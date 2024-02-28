Kraliyet ailesini şoke eden ölüm: Sadece 45 yaşındaydı

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Prens Phlip ile Kraliçe Elizabeth'in ölümlerini ileri yaşlarına bağlamak mümkün elbette. Bu durum gayet normal karşılanabilir. Ama ondan sonra olanların ardı ardına gelmesi sadece kötü bir tesadüf.

Üstelik ailenin üzerinde dolanan kara bulutlar sadece dar bir çemberi yani çekirdek üyeleri kapsamıyor. Bu "kara bulutlar çemberi" daha da genişliyor. Ailenin temel taşlarından uzakta olanları da etkiliyor.

FİNANSÇI DAMAT GENÇ YAŞINDA ANİDEN ÖLDÜ

İşte böyle bir haber Kraliçe'nin kuzeni Kent Prensi Michael ve Çek asıllı eşi Marie-Christine Anna Agnes Hedwig Ida von Reibnitz'ten ya da resmi adıyla Kent Prensesi'nden geldi.

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Çiftin iki çocuğundan biri olan Lady Gabriella Windsor Kingston'ın 2019 yılında evlendiği kocası Thomas Kingston, 45 yaşında ve görünürde hiçbir hastalığı olmadığı halde aniden hayata veda etti.

42 yaşındaki Gabriella Windsor'ın eşinin ölümünü, Kent Prensi ve ailesi bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada "Büyük bir üzüntüyle Thomas Kingston'ın ölümünü duyururuz. Tom, onu tanıyanların hayatına ışık tutan olağanüstü bir adamdı. Ölümü tüm aile için bir şok oldu" denildi.

Ailenin açıklamasında Thomas Kingston'ın genç yaşta ölümünden dolayı büyük bir acı ve yas içinde oldukları belirtildi. Aynı zamanda aile mahremiyetine saygı duyulması da istendi.



EVİNDE FENALAŞTI VE ÖLDÜ: People dergisinin haberine göre Kingston, Gloucestershire'daki aile konutunda geçen pazar günü fenalaştı. Olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen genç adam kurtarılamadı ve hayata veda etti. Yapılan incelemede, Thomas Kingston'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı belirtildi.





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PIPPA MIDDLETON'IN ESKİ SEVGİLİSİ

45 yaşında hayata veda eden Thomas Kingston, bir finans şirketinde yöneticilik yapıyordu. Lady Gabriella Windsor ile 2018 yılında nişanlanan çift bir yıl sonra da evlendi.

Thomas Kingston bir süre de Galler Prensesi Kate Middleton'ın kardeşi Pippa'nın sevgilisi olarak biliniyordu. Thomas ile Pippa, konuşulan bir ilişki yaşamış ancak bu uzun süreli olmamıştı.

Gabriella Windsor ile Thomas Kingston, 2019 yılında Windsor Şatosu'ndaki St. George's Şapeli'nde hayatlarını birleştirmişti.

Gabriella Windsor ile Thomas Kingston, 2019 yılında Harry ile Meghan Markle'ın evlendiği Windsor'daki St. George's Şapeli'nde hayatlarını birleştirdi.

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Pippa Middleton da eski sevgilisi Kingston'ın düğününe, kocası James Matthews ile birlikte katıldı.





Thomas Kingston ve Lady Gabriella Windsor, geçen yıl Ascot yarışlarında Kral Charles ve Camilla ile aynı locada yer almıştı. Gabrialla Windsor'ın bababı ile Kraliçe 2. Elizabeth'in baba tarafından kuzen olduğunu da hatırlatalım.