Kraliçe Elizabeth son nefesini verirken yanında Charles değil o vardı... Ölürken ardında iki önemli mektup bıraktı...

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Kral olan amcası aşkı uğruna tahttan vazgeçince Elizabeth’in babası George tahta geçmişti. O zaman 10 yaşında olan Elizabeth aslında kralın yeğeni olarak kalıp hayatını bir prenses olarak sürdürmeye devam edecekti.





AŞKI UĞRUNA TAHTI BIRAKAN AMCASI SAYESİNDE KRALİÇE OLMUŞTU…

Bir anda babasının kral olmasıyla taht varisi olan Elizabeth 26 yaşında çıktığı tahttan, 70 yıl boyunca, ölene kadar inmedi. Bir kraliçe adayı olarak doğmamıştı ancak tüm dünyanın ölümünden sonra bile konuşmaya devam ettiği en ünlü kraliçe olarak yaşadı ve öldü.

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İngiliz Kraliyet ailesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan İngiliz gazeteci, yazar ve belgesel film yapımcısı Robert Hardman’ın son kitabı 'Charles III: Yeni Kral, Yeni Saray", Elizabeth’in ölmeden önceki son anlarına ışık tutuyor.

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SON ANLARINI ÖZEL SEKRETERİ ANLATTI

Kitapta 8 Eylül 2022’de, İskoçya'daki çok sevdiği Balmoral Şatosu'nda 96 yaşında ölen Elizabeth’in son nefesini verdiği anlar, o esnada yanında olan çok az sayıdaki kişiden biri olan sadık özel sekreteri Sir Edward Young’ın ağzından anlatılıyor.

Kraliçe Elizabeth son nefesini verirken yanında kızı Prenses Anne ve kıdemli hizmetkarları vardı... Elizabeth'in yıllarca özel sereterliğini yapan Sir Edward Young da hayatını kaybettiğinde kraliçenin yanındaydı

Yılbaşlarında ve tatil günlerinde aileyle birlikte vakit geçirdiği kimi zaman da dinlenip her şeyden uzak kalmak isteyince gittiği İskoçya'daki çok sevdiği Balmoral Şatosu'nda ölen Kraliçe Elizabeth, daha önceleri de son nefesini bu çok sevdiği yerde vermek istediğini belirtmişti. Elizabeth'in ölmeden önceki son fotoğrafı... 6 Eylül'de başbakan olan Liz Truss, Elizabeth'le ilk görüşmesini Balmoral Şatosu'nda yapmıştı... O anın görüntüleri aynı zamanda Elizabeth'in hayattayken çekilmiş son fotoğrafları oldu

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ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAFLARI

Ölümünden sadece 2 gün önce İngiltere Başbakanı olan Liz Turss’ı da artık iyice bozulan sağlığı yüzünden burada kabul etmişti. Bu görüşmenin fotoğrafları da Elizabeth’in son fotoğrafları olarak tarihe geçti. Kraliçe yorgun görünüyor, bastonuyla ayakta durabiliyordu.

Sir Edward Young'a göre Elizabeth ölümünden sonra açılmak üzere geride iki mektup bıraktı: Bunlardan biri oğlu ve varisi Charles'a biri de Young'a hitaben yazılmıştı

Yine de görev bilinciyle hükümdarlığı boyunca 15 başbakan gören Elizabeth bu son görevi de yerine getirmişti. Fotoğraflarda ellerinde görülen morluk soru işaretleri yaratsa da halk kraliçelerini ayakta görüp rahat bir nefes almıştı.

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“UYKUSUNDA HİÇ ACI ÇEKMEDEN ÖLDÜ”

Sir Edward Young yıllarca hizmet ettiği kraliçenin son anlarını "Uykusunda öldü. Bir yıldız gibi kaydı gitti. Yaşlılıktan öldü… Hiçbir şeyin farkında değildi. Hiç acı çekmedi." sözleriyle anlattı. Elizabeth’in özel sekreterinin bu anlara ait kayıtları Kraliyet Arşivlerinde saklanıyordu ve şimdiye kadar kamuoyuna açıklanmamıştı.

