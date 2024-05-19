Kraliyetin geleceği onun elinde… Şimdiden harika bir kral olacağına kesin gözüyle bakılıyor… Ama tek bir şartla!

Haberin Devamı

Kraliyetlerde babadan ya da anneden çocuğa geçen sıralamaya göre geleceğin kralı da Charles’ın büyük oğlu, Galler Prensi William olacak.

Taht varisleri sıralamasında onu takip eden isim ise büyük oğlu Prens George. Charles tahta yeni çıktı ancak gerek yaşı gerekse kansere yakalanması nedeniyle tahtta çok uzun süre oturamaması olası. Wlliam ve Kate'in üç çocuüğu kraliyet ailesinin geleceği için büyük önem taşıyor... En başta da taht varisi olan Prens George

ÖNCE BABASI SONRA OĞLU TAHTA ÇIKACAK… ÜSTELİK SANDIKLARINDAN DAHA ERKEN BİR VAKİTTE

Bu durumda da William’ın ve ardından da George’un tahta çıkmak için bekleyeceği süre düşünülenden daha kısa olabilir. Galler Prensi William da tıpkı babası Charles gibi veliaht prens olduğu için zaten yıllardır kendisini bekleyen bu büyük göreve hazırlanıyor hatta tüm hayatını bunun üzerine kurmuş durumda.

Haberin Devamı

William ve Kate’in ilk çocukları, taht sıralamasında babasının ardında yer alan Prens George da daha 10 yaşında olmasına rağmen gelecekte kral olacağının bilinciyle büyüyor. Ve attığı her adımdan, yediği içtiğine, aldığı eğitimden şimdiden üstlendiği kraliyet görevleriyle gelecekteki krallığına hazırlanıyor.

İngiliz monarşisinin yüzyıllardır süren geleneklerine göre kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri mutlaka ülke ordusuna asker olarak hizmet ediyor

Kral Charles tahta oturduktan sonra monarşiyi modernleştirmek, annesi Elizabeth’e kadar uzanan dönemdekinden daha rahat, daha halka dönük ve halka yakın hale getirmek istediğini söylemişti.

WILLIAM TAHTA ÇIKINCA KRALİYET MODERNLEŞME HAMLESİ YAPACAK

William da babasının ardından tahta çıktığında aynısını yapacağını şimdiden beyan ediyor. Hatta onun kral olacağı gelecekte İngiliz monarşinin çok daha farklı bir çehreye bürüneceği söyleniyor. Bu modernleşme hamlelerinin çok keskin olması da olası.

Haberin Devamı

Kimi kraliyet uzmanları hali hazırda sadece bir kraliyet ailesi olmakla kalmayan aynı zamanda devletin de başı olan bu ailenin William döneminde bu görevi bırakacağı ve Avrupa’daki birçok monarşi gibi sadece sembolik bir anlam kazanacağı düşünülüyor.

William’dan sonra tahta çıkacak Kral George’un da babasının başlattığı bu modernleşme hamlesini çok daha ileri taşıması bekleniyor. Hatta belki de William ya da onun ardından George tahta çıktığında ortada bir kraliyet ailesi bile kalmayabilir… Charles, William ve Harry üçü de orduda rütbeli asker olarka görev yaptı hatta Harry Afganistan'a giden birliğiyle savaşta aktif görev dahi yaptı

Haberin Devamı

DAHA 10 YAŞINDA AMA ONU ŞİMDİDEN TAHTA HAZIRLIYORLAR

Henüz 10 yaşında olan Prens George’un hal ve tavırlarını analiz eden kraliyet uzmanları onun gelecekte ideal bir kral portresi çizeceğinden şimdiden emin. Çocuk yaştaki George tıpkı babası William gibi taht verisi olduğunun bilinciyle büyüyor, büyütülüyor.

