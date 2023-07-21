Yıldız oyuncunun göz yaşartan fedakârlığı: Hollywood’da kazandığı ilk büyük parayla annesini doktor yapmış!

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Aslında bu tür röportajlar filmin tanıtım çalışmalarının bir parçası. Ancak yıldız oyuncular bu tür söyleşilerde bir yandan da sorulan sorulara verdikleri ilginç cevaplarla hayatlarına dair kimselerin bilmediği detayları da ortaya çıkararak hayranlarını şaşırtabiliyor. Cillian Murphy, Emily Blunt ve Matt Damon, oyunculuktan kazandıkları ilk paralarla ne yaptıklarını anlattı

OPPENHEIMER'IN BAŞROL OYUNCULARINA SORULAN İLGİNÇ SORU

Hollywood’un en sevilen yüzlerinden ve en yetenekli oyuncularından Matt Damon, Oppenheimer filminde başrolleri paylaştığı arkadaşları Cillian Murphy ve Emily Blunt’la katıldığı bir programda hayatına ve Hollywood’daki ilk zamanlarına dair ilginç bir açıklama yaptı ve anlattıklarıyla manşetlere taşındı.

Matt Damon 1998'de Oscar kazandığında yanında anne ve babası vardı... Yıldız oyuncunun babası Kent Telfer Damon 2017'de hayatını kaybetti

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Söyleşi sırasında üç yıldız oyuncuya Hollywood’da kazandıkları ilk parayla ne yaptıkları soruldu. Hepsi şimdi milyon dolarlık servetlere sahip olan oyuncular da geçmişe yolculuk yapıp, umut vaat eden genç isimlerken yaptıkları bu harcamaları hatırlamaya çalıştı. Matt Damon ailesinin fakir olmadığını, orta sınıf bir aile olduklarını anlatıyordu... İyi bir eğitimci olan anne Nancy Carlsson-Paige, oğularındaki cevheri hemen fark etti: Damon annesinin ağabeyinin heykeltıraş olacağını bildiğini, kendisinin de oyuncu olacağını daha 2-3 yaşlarındayken söylemeye başladığını anlatmıştı

HERKES PARASINI KENDİSİ İÇİN HARCARKEN MATT DAMON BAŞKA BİR YOL SEÇMİŞ

Filme adını veren ünlü fizikçi Oppenheimer’ı canlandıran İrlandalı yıldız oyuncu Cillian Murphy, bir filmden kazandığı ilk parayla kendine bir ses sitemi satın aldığını söyledi. İngiliz yıldız Emily Blunt ise eline geçen ilk parayla kendine bir ev kiraladığını ve böylece ailesiyle birlikte yaşamaktan kurtulabildiğini itiraf etti.

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Sıra Matt Damon’a gelmişti… Şimdinin en çok kazanan aktörlerinden olan Matt Damon aynı zamanda yapımcılık da yaptığı için Hollywood’un en güçlü birkaç isminden biri. Ancak Damon, 1990’da ilk kez bir Hollywood yapımında yer aldığında eline geçen para sadece 25 bin dolardı. Aslında Matt Damon ilk kez 1988 yapımı Mystic Pizza da yer almış ve perdede görünmüştü. Matt Damon, üniversite eğitiminin paralı ve oldukça pahalı olduğu ABD'de akademik kariyer yapmak isteyen annesine verdiği parayla onun doktora programına yazılmasını sağlamış: Nancy Carlsson-Paige, ilerleyen yıllarda başarılı bir çocuk eğitimi profesörü olmuş ve bu konuda 7 tane de kitap yazmış

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ELİNE GEÇEN İLK BÜYÜK PARAYI ANNESİ VE AĞABEYİ İÇİN HARCADI

Ancak deyim yerindeyse elinin para gördüğü ilk film 1990 yapımı “Rising Son” filmiydi. Matt Damon, o “büyük” 25 bin dolarlık çeki alır almaz yaptığı şeylerse hem rol arkadaşlarının hem de röportajı izleyenlerin adeta kalbini eritti. Yıldız oyuncu büyük bir fedakârlık örneği göstererek parayı kendisi için kullanmamayı seçti.

