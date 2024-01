Genç oyuncu kızının kokusunu bile içine çekemedi...Ana kucağı boş kaldı... Lütfen bebeğim için dua edin...

Haberin Devamı

Böyle bir durumda, daha bebeğini doya doya kucağına bile alamayan, kokusunu istediği gibi içine çekemeyen o anne ve babanın yapması gereken, doktorlara güvenmek ve dua etmek...

Bir de iyi gelişmeler olacağı konusundaki umutları asla elinden bırakmamak. Elinden daha fazlası gelmez çünkü.

İşte TV ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden birinin oyuncusu tam da böyle bir durum yaşıyor.

Daha dünyaya yeni kızı, solunum yollarına yerleşen bir virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ünlü oyuncu ve aynı zamanda meslektaşı olan eşi de bu kötü haberi sosyal medyadan duyurdu ve "bebeğimiz için dua edin" diye seslendi takipçilerine....

BEBEK MUTLULUĞU YARIM KALDI

Bu tarifsiz acıyı yaşayan kişi, bir dönem ülkemizde de gösterilen Yalan Rüzgarı (Young and Restless) adlı dizinin oyuncularından Jordi Vilasuso...

42 yaşındaki oyuncu ile karısı Kaitlin, geçen yılın son günlerinde Lucy adını verdikleri üçüncü bebeklerine kavuştu.



Fakat minik bebek, biraz da erken doğduğu için ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Şimdi de solunum yollarına yerleşen bir virüs nedeniyle yeni doğan yoğun bakım servisinde ölüm kalım savaşı veriyor.

42 yaşındaki Jordi Vilasusa ile 37 yaşındaki karısı Kaitlin, yaşadıkları büyük endişeyi sosyal medya hesabından yaptıkları ortak bir paylaşımla duyurdu.

'TEK YAPABİLDİĞİMİZ DUA ETMEK... LÜTFEN SİZ DE DUA EDİN'

Geçen hafta Lucy'nin, solunum yollarına yerleşen bir virüs nedeniyle sağ ciğerinin bir bölümünün işlevsiz kaldığını belirtti çift.



Çift, bir kez daha Instagram hesabından takipçilerine seslendi: " Ah arkadaşlar... Sizden yine dualarınızı istiyoruz" diye yazdılar.

Sonra da şu anda tek yapabildiklerinin dua istemek ve edilen bütün dualara teşekkür etmek olduğunu satırlarına eklediler.

Bu yürek burkan paylaşımda Lucy'nin yoğun bakımda çekilen bir fotoğrafı yer alıyor. Minik bebek yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayatını sürdürebiliyor şimdilik.

BEBEĞİN DURUMU ANİDEN DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Nefes almada yaşadığı sorunlar nedeniyle kızlarının yoğun bakıma alındığını hatırlatan oyuncu çift Jordi ve Kaitlin Vilasuso, "Dün akşam aniden durumu daha da kötüleşti" dedi. Minik Lucy'nin sağ akciğerinin bir bölümünün işlevini yitirdiği bilgisi de paylaşımda yer aldı.

Oyuncu ve karısı paylaşımı minik kızları Lucy için dua istediklerini belirterek bitirdi. "Lütfen, lütfen Lucy'nin minik ve değerli bedenini iyileştirecek bir mucize için dua edin" denildi.



Çift, bir anne ve baba olarak minik kızlarının iyileşmesini ve onu kollarına alıp evlerine götürmek istediklerini belirtti. Jordi ve Kaitlin Vilasuso, kızları Lucy çok sevdiklerini de ekledi.





BEKLENENDEN ERKEN DOĞDU

Geçtiğimiz yılın eylül ayında çift bir bebek beklediklerini sosyal medyada duyurmuştu.

Jordi Vilasuso ile eşi Kaitlin, minik kızlarına beklediklerinden biraz erken kavuştu.

Çift, bu durumu da Lucy Noelle'in dünyaya gelmesine sayılı saatler kala yaptıkları bir sosyal medya paylaşımında duyurdu.



Vilasuso çifti 30 Aralık'ta yaptıkları paylaşımda yeni yılın kendilerine bir sürpriz daha getireceğini belirtti.

O paylaşımda, Kaitlin'in hamileliğin daha 35'inci haftasında bulunduğunu hatırlattı çift. Yani bebeğin beklenenden yaklaşık beş hafta erken doğacağı bilgisi yer aldı. Vilasuso çifti yine de bu durumdan gayet mutlu olduklarını saklamadı.

Fakat görünüşe göre bebeğin erken dünyaya gelmesi sağlığında bazı sorunlara da yol açtı.

DOĞDUĞU HASTANEDEN ÇIKAMADI

Bebeğin doğacağını açıkladıkları paylaşımdan bir hafta sonra ise sosyal medya sayfalarına göre hala hastanelerdi, Lucy sağlığına kavuşamamıştı.

Orada da annesinin kendi sütüyle beslediği Lucy'nin bazı makinelere bağlı olarak gözlemlendiğini, ancak anesinin odasında olduğu dikkat çekti.



Vilasuso çifti o paylaşımda Lucy'nun sağlığının tam anlamıyla düzelmediğini gözler önüne serdi. Durumu "Düşle mucize arasında bir yerdesin" sözleriyle tanımladılar.



Ama sonra Lucy'nin durumu giderek kötüleşti ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Daha doğar doğmaz böyle bir sağlık sorunuyla karşılaşan minik kız şimdi doktorların desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

İKİ TANE DAHA KIZLARI VAR

Jordi ve Kaitlin, şu anda hastanede ölüm kalım savaşı veren Lucy dışında, 10 yaşında Riley Grace ve 7 yaşında Everly Mae adında iki kız çocuğuna daha sahip.



Jordi Vilasuso ile Kaitlin, 2010 yılında flört etmeye baladılar. İki yıl sonra da hayatlarını resmen birleştirdiler. Kaitlin de tıpkı Jordi gibi bir oyuncu.

Şu sıralar zorlu günler geçiren anne, From Justin to Kelly and Monster adı yapımla tanınıyor.