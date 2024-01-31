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İhanete uğrayınca kendine gelememişti... Çocuk doğurmak için bir adama aşık olmayı bekleyemem... Bu işi kendim çözeceğim!

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#Lala Kent#Randall Emmett#Tüp Bebek
İhanete uğrayınca kendine gelememişti... Çocuk doğurmak için bir adama aşık olmayı bekleyemem... Bu işi kendim çözeceğim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 12:08

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri epey uzun zamandır klasik yöntemlerle çocuk sahibi olmayı bir kenara bırakmış gibi görünüyor. Ağırlıklı olarak taşıyıcı anne yöntemi kullanılıyor. Kimi zaman da sperm bankaları aracılığıyla çocuk özlemlerini gideriyor ünlüler.

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İşte böyle bir plan yapanlara bir yenisi daha eklendi. Eski nişanlısıyla yaşadığı acı tecrübe nedeniyle "aşka küsen" bu ünlü, bir çocuk daha dünyaya getirmek istiyor. Ama söylediğine göre bunun için bir erkeğe aşık olmayı da beklemeyecek.

Bu "ikinci çocuk meselesini" başka bir yöntemle çözmeyi planlıyor bu ünlü. Gelin bir bakalım kimmiş bu ünlü, nasıl ve neden böyle bir yola başvuruyor.

İhanete uğrayınca kendine gelememişti... Çocuk doğurmak için bir adama aşık olmayı bekleyemem... Bu işi kendim çözeceğim

İKİNCİ ÇOCUK İŞİNİ KENDİ BAŞINA HALLETMEK İSTİYOR 
Bu ünlü, Vanderpump Rules adlı TV şovuyla tanınan Lala Kent. Gerçek adı Lauren Elyse Burningham olan 33 yaşındaki Kent, Cosmopolitan dergisine verdiği bir röportajda ikinci çocuk isteğini bir türlü bastıramadığını anlattı. Ardından da "Bu işi kendi başıma halletmek istiyorum" diye ekledi.

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"Bir bebek sahibi olmak için bir erkeğe aşık olmayı beklemek saçma" diyen Lala Kent, bir sperm bankasına başvurarak ikinci bebeği dünyaya getirmeyi planladığını söyledi.

Lala Kent'in aşka bunca küskün olmasının nedenine gelirsek... Yıldız, aslında Hollywood yapımcısı Randall Emmett ile nişanlıydı.

Hatta bu ilişkiden şu anda iki yaşında olan Ocean (Okyanus) adında bir kız çocukları da dünyaya geldi.

Ama ilerleyen dönemde Randall Emmett'in, Lala Kent'i aldattığı ortaya çıktı. Bunun sonucunda da çift yollarını ayırdı.

İhanete uğrayınca kendine gelememişti... Çocuk doğurmak için bir adama aşık olmayı bekleyemem... Bu işi kendim çözeceğim

ARTIK AŞKI BEKLEYECEK HALİ KALMADI 
Bu ayrılık belli ki Lala Kent için hiç kolay olmadı. Üstelik aldatılmanın acısını da bir türlü içine sindiremedi.

Bu yüzden de artık aşka inancı da güveni de kalmadı. Sonuç olarak kızına kardeş getirmek istediği için de bir adama aşık olmayı beklememeye karar verdi.

Lala Kent, röportajda "bir partner bulmanın ve birine aşık olmanın dünyaya bir çocuk getirmekle hiçbir ilgisi yok" diye konuştu.

Bir donör aracılığıyla hamile kalmayı da "cinselliğin bilimsel hali" diye tanımlayan Lala Kent "Bu dünyadaki en vahşice şey" diye konuştu.

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Bu konuda harekete geçtiğini ve doktoruyla görüştüğünü de sözlerine ekledi güzel yıldız.

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İhanete uğrayınca kendine gelememişti... Çocuk doğurmak için bir adama aşık olmayı bekleyemem... Bu işi kendim çözeceğim

AYRILIRKEN BİLE BİR ÇOCUK DAHA İSTEDİĞİNİ BİLİYORDU
Bir erkeğe fiziksel olarak gerek duymadan hamile kalma fikri Lala Kent'e çekici geliyor söylediğine göre.

Söylediğine göre nişanlısı Randall Emmett kendisini aldatarak kalbini kırdığında ve ondan ayrıldığında bile bir çocuk daha istediğinden emindi Lala Kent.

Bu arada çiftin 2015 ile 2021 yılları arasında beraberlik yaşadığını da hatırlatalım.

O ayrılığın ardından herkesin kendisine "Yeni birini bulacaksın" dediğini söyleyen  Kent ise farklı düşünüyormuş bu konuda:

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"Neden bir çocuk daha dünyaya getirme isteğime bir erkek dahil olmak zorunda ki!" diye düşünmüş. Ondan sonra da bir donör aracılığıyla ikinci bebeğine kavuşma fikri kafasında oluşmaya başlamış söylediğine göre.

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İhanete uğrayınca kendine gelememişti... Çocuk doğurmak için bir adama aşık olmayı bekleyemem... Bu işi kendim çözeceğim

HEMCİNSLERİNE DE BÖYLE SESLENDİ
Lala Kent, kendisi gibi çocuk sahibi olmak isteyen ama hayatında aradığı aşkı bulamamış hemcinslerine de şöyle seslendi: " Eğer çocuk istiyorsanız ve 'bay doğruyu" bekliyorsanız seçebileceğimiz diğer yolu konuşalım" diye seslendi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Artık 2024 yılındayız. Çocuk sahibi olmanın birçok yolu var ve bunun için bir erkeğe ihtiyacınız yok."

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İhanete uğrayınca kendine gelememişti... Çocuk doğurmak için bir adama aşık olmayı bekleyemem... Bu işi kendim çözeceğim


O DA HAYATINDA KİMSE YOKKEN ANNE OLDU
Bu arada böyle farklı bir yöntemle bebek sahibi olanlardan biri de Amber Heard. Eski eşi Johnny Depp ile olaylı bir ayrılık yaşayan Heard, bir kız bebek sahibi olduğunu duyurduğunda herkes çok şaşırmıştı.

O dönemde Amber Heard'ü hamile gören de olmamıştı bir sevgilisi olduğunu bilen de.

Sonuç olarak ünlü yıldızın taşıyıcı anne ve sperm donörü yardımıyla anne olduğu ortaya çıktı. Hatta donörün, Heard'ün eski sevgilisi Elon Musk olduğu bile ileri sürüldü.

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#Lala Kent#Randall Emmett#Tüp Bebek

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