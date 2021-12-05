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Linet: Askerlik açıklamam yanlış anlaşıldı

#Linet#Askerlik#İsrail
Linet: Askerlik açıklamam yanlış anlaşıldı

Linet önceki akşam Yeni Gazino sahnesinde şarkılarını seslendirdi. Sanatçı yakında büyük bir orkestra ile “İstanbul Kraliçesi” adıyla dünya turnesine çıkacağını duyurdu ve ekledi: “Hatta çölde bile konser vereceğim.”

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ÜNLÜ şarkıcı Linet ve Seccad Mehmedi önceki akşam Maslak Yeni Gazino’da hayranlarının karşısına çıktı. Linet, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, “İstanbul Kraliçesi” adıyla bir dünya turnesine çıkmaya hazırlandığını söyledi: “Çok heyecanlıyım. Türkiye, Amerika ve birçok ülkede konserler vereceğiz. Hatta serinin bir yerinde çölde bir açık hava konseri bile olacak. 100 müzisyenden oluşan devasa bir ekip bize eşlik edecek. Tarifi imkânsız duygular yaşıyorum.”
ARTIK MÜZİĞİN
ASKERLERİYİZ
Linet, geçtiğimiz günlerde “İsrail’de doğdum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada” açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirtti: “Amacım espri yapmaktı. Aslında onu askerken söylemiş hatta bir röportaj bile vermiştim. Yaşımız belli. Artık müziğin askeriyiz. Dünyaya müzikle barışı getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de uluslararası sahnelerde sesimizi duyurmaya, müzikle barışı haykırmaya devam edeceğiz.” Ünlü şarkıcı İsrail’deki Eurovision elemelerinde de yoluna tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Linet: Askerlik açıklamam yanlış anlaşıldı

KENDİSİNİ TANIMIYORUM
Linet, geçtiğimiz haftalarda Aslı Şen’in sahne performansı hakkında söylediklerine dair şu açıklamayı yaptı: “Kendisini tanımıyorum, gazetelerde haber çıkınca gördüm. Ben zaten o an koronavirüsle uğraşıyordum. Kendisini tanımadığım için de özrünü göremedim. Beni bilen biliyor... Herkesin yüzüne bakıp şarkılarımı söylerim.”

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