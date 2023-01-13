Kimin kimi neden Ã¶ptÃ¼ÄŸÃ¼ tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸtu: Elbiseyi bir de Ã¶nden gÃ¶rÃ¼n

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OYUNCU OLMADAN Ã–NCE TRAPEZCÄ° OLDU

O kadar enerjik bir Ã§ocuktu ki annesi Ã§areyi onu sirk eÄŸitimi verilen bir okula gÃ¶ndermekte buldu. Oradan bir trapezci olarak sertifika aldÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 8 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. ArdÄ±ndan drama eÄŸitimi aldÄ± ve en sonunda yolu Hollywood'a kadar uzandÄ±. Åžimdi o Ã§ok izlenen filmlerin gÃ¶zde yÄ±ldÄ±zÄ± olarak tanÄ±nÄ±yor. Avustralya'ya baÅŸlayan yaÅŸam Ã¶ykÃ¼sÃ¼ artÄ±k ABD'de, sinemanÄ±n kalbinin attÄ±ÄŸÄ± Hollywood'da devam ediyor.

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Ã–DÃœL TÃ–RENLERÄ°NDEN GALALARA KOÅžTURUYOR

BÃ¶yle kÄ±saca Ã¶zetledik Margot Robbie'nin Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼. GÃ¼zel oyuncu, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±lÄ±n en Ã§ok kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi. Son zamanlarda da yÄ±lÄ±n iddialÄ± filmlerinden biri olan Babylon ile gÃ¼ndemde. YÃ¶netmenliÄŸini La La Land ve Whiplash gibi yapÄ±mlarla tanÄ±nan Damien Chazelle'in Ã¼stlendiÄŸi filmde Brad Pitt ile baÅŸrolleri paylaÅŸÄ±yor Margot Robbie. Bu nedenle de Ã¶dÃ¼l tÃ¶renlerinden galalara koÅŸturup duruyor. Robbie, daha iki gÃ¼n Ã¶nce AltÄ±n KÃ¼re Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde Ã¼zerindeki pembe kÄ±yafetle geceye damga vurdu. Son olarak da Babylon filminin Londra galasÄ±nda yine bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

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1920'lerin Hollywood'una yani sessiz sinema dÃ¶nemine dair bir Ã¶ykÃ¼yÃ¼ anlatan Babylon filminin Londra galasÄ± dÃ¼n gece yapÄ±ldÄ±. Film ekibi, tam kadro oradaydÄ±. Hepsi bir yandan kameralara poz verirken diÄŸer yandan da Ã§evrede onlarÄ± gÃ¶rmek iÃ§in toplanan hayranlarÄ±yla bir araya geldi. O galada da 32 yaÅŸÄ±ndaki Margot Robbie, en Ã§ok dikkat Ã§eken kiÅŸi oldu. Bunun bir nedeni filmin yÄ±ldÄ±zÄ± olmasÄ±ydÄ± elbette. Ama baÅŸka bir nedeni daha vardÄ±: Gala iÃ§in seÃ§tiÄŸi elbise.

HEM RENGÄ°, HEM TASARIMI Ä°LGÄ° Ã‡EKTÄ°

Zaten baÅŸka hiÃ§bir ayrÄ±ntÄ±sÄ± olmasa bile o elbise, sadece rengiyle baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir ilgi odaÄŸÄ±ydÄ±. Margot Robbie de gayet gÃ¼zel taÅŸÄ±yordu bu kÄ±rmÄ±zÄ± elbiseyi. Bu bir yana Valentino imzalÄ± bu elbisenin en Ã§arpÄ±cÄ± yanÄ± ise Ã¶n ve arka kÄ±smÄ±ndaki tezatlÄ±k oldu. SÄ±rt kÄ±smÄ± bele kadar aÃ§Ä±k olan kÄ±rmÄ±zÄ± elbisenin Ã¶n kÄ±smÄ± ise kelimenin tam anlamÄ±yla boÄŸazÄ±na kadar kapalÄ±ydÄ±. Ã–yle ki Margot Robbie'nin kollarÄ± bile gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu. Ä°ÅŸte bu ilginÃ§ tasarÄ±mlÄ± ve Ã§arpÄ±cÄ± renkteki kÄ±yafet nedeniyle Margot Robbie, gecenin en Ã§ok dikkat Ã§eken kiÅŸisi oldu.

