MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriLale Cangal'dan duygulandıran paylaşım: Ben sevdiklerimi paylaşamazken...
GeriMagazin Lale Cangal'dan duygulandıran paylaşım: Ben sevdiklerimi paylaşamazken...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 07.01.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

Lale Cangal'dan duygulandıran paylaşım: Ben sevdiklerimi paylaşamazken...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lale Cangal'dan duygulandıran paylaşım: Ben sevdiklerimi paylaşamazken...
Abone Olgoogle-news

Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alan Cemal Hünal'a eşinden destek.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının kadrosu belli oldu. Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı yarışmada oyuncu Cemal Hünal da bulunuyor.

Lale Cangaldan duygulandıran paylaşım: Ben sevdiklerimi paylaşamazken...

9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek yarışmada ünlüler takımında yer alan oyuncu Cemal Hünal'a Lale Cangal'dan destek geldi.

Eşinden ayrı kalacağı için üzgün olan Cangal, paylaştığı bu fotoğrafa şu notu düştü; 'Ben sevdiklerimi paylaşamazken öyle bir iş çıkar ki, 7-24 paylaşmak zorunda kalırsın. İşte o yüzden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacağım. Bir de kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az... 'Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?' bunu zamanla göreceğiz... 'Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?' Ben gerçekten yorum yapamıyorum.. Göreceğiz.'
Lale Cangaldan duygulandıran paylaşım: Ben sevdiklerimi paylaşamazken...

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler kadrosunda iddialı sözler dikkat çekti
Survivor 2021 ünlüler gönüllüler kadrosunda iddialı sözler dikkat çekti!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle