Jennifer Aniston yıllar boyunca annesiyle görüşmedi; babasıyla çok yakındı ve John Aniston sanki onun tek ebeveyni gibiydi; baba – kız her zaman bir aradaydı ve çok iyi anlaşıyordu.