William ve Kate’in üç çocuğundan en küçüğü olan Louis kameralar önünde sürekli haşarılık yaparken George onun yaşındayken de sonrasında da her zaman yaşından çok daha olgun, aklı başında, usturuplu bir görüntü sergiliyor. Prens George üç kardeşten en büyüğü olarak babası William'ın ardından tahta çıkacak kişi olacak

Haberin Devamı

GEORGE HARİKA BİR KRAL OLACAK… AMA TEK BİR ŞARTLA

İşte onun gelecekte mükemmel bir kral olacağına duyulan güvenin temel sebebi de bu. Ancak kraliyet uzmanları yine de bir konuya dikkat çekiyor. Prens George’un krallık yolunda ilerlerken mutlaka yerine getirmesi gereken bir görev olduğunun altını çiziyorlar…

Muhtemelen dikkatinizi çekmiştir. Kraliyet ailesinin en üst düzey erkek üyeleri özel günlerde, törenlerde hatta cenazelerde bile karşımıza askeri üniformalarıyla, başlarında asker şapkaları ve göğüslerinde taşıdıkları birçok madalya ile görüntüleniyor. Kraliyet ailesinin üyeleri resmi törenlerde üniformalarını giyiyor ve göğüslerinde de mutlaka askeri madalyalarını taşıyor

Haberin Devamı

CHARLES, WILLIAM VE HARRY… HEPSİ ORDUDA RÜTBELİ ASKERDİ

Bunun sembolik ve törensel anlamları olsa da aslına o üniformaları giymeleri gereksiz bir detay değil. Çünkü Charles, William ve Harry, üçü de gençliklerinde İngiliz ordusunda görev yapmış madalyalı birer asker.

Kraliyetin üst düzey erkek üyelerinin askerlik yapması, aslında sadece zorunlu askerlik görevi değil orduda rütbeli birer asker olarak çalışmaları İngiliz monarşisinin yüzlerce yıllık bir geleneği. Bu hem kraliyet üyelerinin topluma örnek olması anlamına geliyor hem de onlara hükümdarlık rolleri için büyük deneyimler kazandırıyor. Prens George daha 10 yaşında olmasına rağmen ileride üstleneceği krallık görevlerine hazırlanarak büyüyor

GEORGE ORDUDA GÖREV ALMAZSA SIKINTI YAŞANABİLİR

Bunun altında elbette askeri disiplinin önemi yatıyor. Her bir prens sahip oldukları sonsuz imkanlar, büyük servetler ve ayrıcalıklarla büyürken askerlik yaparak bunu bir nebze de olsa törpülemiş oluyor ve üstlendikleri askeri sorumluluklar onları ileride oynayacakları önemli rollere hazırlıyor.

Kraliyet uzmanları, Prens George'un Kral olduğunda daha az resmi ve modern bir monarşiye liderlik edeceğini, ancak askerlik hizmetini pas geçerse disiplin konusunda önemli dersleri kaçırabileceğini söylüyor William ve Kate üç çocuklarının geleneksel kraliyet kalıplarının dışında büyütmeye özen gösteriyor

ANNESİ HALKTAN GELEN İLK KRALİÇE OLACAK

Kraliyet uzmanları, Prens George'un büyükbabasının daha az resmi, modern ve zayıflatılmış bir monarşi yaklaşımını sürdüreceğini, ancak kalıpları daha da kırmayı ve askerlik hizmetini atlamayı seçerse önemli bir disiplin duygusunu kaçırabileceğini söyledi.

Kraliyet ailesinin zaten geçmişe göre oldukça “zayıflamış” bir monarşi temsili ortaya koyduklarını düşünen uzmanlar George’un bu zinciri tamamen kıracak isim olduğunun altını çiziyorlar. Bunda George’un annesi “halktan” gelen ilk kral olacağının da altı çiziliyor.





EĞİTİMLERİ KONUSUNDA DA FARKLI BİR YOL ÇİZDİLER

Kate’in çocuklarını büyütmek ve eğitimleri konusunda zaten geleneksel kraliyet kurallarından farklı bir yaklaşım benimsedi biliniyor. William ve Kate çifti kritik bir karar vererek George ve kardeşlerini kraliyet ailesi çocuklarının gittiği Eton Kolejine yatılı olarak yollamadı.

Bunun yerine daha halkla iç içe ve normal bir çocukluk ve öğrencilik dönemi geçirmeleri için William ve Kate onları daha “sıradan” bir okula yazdırdı. Bu da çiftin vakit geldiğinde George’un orduya katılmasına önayak olmayacakları ya da belki de engelleyebilecekleri de konuşulmaya başladı…