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GEZÄ°SÄ°NÄ° Ä°PTAL ETTÄ°

95 yaÅŸÄ±ndaki KraliÃ§e, geÃ§en hafta ilk kez baston kullanÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. ArdÄ±ndan doktorlarÄ±nÄ±n Ã¶nerisiyle Ã§ok sevdiÄŸi alkollÃ¼ iÃ§kiyi hayatÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±. Son olarak da yine doktorlarÄ±n Ã¶nerisiyle bugÃ¼n yapacaÄŸÄ± Kuzey Ä°rlanda gezisini iptal etti.

'YILIN YAÅžLISI' Ã–DÃœLÃœNÃœ REDDETTÄ°

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra KraliÃ§e 2. Elizabeth ile ilgili ilginÃ§ bir geliÅŸme daha yaÅŸandÄ±. YaÅŸÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ insanlara yÃ¶nelik iÃ§eriÄŸiyle bilinen The Oldie dergisinin her yÄ±l kayda deÄŸer kiÅŸilerin yaÅŸam boyu baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± onurlandÄ±rmak iÃ§in verdiÄŸi YÄ±lÄ±n YaÅŸlÄ±sÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼'ne bu yÄ±l KraliÃ§e 2. Elizabeth'in deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±. Fakat KraliÃ§e, bir kez daha yÄ±llara meydan okuyarak "Ä°nsan hissettiÄŸi yaÅŸtadÄ±r" dedi ve Ã¶dÃ¼lÃ¼ geri Ã§evirdi.

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2022'DE TAHTTAKÄ° 70'Ä°NCÄ° YILINI KUTLAYACAK

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l tahttaki 70'inci yÄ±lÄ±nÄ± kutlamaya hazÄ±rlanan KraliÃ§e 2. Elizabeth, 95 yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼ne birÃ§ok mutlu, elbette acÄ± ve sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olaylar da sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±. Ama son yÄ±llarda hepsi birbiri ardÄ±na geldi. Torunu Harry'nin, karÄ±sÄ± Meghan ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± alÄ±p ABD'ye taÅŸÄ±nmasÄ±, ortanca oÄŸlu Andrew'nun adÄ±nÄ±n taciz skandalÄ±na karÄ±ÅŸmasÄ± ve hatta aleyhine dava aÃ§Ä±lmasÄ± bunlar arasÄ±nda. Belki de uzun Ã¶mrÃ¼nde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k acÄ± kocasÄ± Prens Philip'in 100'Ã¼ncÃ¼ yaÅŸÄ±nÄ± kutlamaya Ã§ok az bir zaman kala hayatÄ±nÄ± kaybetmesi oldu. BÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen pes etmeyen KraliÃ§e 2. Elizabeth, Philip'e son kez veda etmesinin Ã¼zerinden sadece 4 gÃ¼n geÃ§miÅŸti ki gÃ¶revine geri dÃ¶ndÃ¼. Kendisine deÄŸer gÃ¶rÃ¼len YÄ±lÄ±n YaÅŸlÄ±sÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ kabul etmemesi de onun hayata karÅŸÄ± duruÅŸunun simgelerinden biri.

'Ä°NSAN HÄ°SSETTÄ°ÄžÄ° KADAR YAÅžLIDIR'

The Oldie dergisi yer yÄ±l kayda deÄŸer yaÅŸlÄ± insanlarÄ±n yaÅŸam boyu baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± onurlandÄ±rmak iÃ§in "YÄ±lÄ±n YaÅŸlÄ±sÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼" veriyor. Dergi, bu yÄ±l da Ã¶dÃ¼lÃ¼n KraliÃ§e 2. Elizabeth'e verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Fakat KraliÃ§e, "Ä°nsan hissettiÄŸi kadar yaÅŸlÄ±dÄ±r" diyerek Ã¶dÃ¼lÃ¼ geri Ã§evirdi. KraliÃ§e'nin sekreteri, dergiye hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta ÅŸu satÄ±rlara yer verdi: 'Majesteleri, insanÄ±n hissettiÄŸi yaÅŸta olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Bu nedenle KraliÃ§e, bu Ã¶dÃ¼le deÄŸer gÃ¶rÃ¼lmek iÃ§in ilgili kriterleri karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor ve daha hak eden birini bulacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± umuyor.' Mektubu, gazeteci Richard Palmer Twitter hesabÄ±ndan da paylaÅŸtÄ±. AyrÄ±ca mektubun bir fotoÄŸrafÄ± da The Oldie derginin son sayÄ±sÄ±nda yer aldÄ±.

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KRALÄ°YET HAYRANLARI Ã–VGÃœYLE KARÅžILADI

Mektup, kraliyet hayranlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶vgÃ¼yle karÅŸÄ±landÄ±. Bir hayranÄ± KraliÃ§e 2. Elizabeth'i "EdalÄ± KraliÃ§e" olarak nitelendirirken, bir baÅŸkasÄ± "HÃ¼kÃ¼mdarÄ±mÄ±z toplum iÃ§inde Ã§ok az ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor ama bir ÅŸey sÃ¶ylediÄŸinde dinlemeye deÄŸer oluyor!" diye yazdÄ±. Bir baÅŸkasÄ± da "Buna bayÄ±ldÄ±m! Sonuna kadar haklÄ±sÄ±nÄ±z, Majesteleri! YaÅŸ bir sayÄ±dan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir!" sÃ¶zleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.Â