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Tabii en az onun kadar dikkat Ã§eken baÅŸka biri daha vardÄ± galada... Margot Robbie'nin Babylon filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Brad Pitt. Kareli takÄ±m elbisesi ve ilk kez AltÄ±n KÃ¼re Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa saÃ§ modeliyle yine her zamanki gibi ÅŸÄ±k ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu 58 yaÅŸÄ±ndaki Brad Pitt. Babylon'da Brad Pitt'in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karaktere, sessiz sinemanÄ±n en gÃ¶zde aktÃ¶rlerinden biri olan John Gilbert esin verdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Ã–PÃœÅžMEYÄ° KÄ°MÄ°N Ä°STEDÄ°ÄžÄ° TARTIÅžMA KONUSU OLMUÅžTU

Bu gala gecesini ve en Ã§ok dikkat Ã§eken yÄ±ldÄ±zlarÄ± anlattÄ±ktan sonra gelelim Babylon filmiyle ilgili olarak magazin basÄ±nÄ±nda manÅŸetlere Ã§Ä±kan bazÄ± olaylara... Ã‡Ã¼nkÃ¼ filmle ilgili bazen Margot Robbie'nin bazen de Brad Pitt'in sarf ettiÄŸi bazÄ± sÃ¶zler uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. BunlarÄ± da bir hatÄ±rlayalÄ±m. Babylon filmiyle ilgili olarak en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ± Margot Robbie'nin senaryoda olmayan Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesini eklettiÄŸini sÃ¶ylemesi oldu. BaÅŸlarda onun bu sÃ¶zleri bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekse de sonradan bazÄ± tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.

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Margot Robbie E!News'a konuk oldu ve filmin perdeye yansÄ±mayacak olan bazÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ± geÃ§tiÄŸimiz hafta. Bunlardan biri Brad Pitt'in oynadÄ±ÄŸÄ± karakterle kendi canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterin Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesinin aslÄ±nda senaryoda olmadÄ±ÄŸÄ±; bunu yÃ¶netmen Chazelle'i ikna edip kendisinin eklettiÄŸiydi.

BÄ°R FIRSAT OLARAK GÃ–RDÃœÄžÃœNÃœ SÃ–YLEDÄ°

Margot Robbie, filmin senaryosunu da kaleme alan Damian Chazel'i, kendisinin yazmadÄ±ÄŸÄ± bu sahne iÃ§in ikna ettiÄŸini onun da "neden olmasÄ±n!" diyerek onay verdiÄŸini sÃ¶yledi. "Brad Pitt'i Ã¶pme ÅŸansÄ± insanÄ±n eline her zaman ele geÃ§mez" diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p bÃ¶yle bir Ã¶neride bulundu Robbie, anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. Chazel Ã§ok fazla direnmeden kabul etti. GÃ¼zel oyuncu o anlarÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Dedim ki 'Damien, bence Nellie (Margot'nun canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakter) gidip Jack'i (Brad Pitt'in oynadÄ±ÄŸÄ± karakter) gidip Ã¶ylece Ã¶pmeli.' Sonra Damien bana ÅŸÃ¶yle yanÄ±t verdi: 'Tamam, bunu yapabilir. Bekle, Dur! Sen Brad Pitt'i Ã¶pmek istiyorsun."

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Bunun Ã¼zerine Margot Robbie, yÃ¶netmen Chazel'e "Ä°stersen beni dava et" dediÄŸini belirtip, senaryoda olmayan bu sahnenin filmde Ã§ok iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Robbie'nin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re yÃ¶netmen Damien Chazelle, aslÄ±nda bu Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼ bir ÅŸaka gibi gÃ¶rse de ilk Ã§ekimden sonra aslÄ±nda doÄŸru hareket olduÄŸuna inandÄ±. Sonra da elde ettiÄŸi sahneyi Ã§ok da beÄŸenmeyip Robbie'nin karakterinin Brad Pitt'in oynadÄ±ÄŸÄ± karakteri Ã¶ptÃ¼ÄŸÃ¼ sahnenin tekrar Ã§ekilmesini istedi.

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TARTIÅžMA YARATTI: Bu, meslekleri gereÄŸi farklÄ± farklÄ± karakterleri canlandÄ±ran Margot Robbie ile Brad Pitt'in olayÄ± kendi açÄ±larÄ±ndan deÄŸerlendirmesi. Margot Robbie "senaryoda olmayan bu öpücük sahnesini ekleterek" hayatÄ±nda bir kere eline geçecek bir fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirdiÄŸi" konusunda ÅŸaka yapÄ±yor. Brad Pitt ise sinemada canlandÄ±rÄ±lan karakterlerin her zaman yoruma açÄ±k olduÄŸunu savunuyor. Fakat olayÄ±n bir de farklÄ± bir boyutu var. Ona da deÄŸinelim... Çünkü iÅŸin tartÄ±ÅŸmalÄ± kÄ±smÄ± da o noktada zaten.

