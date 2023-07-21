Beşinci kez anne olunca "piyangoyu tutturdum" demişti: Ünlü yıldız 60'ıncı doğum gününü 5 yaşındaki küçük kızıyla böyle kutladı

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HOLLYWOOD'A DANİMARKA'DAN TRANSFER GELDİ, UNUTULMAZ ROLLERİYLE YILDIZ OLDU

Hollywood’da Danimarka’dan transfer olan ünlü isim modellik yaparak başladığı kariyerine yıldız bir oyuncu olarak devam etmişti. Tam 5 kez evlendi, 5 kez de anne oldu. 54 yaşında hamile kalması dünya çapında ses getirdi. Brigitte Nielsen, 60’ıncı doğum gününü kendisinden 15 yaş küçük kocası ve 5 yaşındaki kızıyla kutladı.

Geçen hafta 60'ıncı yaşını kutlayan Brigitte Nielsen, yıllar boyu Hollywood'un en nevi şahsına münhasır oyuncularından biri oldu

1.83’lük boyuyla dikkat çeken gencecik Brigitte Nielsen, 80’li yılların başında modellik kariyerine başlayıp sonra da Hollywood’da isim yapmıştı. Viking’ler zamanından gelmiş gibi görünüyor, sarı saçları, upuzun boyu ve fiziğiyle o güne kadar pek de onun gibisini görmemiş olan gösteri dünyasını büyülüyordu. Sylvester Stallone’la Rocky IV’te kamera karşısına geçip 2 yıl da evli kalan Brigitte Nielsen yıllar sonra serinin Devamı Creed II filminde eski eşiyle yeniden kamera karşısına geçmişti: Brigitte Nielsen, film çekimlerinde kızına hamile olduğunu herkesten sakladığını yıllar sonra itiraf etti

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PLAYBOY'A POZ VERDİ, HOLLYWOOD'UN İKİ EFSANESİYLE BİRDEN AŞK YAŞADI

Efsane fotoğrafçı Helmut Newton’ın dikkatini çekmesi uzun sürmemiş, ona verdiği pozlarla tanınmaya başlamıştı. Playboy dergisine kapak olması ve verdiği seksi pozlar uzun yıllar akıllardan çıkmadı. 1985’te Arnold Schwarzenegger’le Red Sonja (Kızıl Sonja) filminde oynayınca bir anda bir dünya yıldızı oluverdi. Aynı yıl Sylvester Stallone’la Rocky IV’te kamera karşısına geçti.

Brigitte Nielsen Mattia Dessi'yle 2006'dan beri mutlu bir evlilik sürdürüyor: Yıldız oyuncu 54 yaşında hamile kalmış, büyük tartışmalara konu olmuştu

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Artık herkes Brigitte Nielsen’i konuşuyordu. Sylvester Stallone ve Brigitte Nielsen, Rocky IV’te başlayan aşklarının hemen ardından aynı yıl evlendiler. Bu evlilik sadece 2 yıl sürdü ve birçokları tarafından bir reklam evliliği gibi görülüp eleştirildi. Üstelik Nielsen’in adı kızıl Sonja’da birlikte rol aldığı Arnold Schwarzenegger’le de anılmıştı. Nielsen, hamilelik haberini bu fotoğrafla duyurmuş "Ailemiz büyüyor" diyerek bebek müjdesini hayranlarıyla paylaşmıştı

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5 KEZ EVLENDİ, 5 KEZ ANNE OLDU

Schwarzenegger, Brigitte Nielsen’le kaçamak bir aşk yaşarken çoktan uzun yıllar evli kalacağı Maria Shriver’la birlikte olmaya başlamıştı. Schwarzenegger, bu çok ses getiren ilişkiyi ancak 2020 yılında açıkladı ve gerçekliğini itiraf etti. Brigitte Nielsen, Hollywood’un o dönemki en büyük iki yıldızıyla hem başrol oynayıp hem de aşk yaşayarak adını duyurmayı ve ününü perçinleyerek Hollywood’da kendine sağlam bir yer edinmeyi başarmıştı.

