Lale Cangal'dan duygulandıran paylaşım: Ben sevdiklerimi paylaşamazken...

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının kadrosu belli oldu. Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı yarışmada oyuncu Cemal Hünal da bulunuyor.



9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek yarışmada ünlüler takımında yer alan oyuncu Cemal Hünal'a Lale Cangal'dan destek geldi.



Eşinden ayrı kalacağı için üzgün olan Cangal, paylaştığı bu fotoğrafa şu notu düştü; 'Ben sevdiklerimi paylaşamazken öyle bir iş çıkar ki, 7-24 paylaşmak zorunda kalırsın. İşte o yüzden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacağım. Bir de kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az... 'Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?' bunu zamanla göreceğiz... 'Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?' Ben gerçekten yorum yapamıyorum.. Göreceğiz.'

