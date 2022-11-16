Kurt Efe bana benziyor... Sarışın, renkli gözlü!

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“Aşk-ı Memnu”daki partneri Beren Saat’le yıllar sonra bir film için bir araya gelen oyuncu, “Harika bir film çektik. Filmin tanıtım gecesine maalesef katılamadım, ailecek korona olduk. Ama şimdi herkes iyi” dedi.

Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta oğlu Kurt Efe kendisine benzetilen oyuncu, “Evet benziyor. Sarışın, renkli gözlü. Çok çabuk büyüyorlar. Allah isteyene nasip etsin” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Cem’in yeni aşkı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın oyuncu Seda Akman’la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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“Erşan Kuneri” filminde rol alan Rüya Helin Demirbulut ile yollarını ayıran Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü komedyenin bir süredir oyuncu Seda Akman’la birlikte olduğu öğrenildi. Gözlerden uzak yerlerde görüşmeyi tercih eden ünlü çift, tv100’ün haberine göre geçen haftalarda Arnavutköy’deki bir mekânda birlikte eğlendi. Yılmaz muhabirlerin ilişki sorularına yanıt vermeden aracına binerek oradan uzaklaştı.

Cem Yılmaz ile Seda Akman, ilk olarak 8 Eylül’de Arnavutköy’de bulunan Kavanoz adlı mekâna girerken görüntülenmişti. Yılmaz, muhabirlerin “Cem Bey, yeni sevgiliniz mi?” sorusuna yanıt vermemişti.

Her şey yolunda

Kadir İnanır, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Arkadaşıyla beraber bir mağazaya giren usta aktör, fotoğraflarını çeken muhabirlere her şeyin yolunda olduğunu söyledi. (Deniz BOY)

Âşık olduğum adam çocuk yaptıracak

Lerzan Mutlu, geçen gün Almanya’nın Köln kentinde konser verdi. “Kusura Bakma” adlı yeni bir single çıkaran Mutlu, sahnede “Şarkım çok sevildi. Ayrıldığım adam bana şarkı yaptırdı, âşık olduğum adam çocuk yaptıracak!” dedi. Mutlu, Nükhet Duru’nun tayt çıkışına da yine sahnede yanıt verdi: “Ben de erkeklerde slip mayoyu hiç sevmiyorum. O zaman ‘Erkekler slip mayo giymesin’ mi diyelim? Çok saçma bir polemik. İsteyen istediğini giyer.”

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