Margot Robbie'nin filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Brad Pitt Entertainment Tonight'a verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konu hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini anlattÄ±. YÄ±llarÄ±n oyuncusu 58 yaÅŸÄ±ndaki Pitt, senaryoda olmayan o sahnenin filme eklenmesiyle ilgili olarak "Sinemada karakter yorumuna her zaman yer vardÄ±r" diye konuÅŸtu. O sahnede Margot Robbie'nin iyi bir performans Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Brad Pitt Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼n de gayet "terbiyeli" olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi. Margot Robbie'nin performansÄ± hakkÄ±nda da "alev alevdi" diye konuÅŸtu.

Margot Robbie'nin, senaryoda olmayan Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesini eklettiÄŸini gÃ¼lerek anlatmasÄ±ndan sonra sosyal medya Ã¼zerinde farklÄ± tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±. KullanÄ±cÄ±lar kelimenin tam anlamÄ±yla ikiye bÃ¶lÃ¼ndÃ¼. BazÄ±larÄ± tÄ±pkÄ± Brad Pitt gibi bunun setlerde normal bir durum olduÄŸunu, senaryoya bazÄ± eklemeler yapÄ±labileceÄŸini, gerektiÄŸinde bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerin Ã§Ä±karÄ±labileceÄŸini ya da deÄŸiÅŸtirilebileceÄŸini savundu. Ama olayÄ± farklÄ± bir aÃ§Ä±dan ele alan bir grup da vardÄ±.

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Bu gruptakiler ise son yÄ±llarda Hollywood'u kasÄ±p kavuran, hatta nÃ¼fuzlu yapÄ±mcÄ± Harvey Weinstein'Ä±n "sonunu getiren" #metoo hareketine gÃ¶nderme yaptÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ savunanlara gÃ¶re aslÄ±nda konu Margot Robbie'nin gÃ¼lerek anlattÄ±ÄŸÄ± kadar basit deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸer filmin senaryosuna, olmayan Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesini ekleten oyuncu erkek, karÅŸÄ±sÄ±ndaki rol arkadaÅŸÄ± kadÄ±n olsaydÄ± bu durum "taciz" olarak bile yorumlanabilirdi. BakalÄ±m bu konuda daha ne gibi geliÅŸmeler olacak. Biz hemen bunca konuÅŸulan Babylon filminin konusuna ÅŸÃ¶yle bir bakalÄ±m.

SESSÄ°Z SÄ°NEMA DÖNEMÄ°; Chazelle'in senaryosunu da kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Babylon filmi, Hollywood'da sessiz sinema döneminin kapanÄ±p sesli sinema dönemine geçilen 1920'li yÄ±llara götürüyor seyirciyi. Her ne kadar filmde kurgusal karakterler yer alsa da aslÄ±nda Hollywood'un bir dönemine damga vuran ünlülerden esinleniyor o karakterler. ÖrneÄŸin Pitt'in oynadÄ±ÄŸÄ± karakter aslÄ±nda kurgusal ama esin kaynaÄŸÄ±, sessiz sinemanÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan John Gilbert.

ASLINDA EMMA STONE OYNAYACAKTI

Babylon filmiyle ilgili bazÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k ayrÄ±ntÄ±lara deÄŸinmekte de fayda var. Bunlardan biri aslÄ±nda Damien Chazel'in baÅŸlangÄ±Ã§ta Margot Robbie ile deÄŸil La La Land'deki iÅŸ arkadaÅŸÄ± Emma Stone ile Ã§alÄ±ÅŸmaya kararlÄ±ydÄ±. Fakat bazÄ± deÄŸiÅŸikler oldu. tone, sessiz Sinema dÃ¶neminin Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Clara Bow'u oynayacaktÄ±. Fakat, sonradan Stone'un yerine Margot Robbie geldi.

DAHA ÖNCE DE BÄ°RLÄ°KTE ÇALIÅžTILAR: Babylon'un, Margot Robbie ile Brad Pitt'in ilk ortak çalÄ±ÅŸmasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekleyelim. Pitt ve Robbie, daha önce Once Upon A Time in Hollywood filminde de birlikte oynamÄ±ÅŸtÄ±. O filmde ikiliye Leonardo DiCaprio eÅŸlik etti. Robbie o filmde yönetmen Roman Polanksi'nin 1969 yÄ±lÄ±nda dokuz aylÄ±k hamileyken Charles Manson çetesi tarafÄ±ndan öldürülen eÅŸi Sharon Tate'i canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Robbie, o filmde yardÄ±mcÄ± oyuncu olarak yer alÄ±yordu.

FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, AFP, AP

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