Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2021 ünlüler gönüllüler kadrosunda iddialı sözler dikkat çekti! İşte yayın tarihi

Survivor tanıtım fragmanlarının yayınlanmasıyla yayın tarihi kesinleşti. Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile ekran macerasına başlayacak. Zorlu parkurlarda hem hayatta kalmak hem de şampiyonluk için verilen mücadelenin ekranlara geldiği Survivor 2021'de bu sene ünlüler takımında Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, gibi isimler yer alırken, gönüllülerde Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre Karabacak yer aldı.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER KADROSU

9 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021'in ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer,İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek yer aldı.

GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gönüllülerde ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu,İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora kadroya dahil oldu.

YAYIN TARİHİ KESİNLEŞTİ

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyenlerle buluşacak. Yeni sezon öncesi yarışmanın yayınlanan tanıtım fragmanında kadrodaki isimlerin iddialı sözleri dikkat çekti.