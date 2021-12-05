Linet: Askerlik açıklamam yanlış anlaşıldı

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ÜNLÜ şarkıcı Linet ve Seccad Mehmedi önceki akşam Maslak Yeni Gazino’da hayranlarının karşısına çıktı. Linet, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, “İstanbul Kraliçesi” adıyla bir dünya turnesine çıkmaya hazırlandığını söyledi: “Çok heyecanlıyım. Türkiye, Amerika ve birçok ülkede konserler vereceğiz. Hatta serinin bir yerinde çölde bir açık hava konseri bile olacak. 100 müzisyenden oluşan devasa bir ekip bize eşlik edecek. Tarifi imkânsız duygular yaşıyorum.”

ARTIK MÜZİĞİN

ASKERLERİYİZ

Linet, geçtiğimiz günlerde “İsrail’de doğdum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada” açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirtti: “Amacım espri yapmaktı. Aslında onu askerken söylemiş hatta bir röportaj bile vermiştim. Yaşımız belli. Artık müziğin askeriyiz. Dünyaya müzikle barışı getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de uluslararası sahnelerde sesimizi duyurmaya, müzikle barışı haykırmaya devam edeceğiz.” Ünlü şarkıcı İsrail’deki Eurovision elemelerinde de yoluna tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.

