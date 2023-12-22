Kraliçe Elizabeth ölümünden sonra kimseye yük olmak istememiş

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Onun ölümünden sonra da İngiliz kraliyet ailesinde "bazı taşların yeri değişti... " Büyük oğlu Charles, kral olarak tahta geçti.

Karısı da Kraliçe'nin hayattayken açıkladığı gibi kraliçe olarak onun yanında yer aldı. Charles'ın veliahtı, en büyük oğlu William Galler Prensi, karısı Kate de Galler Prensesi unvanını aldı.

Bütün bunlar herkesin bildiği gerçekler. Kraliçe'nin cenaze töreninin yıllar öncesinden hazırlandığı da biliniyor.

TEK KIZI PERDE ARKASINI ANLATTI

Ama yine de 2. Elizabeth'in ölümünden önce yapılan bazı hazırlıklarla ilgili perde arkası gerçekleri bir süre sonra yayınlanacak bir belgeselde gözler önüne serildi.

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Üstelik olayların birinci elden tanığı olan biri yani Kraliçe'nin kızı Prenses Anne tarafından.

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne, onun ölümüyle ilgili bazı ayrıntıları ilk kez BBC için hazırlanan belgeselde anlattı.

Charles'ın taç giymesini konu alan belgesele konuşan Anne, annesinin, hayatının son günlerinde İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda kalması için ikna edilmesi gerektiğini söyledi.

ZORLUK ÇIKARMAMAK İÇİN BALMORAL'DA KALMAK İSTEMEMİŞ

Onun anlattığına göre Kraliçe 2. Elizabeth, Londra'dan uzakta hayata veda edip çocuklarına ve cenaze törenini hazırlayacak olanlara zorluk çıkarmak istemedi.

Ama sonra ailesi bütün hayatını ülkesine hizmet etmeye adayan Kraliçe'yi hiç değilse son günlerinde başkalarını değil kendi rahatını düşünmesi konusunda ikna etti.

Anne bu konuda "umarım o da sonunda bunun doğru olduğunu hissetmiştir. Çünkü biz öyle hissettik" dedi.

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SON RESMİ GÖREVİ VE SON FOTOĞRAFI

Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatının son günlerinde İngiltere'nin başbakanı da değişmişti. Yeni Başbakan Liz Truss de, Kraliçe'nin yaz mevsimini geçirdiği İskoçya'dan Buckingham'a gitmesini istemedi.

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Sonuç olarak Kraliçe, ölmeden önceki son resmi görevinde Liz Truss'ı, İskoçya'da kabul etti. O gün yine her zamanki gibi özenle giyinmiş olan Kraliçe iyice bozulan sağlığına rağmen bastonuna dayanarak ayakta durdu ve konuğunu kabul etti. O onlar da Kraliçe'nin bu hayattaki son anları oldu.

Kraliçe'in çocukları, torunları ve torun çocukları onu Balmoral'da olduğu süre içinde sık sık ziyaret etti.

İKNA EDİLMESİ GEREKMİŞ

Belgeselde konuşan Prenses Anne, annesinin son nefesini verdiği Balmoral Şatosu'nu her zaman çok sevdiklerini söyledi. Orada her yerden daha özgür bir hayat yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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Prenses Anne, annesinin neden hayata Balmoral'da veda etmek istemediğini de anlattı. Onun söylediğin göre Kraliçe eğer Londra'dan uzakta hayata veda ederse bunun birçok zorluk çıkaracağını düşünüyordu.

Fakat seyahat etmemesi ve orada kalması için ikna edildi. Sonunda da 2022 yılında Balmoral'da son nefesini verdi.

BU KADAR BİTTİ İŞTE!

Prenses Anne belgeselde, St. George Şapeli'nde Kraliçe'nin tabutundan taç, kürk ve asanın görevli tarafından çıkarıldığı anda hissettiklerini de şöyle anlattı: "Tacı tabuttan aldığında sanırım tuhaf bir rahatlama hissettim. Bir şekilde bu kadar bitti diye düşündüm. "

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Kardeşi Charles'ın kral olması konusunda da Anne "Dürüst olmak gerekirse hiç kimsenin böylesine büyük bir değişikliğe kendini hazırlayabileceğinden emin değilim. En azından kolay olmaz bu" diye konuştu.