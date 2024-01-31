Babası onu kendi elleriyle ölümün kıyısına getirmişti... Yıllarca battaniye altında yaşadı... Sonra adını bile değiştirdi

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Olup bitenleri bilmeyen genç nesiller için şaşırtıcı gelebilir bu söylediklerimiz. Ama onlardan biraz daha büyük bir nesil bütün bunlara tanık oldu.

Battaniye altına ya da maskelerin ardına saklanan daha da ötesinde bir otelin balkonundan aşağıya sallandırılan çocuklara yani..

Tabii ki o baba artık hayatta değil, çocuklar da çoktan büyüyüp birer yetişkin oldu. Ama o görüntüler hiç unutulmadı.



Bilenler anladı pop müziğin kralı Michael Jackson'dan söz ettiğimizi. Ölümünün üzerinden tam 15 yıl geçen Michael Jackson, üç tane çocuk sahibi olmuştu.

'Pop müziğin kralı' olarak anılan Michael Jackson, 2009 yılında ani bir şekilde hayata veda etti. Geride ikisi erkek biri kız üç tane çocuğu kaldı







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EN KÜÇÜK OĞLU DA ARTIK DELİKANLI OLDU

Elbette bazı ünlülerin çocuklarının yüzünü kameralardan ve meraklı gözlerden gizlemesi bilinen bir durum. Fakat Michael Jackson bunun çok daha ötesinde davranırdı... Çocuklarına maskeler takar ya da onları battaniyelerin, kalın örtülerin altına gizledi yıllarca.



Öyle ki bu üç çocuğun yani Prince, Paris ve Bigi'nin yüzlerini bütün dünya Michael Jackson öldükten sonra düzenlenen cenaze töreninde gördü.



Bu, üç kardeşin ilk kez kamuoyu karşısına gerçek yüzleriyle çıkışıydı. Ama son olmadı.



Pop müziğin kralı olarak anılan Michael Jackson'ın ölümünün ardından üç kardeş bir daha öyle gizlenmedi .

26 yaşındaki Prince ile 25 yaşındaki Paris, zaten artık herkesin tanıdığı kişiler. En küçük kardeşleri Bigi ya da küçüklüğünden kalan adıyla Blankett yani Battaniye, yine de diğer kardeşleri kadar ortalarda görünmüyor.

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BİR SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDA ORTAYA ÇIKTI

Belki babasının onun bilinçaltına yerleştirdiği o gizlenme alışkanlığı yüzünden kalabalıkları arasına karışmamayı tercih ediyor.



Ama sonuç olarak artık günümüzde sosyal medya var ve 2005 yılında babası Michael Jackson tarafından Berlin'de otel odasının balkonundan sarkıtılan Bigi, artık 21 yaşında bir delikanlı.

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Son olarak Las Vegas'ta babalarının 65'inci doğum günü onuruna düzenlenen etkinlikte kardeşleriyle birlikte görülen Bigi, uzun süredir sessizliğe gömülmüştü.

Fakat kuzeninin yaptığı bir Instagram paylamışıyla tekrar ortala çıktı. O aşımında paylaşımda Bigi, kuzenleri Randy, Donte, Royal ve ve Jermajesty ile birlikte görülüyor.

Kuzenlere hayattayken de Michael Jackson'ın ailesine çok yakın olan Norveçli rap'çi Omer Bhatti de eşlik ediyor o pozda. Bu arada Omer Bhatti'nin annesinin, Michael Jackson'ın büyük oğlu Prince'in dadısı olduğunu da hatırlatalım.

KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ BABASINA BENZETİLİYOR

Bigi Jackson'ın dış görünümü sosyal medyada babasına benzetildi. Birçok takipçi "Aman Tanrım! Bigi aynı babası gibi" diye yorum yaptı. Birçok kişi Bigi'nin de sosyal medya kullanmasını dilediğini belirtti.

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Blankett Jackson, Michnal Jackson'ın Debie Rowe ile boşanmasından iki yıl sonra yani 2002 yılında taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.

Bu arada bugün Bigi adını kullanıyor olsa da Jackson'ın en küçük oğluna babası tarafından Prince Michal Jackson II adı verilmişti.

Ama onu ailesi Blankett adıyla çağırıyordu.. Sonradan bunun saçma bir isim olduğunu ileri sürüp adını Bigi olarak değiştirdi Michael Jackson'ın en küçük oğlu.

BABASI ONU BALKONDAN SARKITTI

Kendisi her ne kadar kameralardan uzakta normal ve sıradan bir genç gibi yaşamak istese de Blankett ya da yeni adıyla Bigi dünyanın hafızasına tüyler ürperten bir görüntüyle kazındı.



2005 yılında henüz üç yaşındayken babası Michael Jackson onu Berlin'de kaldığı otelin balkonundan sallandırdı.

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O sırada da otelin kapısında bekleyen fotoğrafçılar da onları görüntüledi.

Jackson bu davranışı yüzünden çok eleştirildi. Sonradan kendisi de de hata yaptığını kabullendi. Ünlü sanatçı o dönemde " O anın heyecanıyla böyle bir davranışta bulunduğunu söylemişti. Çocuğunun hayatını tehlikeye atmayı da asla istemeyeceğini söylemişti.

DİĞER ÇOCUKLARI DAHA FAZLA GÖZ ÖNÜNDE

Bigi kameralardan uzak yaşasa da ablası Paris ile ağabeyi Prince daha gösteri dünyasının içinde bir hayat sürüyorlar. Hatta Paris babasının izinden gidip müzik dünyasına adım attı. Aynı zamanda modellik de yapıyor.

Pop müziğin kralı olarak anılan Michael Jackson'ın çocukları daha babaları hayattayken milyonlarca kişinin ilgisini çekiyordu.

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Jackson'ın kızı Paris önceki yıl yaptığı nadir açıklamalardan birinde babasıyla yaşadıkları hayata dair bazı ayrıntıları anlatmıştı. Babalarının, eğitime büyük önem verdiğini belirten Paris o açıklamada şunları anlattı: "Babam bize sadece pırıltılı ve ışıltılı bir dünyayı göstermedi."

Paris Jackson, babasının kendilerine hayata dair her şeyi gösterdiğini de ekledi. Jackson "Üçüncü dünya ülkelerini de gördük" diyerek geniş bir perspektif içinde dünyanın tüm hallerini gösterdiğini ekledi.

Üç kardeş içinde en çok göz önünde olanın ve basınla en çok diyalog kuranın da Paris Jackson olduğunu not düşelim.

Jackson'ın, yaşarken yüzlerini gizlediği üç çocuğunu dünya, ünlü şarkıcının cenaze töreninde görebildi. Babası öldüğünde Bigi henüz 7 yaşındaydı.





Kendisi de sürekli maske takan Michael Jackson, ölene kadar çocuklarını meraklı bakışlardan uzak tuttu.