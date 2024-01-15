Kraliçenin adını kızlarına koymuşlardı… ‘Ben buna izin vermedim’ diyerek küplere binmiş: Onu hiç bu kadar öfkeli görmemiştim!

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Çiftin kraliyet ailesini ve İngiltere’yi terk etmelerinin ardından doğan küçük kızları Lilibet Diana’nın doğar doğmaz aile içinde büyük bir krize yol açtığı doğumunun üzerinden iki buçuk yıl sonra ortaya çıktı.

Bu iddianın kaynağı ise kraliyet uzmanı olarak tanınan gazeteci ve yazar Robert Hardman’ın sonra "Charles III: Yeni Kral. Yeni Saray”. Kraliyet sarayında görevli üst düzey yardımcıların birinci ağızdan anlattığı birçok kraliyet sırrını ortaya döken kitabın bir bölümü de bu şimdiye kadar duyulmamış olan “isim” kriziyle ilgili.

Hardman’ın kitabındaki iddialara göre Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan kızlarına seçtikleri Lilibet ismi yüzünden 2022’nin eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’i öfkeden küplere bindirmişler.

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Harry ve Meghan, ikinci çocukları için iki isim seçmişti: Lilibet Kraliçe Elizabeth’in lakabı. Kraliyet ailesinin küçük üyesinin göbek adı da Harry’nin annesi yani hiç tanımadığı babaannesi Diana’ya duydukları saygı ve sevgiden seçilmişti.

Harry ve Meghan'ın ilk çocukları Archie çift henüz İngiltere'den ve kraliyet ailesinden ayrılmadan önce doğmuştu... Bu yüzden Archie'nin bol bol pozu ve kraliye tportresi bulunuyor

Harry ve Meghan kızlarına Lilibet ismini seçince Kraliçe Elizabeth’ten bu konuda izin aldıklarını, onun onayıyla bu ismi kızlarına verdiklerini söylemişti. Anlaşılan ünlü çiftin birçok ifadesi gibi bu da kamuoyuna yanlış aksettirilmiş bir durummuş…

Lilibet Diana ABD'de doğdu... Harry ve Meghan'ın küçük kızlarını Elizabeth'le tanıştırmak için İngiltere'ye götürdükleri biliniyor ancak bu buluşma çok gizli tutuldu ve henüz hakkında hiçbir detay basına sızmadı

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Elizabeth’in, kendi çocukluk lakabı olan ve sadece çok yakın aile üyelerinin ona hitap etmek için kullanabildiği Lilibet ismi için aslında torunu Harry ve eşi Meghan Markle’a hiç izin vermediği iddia edildi.

Harry ve Meghan kızlarına hem Diana'nın adını hem de Kraliçe Elizabeth'in çocukluk lakabı olan Lilibet'i koydular

Harry ve Meghan da kızlarına bu ismi koymadan önce Elizabeth’in onayını aldıklarını söylemişlerdi ancak durum bundan biraz farklıydı… İkilinin aslında izin istemediği, izin yerine kızlarına seçtikleri ismi kraliçeye sadece “bildirdikleri” iddia edildi.

Kraliçe Elizabeth'in torunu Harry ve gelini Meghan'a bu isim seçimi konusunda kendisinden izin almadıkları için çok kızdığı ve öfkeden küplere bindiği iddia edildi

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Bu da katılığı ve kurallara bağlılığı meşhur olan ve sinirlendiğinde kendine zorlukla hakim olduğu söylenen Elizabeth’i küplere bindirmişti. Kitapta yer alan ifadelere göre saraydaki en yakın yardımcıları Harry ve Meghan’ın kızlarına Lilibet ismini kendisinden izin almadan koyduklarını öğrenen Elizabeth’i etrafındakiler "o güne kadar hiç görmedikleri kadar kızgın" görmüştü.

Meghan Markle Oprah Winfrey'e verdikleri bomba röportajda çocuklarına prens ve prenses unvanı verilmemesini onların ten rengi üzerinden dönen ırkçılık tartışmalarına bağlamıştı... Oysa hem Archie hem de Lilibet unvanlarını aldılar: Sadece bunun için Elizabeth'in ölüp Charles'ın tahta geçmesi gerekti... İngiltere'de sadece tahttaki hükümdarın torunları prens ve prenses unvanı alabiliyor

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Öfkeden deliye dönen Elizabeth’e Lilibet doğunca telefon eden Harry ve Meghan ona isim konusunda fikrini hiç sormadılar ve izin istemediler, bunun yerine sadece “Ona senin adını, çocukluk lakabını verdik” demekle yetindiler.

O günlerde çıkan haberlerde Harry'nin yeni doğan bebeğe 'Lilibet' demek için kraliçeden izin istediğini öne sürüyordu; ancak saray kaynağı durumun Elizabeth’e hiç sorulmadığını ortaya çıkardı. Bu iddia daha önce de Lilibet’in doğumunu takip eden günlerde dile getirilmiş, kaynaklar haberin doğruluğunu kanıtlayamamıştı.

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Buckingham Sarayı Lilibet’in doğumunu günler sonra, tüm kraliyet ailesi adına toplu bir mesajla mesafeli şekilde kutlamıştı. Bu dikkat çeken detayın asıl sebebinin bu yeni kitapla ortaya çıkan kriz ve Elizabeth’in torunu ve gelininin bu hareketine duyduğu büyük öfke ve sonrasında yaşanan kriz olabileceği de böylece ortaya çıkmış oldu…