Balmoral Şatosu'nu çok seven Elizabeth burada ölmek istediğini söylüyordu... Kızı Prenses Anne annesinin ölümünden sonra bir belgesel için yapığı açıklamada Elizabeth'in buna rağmen Balmoral'a gitmek istemediğini, Londra'da ölürse naaşının taşınması ve cenaze hazırlıkları için herkesin işini kolaylaştıracağını düşünmüştü... Çocukları ise sağlık durumu kötüleşen annelerini her şeye rağmen İskoçya'ya götürdü ve böylece kraliçe son nefesini en sevdiği yerde verdi

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Elizabeth'in kuzeni Leydi Elizabeth Shakerley, 2020 yılında verdiği bir röportajda, İskoç malikânesinin merhum Kraliçe'nin kendisini en huzurlu hissettiği yer olduğunu söylemişti. Elizabeth bu çok sevdiği yerde, İskoçya Ulusal Kayıtları'na göre Kraliçe "yaşlılıktan" öldü. Elizabeh ölmeden önce sır dolu iki mektupla birlikte ölümünün ardından yapılacaklarla ilgili de talimat bırakmıştı...

Kraliçenin son anlarını anlatan Sir Edward Young, 2004 yılında Kraliyet Hanedanı'nda işe alınmış, Kraliçe 2. Elizabeth'in asistanı ve ardından 2017'de özel sekreterliğe terfi edene kadar özel sekreter yardımcısı olarak görev yapmıştır. Elizabeth'in 2022'de ölümünden sonra Young, Mayıs 2023'te görevinden ayrılana kadar Kral Charles III'ün ortak özel sekreteri olarak görev yaptı. Elizabeth’e olan bağlılığı ve sadakatiyle tanınan 57 yaşındaki Sir Edward Young, onun en yakın çalışma arkadaşı ve sırdaşıydı.





CHARLES ANNESİNİN SON NEFESİNDE YANINDA DEĞİLDİ

Robert Hardman’ın kitabına göre Elizabeth ölmeden önce en büyük oğlu Charles eşi Camilla ile birlikte bir saat boyunca annesinin başucunda oturdu. Ve daha sonra mantar toplamak ve kafasını boşaltmak için tek başına dışarı çıktı. Charles annesinin öldüğü haberini Balmoral Kalesi'ne dönerken, yolda aldı.

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ÖLMEDEN ÖNCE İKİ ÖNEMLİ MEKTUP YAZMIŞ

Kraliçe'nin başucunda bulunan diğer kişiler arasında tek kızı Prenses Anne ve kıdemli giydiricisi ve güvenilir sırdaşı Angela Kelly'nin yanı sıra ona İncil okuyan papaz Kenneth MacKenzie de vardı. Elizabeth’in son nefesini vermesinden sonra bir uşak ölüm döşeğinde bulunan kilitli kırmızı bir evrak kutusu getirdi.

İçinde iki mühürlü mektup vardı: biri oğlu ve varisi Charles'a, diğeri ise sadık özel sekreteri Young'a gönderilmişti. Kutuda ayrıca son kraliyet emri de yer alıyordu: İngiliz Milletler Topluluğu genelinde 'olağanüstü üstün hizmet' için prestijli Liyakat Nişanı adaylarını seçmesi.

ÖLECEĞİNİ BİLİYORDU AMA SON ANA KADAR GÖREV AŞKINDAN VAZGEÇMEDİ

Hardman kitabında Elizabeth’in bir efsaneye dönüşen iş ahlakı ve çalışkanlığı hakkında "Ölüm döşeğindeyken bile yapılacak işler vardı. Ve o bunu yapmıştı" diye yazdı. Kraliçe Elizabeth’in ardında bıraktığı bu iki çok özel mektupta neler yazdığı elbette bilinmiyor.

Elizabeth tahtını en büyük oğlu Charles'a bıraktı... Ömrünün çoğunu taht varisi olarak geçiren Charles ancak 73 yaşında bu tahta oturabildi...

Ancak kraliyet uzmanları Elizabeth’in ölümüyle birlikte teslim edilen bu mektupları yazmış olmasının kendisini ölüme hazırlamış olduğu ve son nefesini vermiş olmaya yaklaştığının farkında olduğu şeklinde yorumlanıyor.