Matt Damon 25 bin dolarlık çekini bozdurur bozdurmaz ilk işi bir heykeltıraş olan ağabeyi Kyle’a bir araba almak oldu. Paranın kalanını da annesinin yüksek öğrenimine harcamaya karar verdi. Matt Damon’ın annes ve babası o 2 yaşındayken boşanmıştı. Annesi ise bir yandan üniversite sonrası yüksek eğitimine devam etmek istiyordu ancak bekar bir anne olmanın zorluklarıyla mücadele ediyordu. Matt Damon'ın annesi oğlu Hollywood Walk of Fame'deki yıldızına kavuşurken de yanındaydı... Ancak Nancy Carlsson-Paige’in oğlunun hayatında çok daha önemli bir katkısı daha var

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ANNESİYLE ARKADAŞ GİBİLER: TÖRENLERDE VE GALALARDA ONU YANINDAN AYIRMIYOR

Matt Damon hiç düşünmeden tüm parasını annesine verdi ve onun doktorasını yaparak akademik kariyerine devam etmesini sağladı. Damon’ın annesi Nancy Carlsson-Paige, bu sayede Lesley Üniversitesi’nde erken çocukluk dönemi eğitimi alanında isim yapan bir profesör olmayı başardı. Nancy Carlsson-Paige’in bu alanda yazdığı 7 de kitabı var.

19 yaşındayken yaptığı bu özverili jesti anlatırken “Bu çok havalı bir şeydi” diyen Matt Doman sık sık ödül törenlerine annesiyle katılmaya devam ediyor. Annesinin mesleki hassasiyetleri yüzünden büyürken bunaldığını anlatan 52 yaşındaki Matt Damon artık 79 yaşındaki annesiyle çok iyi geçiniyor ve anne oğul “arkadaş gibiler” diye tarif edilebilecek bir ilişkiye sahipler.



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Aslında Matt Damon ve annesinin arasındaki ilişki ünlü oyuncunun hayatını bambaşka bir şekilde daha değiştirmişti. Profesör annesinin fikirlerine çok değer verdiğini her fırsatta belirten Damon rolleriyle ilgili olarak da ona akıl danışıyordu. Nancy Carlsson-Paige, ona verdiği bir tavsiyeyle oğlunun mutluluğu bulmasını da sağlamıştı: Hollywood’da isim yapmış bir oyuncu olduktan sonra Damon’a aynı anda iki film için birden başrol teklifi geldi. Matt Damon da bu konuyla ilgili olarak annesine danıştı. Annesi kâğıt üzerinde çok daha iyi bir proje gibi görünen Rescue Dawn filmini seçmemesini öğütledi oğluna. Bu rol matt Damon kabul etmeyince Christian Bale’e gitti. Matt Damon ise annesinin tavsiye ettiği gibi Farrelly Kardeşler’in filmi Stuck On You’da oynamayı seçti. Film gişede hiç de başarılı olamadı ama yine de Matt Damon’ın hayatını değiştirdi. Çünkü yıldız oyuncu 2005’te evlendiği ve 4 çocuğuyla birlikte mutlu mesut yaşadığı eşi Luciana Bozán Barroso’yla bu filmin çekimleri sırasında tanıştı…

HEM BİR YILDIZ OLMAYI HEM DE MUTLU YUVASINI ANNESİNE BORÇLU

Nancy Carlsson-Paige, oğlu Matt Damon ve çocukluk arkadaşı Ben Affleck, 1998’de Good Will Hunting filmine yazdıkları senaryoyla Oscar kazanıp bir anda büyük Hollywood yıldızları haline gelmişlerdi. Anne Nancy Carlsson-Paige ise oğlunun Ben Affleck’le olan yakın dostluğundan pek hoşnut değildi. Ve oğlunun çok genç yaşta şöhret kazanıp Hollywood’un acımasız sistemi içinde yok olup gitmesinden çok korktuğunu söylüyordu. Ancak Matt Damon bir yandan o sistemin yarattığı en büyük yıldızlardan biri olmayı başarırken bir yandan da annesiyle olan ilişkisini yoluna koydu ve aynı zamanda da mutlu bir yuvası olan iyi bir aile babasına dönüşmeyi başardı…

