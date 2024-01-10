Küçük kardeşi skandalların başrolünde… Kral öfkeden deliye döndü!

Haberin Devamı

Listedeki isimler o günden beri konuşulmaya devam ediyor. Aslında davanın başından beri bu korkunç suç ağıyla ilişkisi ortaya çıkmış olan bu isimler dosyalarda isimlerinin geçiş sıklığı ve Jeffrey Epstein’in fuhuş ağının merkezi olarak anılan “Epstein adasına” gidişleri yüzünden tekrar gündemde.

Sapkın zihniyeti ve pedofili suçlamalarıyla dünyanın son zamanlarda şahit olduğu en korkunç hikâyelerden biri haline gelen bu dosyanın en ünlü isimlerinden biri de Kraliçe Elizabeth’in ortanca oğlu ve Kral Charles’ın erkek kardeşi olan Prens Andrew.





ORTANCA OĞUL AİLENİN BAŞINA BELA OLDU

Prens Andrew’nun Jeffrey Epstein ve ortağı Ghislaine Maxwell'le olan ilişkisi ve adının bu isimlerin mağdurlarından Virginia Giuffre’nin cinsel taciz suçlamalarıyla anılması İngiliz kraliyet ailesinin benzeri görülmemiş bir skandalın kahramanı olmasına yol açmıştı.

Büyük skandala yol açan sadece Prens Andrew’nun Jeffrey Epstein ve ortağı Ghislaine Maxwell'le olan ilişkisi değildi... İkilinin kurbanlarından Virginia Giuffre, Andrew'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek mahkemeye gitti

Haberin Devamı

Epstein'ı suçlayan Virginia Giuffre 2020 yılında açtığı bir davada Andrew'u 2001 yılında 17 yaşındayken üç kez kendisine cinsel istismarda bulunmakla suçladı. Andrew bu suçlamaları şiddetle reddetti. Ancak devreye annesi Kraliçe Elizabeth girdi…

SUÇLAMALARDAN PARAYLA KURTULDU

Kraliyet ailesi Virginia Giuffre’yle anlaşmaya vardı ve tutarı 3,6 milyon ila 148 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen bir miktarda para ödeyerek Prens Andrew’nun bu suçlamalardan kurtulmasını sağladı.

Tüm aile Prens Andrew konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyor... Chalres kardeşine nasıl bir ceza vereceği konusunda çaresiz kalırken özellikle de gelecekte krallık tahtına oturcak olan Prens William'ın amcası konusunda acil önlem alınmasını isediği iddia ediliyor

Haberin Devamı

Ancak Jeffrey Epstein dosyasının yeniden gündeme gelmesiyle aile yine zor duruma düştü. Andrew, Epstein ile olan tartışmalı bağlantısı nedeniyle 2019 yılında kraliyet görevlerinden ayrılmıştı. Ayrıca onursal askeri unvanları da elinden alındı. Kraliçe, 2022'deki ölümünden önce, oğlunun kraliyet himayesi olarak bilinen çeşitli hayır kurumlarındaki onursal liderliğini de kaldırdı. Andrew York Dükü unvanını koruyor... Ayrıca Prens Harry ve Meghan Markle'ın iki çocuğunun ardından sekizinci sırada olan İngiliz tahtının veraset sırasındaki yerini de koruyor... Ancak hiçbir sıfatla HRH ya da "His Royal Highness" unvanını kullanamıyor

Haberin Devamı

CHARLES KARDEŞİ ANDREW KONUSUNDA ÇARESİZ KALDI

Tüm bunlara rağmen Prens Andrew York Dükü olan unvanını kullanmaya devam ediyor. Üstelik Kral ağabeyi onu kovmuş olmasına rağmen bir servet değerindeki kraliyet konutu “The Lodge” adıyla bilinen mülkte yaşamaya devam ediyor. Kralın önünde ise kardeşi yüzünden zorlu bir seçim var gibi görünüyor…

Charles, İngiliz halkının büyük bir kin beslemeye başladığı ve mutlaka unvanlarının elinden alınmasını istediği kardeşi Andrew konusunda çaresiz. Kral artık tamamen gözden düşen kardeşinin ceza olarak York Dükü unvanının kaldırılmasını istiyor. Ancak bunu tek başına yapma yetkisi yok.

Haberin Devamı

UNVANINI NE KRAL NE DE PARLAMENTO ELİNDEN ALABİLİYOR!

Kraliyet unvanlarının kaldırılması parlamentonun vereceği nihai karara bağlı. Ancak hakkında herhangi bir resmi suçlama olmadığı için Prens Andrew’nun unvanını parlamento da elinden alamıyor. İngiliz Metropolitan Polisi yaptığı açıklamada belgelerden haberdar olduklarını ancak 63 yaşındaki Andrew hakkında "herhangi bir soruşturma başlatılmadığını" duyurmuştu.

"Ya oğlumun unvanı da elinden giderse!"

Üstelik Charles parlamentoya kardeşi Andrew’nun unvanının alınması için baskı da yapamıyor. Çünkü bunu yapması emsal oluşturarak arasının bozuk olduğu ancak ipleri tamamen koparmak istemediği oğlu Prens Harry’nin unvanlarının da elinden gitmesine yol açabilir.

Haberin Devamı

CHARLES ÖFKEDEN DELİYE DÖNMÜŞ DURUMDA

Kraliyet yorumcuları Kraliçe Camilla'nın Anrew’nun eski eşi Sarah Ferguson’a oldukça düşkün olduğunu ve Kral Charles'ı Andrew'a karşı tutumunda biraz yumuşamaya teşvik ettiğini söylüyor. Ancak Charles tüm bu pisliklerin yeniden ortaya dökülmesine çok öfkeli. Bu noktada Andrew için durum hiç iç açıcı değil. Chalres kral olarak kardeşini aileden dışlamak ve en azından unvanını elinden alarak onu cezalandırmak istiyor ancak bu konuda çaresiz

KRALİÇE EN SEVDİĞİ OĞLU İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALMIŞTI

Kralın, annesi Elizabeth ölmeden önce ona kardeşi Andrew konusunda söz verdiği biliniyor. Çünkü Elizabeth en büyük oğlu Charles’ın kendisinden sonra kral olacağını bilse de son nefesine kadar en sevdiği çocuğunu Andrew olmuştu. Ve onun adının en azından mahkemede lekelenmesini önlemek için kasayı açıp milyonlarca doları ödemekten kaçınmadı. Prens Andrew Kraliçe Elizabeth'in en sevdiği çocuğuydu... Kraliçe son nefesini verene kadar onu koruyabilmek için elindeki bütün kozları oynadı

SON CEZAYI KESECEK

İki arada bir derede kalan Kral Charles’ın istediği şekilde cezalandıramadığı kardeşi Andrew’yu en azından kalmaya devam ettiği lüks kraliyet konutundan kovması ve bu şekilde halkın öfkesini yatıştırmaya çalışması bekleniyor…