Yıldız oyuncunun önceki evliliklerinden 4 yetişkin oğlu var

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Her zaman renkli kişiliği ve aşk hayatıyla konuşulan Danimarkalı yıldız 5 kez evlendi, 5 kez de anne oldu. Yapılı fiziği ve canlandırdığı roller yüzünden herkesin “Amazon” lakabıyla seslendiği ünlü oyuncu mutluluğu 2006’da evlendiği, kendisinden 15 yaş küçük eşi İtalyan model Mattia Dessì’de buldu. Çiftin kızları Frida, 2018 yılının haziran ayında doğdu. Brigitte Nielsen'in 54 yaşında doğurduğu Frida artık 5 yaşında, anne kız bol bol birlikte mutluluk pozları veriyor

"54 YAŞINDA ANNE OLUNUR MU?" TARTIŞMASI MANŞETLERDEN İNMEDİ

Brigitte Nielsen, 5’inci çocuğu olan Frida’yı 54 yaşında doğurmuş, bu hamilelik ve doğum aylarca manşetlerden inmemişti. Önceki evliliklerinden 4 yetişkin oğlu olan Nielsen’in hamile kalabilmek için çok uğraştığı ve yıllarca tüp bebek denemeleri yaptığı doğumdan sonra ortaya çıktı. Böyle ileri yaşta hamile kalıp çocuk yapması çok eleştirildi ancak yıldız oyuncu tüm bu eleştirilere kulak tıkadı. Brigitte Nielsen, uğruna bir dizi estetik operasyon geçirdiği eşi Mattia Dessì’yle çok mutlu ve onun harika bir baba olduğunu söylüyor

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"GENÇ KOCAM İÇİN ESTETİK YAPTIRDIM" İTİRAFI

Ailesini büyüttüğü için çocuk mutlu olduğunu söyleyen Nielsen, 4 oğlunun küçük kız kardeşleri için adeta çıldırdığını, eşi Mattia Dessì’in de harika bir baba olduğunu söylüyordu. Brigitte Nielsen, 2008’de, evlendikten 2 yıl sonra, bir dizi estetik operasyon geçirip görünümünü değiştirmiş; bunu da genç kocasına genç görünebilmek için yaptığını açık yüreklilikle itiraf etmişti.

Brigitte Nielsen'in kızı Frida'yla bir örnek giyinip verdiği bu 60'ıncı yaş günü pozları büyük ses getirdi

Yazlarını eşiyle birlikte Avrupa’da geçiren Brigitte Nielsen, 60’ıncı yaş gününü eşi ve kızıyla kutladı. Nielsen, aile arasındaki bu özel kutlamanın fotoğraflarını da geçtiğimiz gün Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı. Brigitte Nielsen ve 5 yaşındaki Frida’nın bir örnek elbiseleriyle el ele verdikleri tatlı pozlar ünlü yıldızın hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Brigitte Nielsen, 54 yaşında hamile kalmasını "piyangoyu bu kez de ben tutturdum" diyerek anlatmıştı... Şimdi kızı ve eşiyle bu piyangonun keyfini sürüyor

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PİYANGOYU TUTTURDU, ŞİMDİ KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Brigitte Nielsen, 2019’da Guardian gazetesine verdiği röportajda, bir bebek sahibi olabilmek için nasıl sürekli tüp bebek denemeleri yaptığını açıklamıştı. “Çocuk sahibi olmayı o kadar çok istemiştim ki tüp bebek için kullanılabilecek embriyo kalmayana kadar denemeye niyetliydim. Birinin bu piyangoyu kazanması gerekiyordu.” diyen Nielsen şimdi gerçekten de kazandığı bu piyangonun keyfini sürüyor…