SEVDÄ°ÄžÄ° ALIÅžKANLIÄžA VEDA ETTÄ°

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in yÄ±llara meydan okuduÄŸu haberleri kamuoyunu meÅŸgul ederken saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili baÅŸka geliÅŸmeler de oldu. DoktorlarÄ±, iÃ§kiyi seven KraliÃ§e'yi, saÄŸlÄ±klÄ± Ã¶mrÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rebilmesi iÃ§in bu sevdasÄ±ndan vazgeÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. KraliÃ§e Elizabethâ€™in insanlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde pek iÃ§ki iÃ§tiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmese de akÅŸamlarÄ± alkollÃ¼ bir iÃ§ecekle keyif yaptÄ±ÄŸÄ±, yemeÄŸinin yanÄ±nda ve yatmadan Ã¶nce de bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ biliniyor. Fakat, Buckingham SarayÄ±'ndan bir kaynaÄŸÄ±n verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, artÄ±k kraliÃ§enin hayatÄ±ndan "alkol Ã§Ä±ktÄ±".

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Kraliçe 2. Elizabeth'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± genel anlamda iyi. Fakat geçen hafta Galler Parlamentosu'nda konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada doktorlarÄ±nÄ±n önerisiyle ilk kez baston kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da görüldü. Kraliçe daha sonra da birkaç kez elinde bastonla görüntülendi. Kraliçe 2. Elizabeth'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± genel anlamda iyi. Fakat geçen hafta Galler Parlamentosu'nda konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada doktorlarÄ±nÄ±n önerisiyle ilk kez baston kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da görüldü. Kraliçe daha sonra da birkaç kez elinde bastonla görüntülendi. Ä°LK KEZ BASTON KULLANDI

DOKTORLARI, DÄ°NLENMESÄ°NÄ° Ä°STEDÄ°

ProgramÄ± Ã§ok yoÄŸun olan KraliÃ§e'nin doktorlarÄ± ÅŸimdi de ondan biraz dinlenmesini istedi. Ã–nceki akÅŸam Boris Johnson'la Windsor Kalesi'nde bÃ¼yÃ¼k kÃ¼resel yatÄ±rÄ±m zirvesine ev sahipliÄŸi yaptÄ±. BugÃ¼n de doktorlarÄ±nÄ±n tavsiyesini isteksizce kabul ederek Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki birkaÃ§ gÃ¼n dinlenmek iÃ§in Kuzey Ä°rlanda gezisini iptal etti. Kraliyet kaynaklarÄ±, kraliÃ§enin keyfinin yerinde olduÄŸunu ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda "endiÅŸelenmek iÃ§in bir neden" bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip kararÄ±n Covidâ€™le baÄŸlantÄ±lÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

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1926 yÄ±lÄ±nda dünyaya gelen Kraliçe, gelecek yÄ±l tahttaki 70'inci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayacak. Dört gün sürmesi planlanan kutlamalara çok sayÄ±da ünlü sanatçÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± da bekleniyor. 1926 yÄ±lÄ±nda dünyaya gelen Kraliçe, gelecek yÄ±l tahttaki 70'inci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayacak. Dört gün sürmesi planlanan kutlamalara çok sayÄ±da ünlü sanatçÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± da bekleniyor. TAHTTAKÄ° 70'Ä°NCÄ° YILINI KUTLAYACAK

AMCASI AÅžK UÄžRUNA TAHTI BIRAKINCA

DÃ¼nyanÄ±n en uzun sÃ¼re tahtta kalan monarÅŸi Ã¼yesi olma unvanÄ±nÄ± elinde tutan KraliÃ§e 2. Elizabeth'in yaÅŸamÄ± da aslÄ±nda benzerine filmlerde ya da romanlarda rastlanacak tÃ¼rden. AmcasÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± uÄŸruna tahtÄ± bÄ±rakmasÄ±, onun yerine babasÄ±nÄ±n kral olmasÄ±. Sonra da ailenin bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu olduÄŸu iÃ§in babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra tahta kendisinin geÃ§mesi. Belki de amcasÄ± Kral VIII. Edward, Wallis Simpson uÄŸruna tahtÄ±nÄ± bÄ±rakmasaydÄ± bugÃ¼n KraliÃ§e Elizabeth de Ã§ocuklarÄ± da Ã§ok baÅŸka bir konumda olacaklardÄ±.

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BÄ°R KIZ KARDEÅžÄ° VARDI

Tam adÄ± Elizabeth Alexandra Mary olan KraliÃ§e 2. Elizabeth, 21 Nisan 1926'da dÃ¼nyaya geldi. AmcasÄ± 8. Edward, 11 AralÄ±k 1936'da, yani Elizabeth henÃ¼z 10 yaÅŸÄ±ndayken tahtÄ± kardeÅŸi George'u bÄ±raktÄ±. O andan itibaren de Prenses Elizabeth, Ã¼lkesinin tahtÄ±nÄ±n gelecekteki varisi haline geldi. Kral 6. George ile eÅŸi Elizabeth Bowes Lyon'Ä±n, bir de Margaret adÄ±nda bir kÄ±zÄ± daha vardÄ±.

Ã–ZEL OKUL OLUÅžTURULDU

AmcasÄ±nÄ±n tahtÄ± bÄ±rakmasÄ±ndan ve babasÄ±nÄ±n kral olmasÄ±nda sonra Elizabeth ve ailesi Kensington SarayÄ±'ndan Buckingham SarayÄ±'na taÅŸÄ±ndÄ±. Ã–zel bir eÄŸitim gÃ¶ren Elizabeth, Ã¶zellikle de atlara meraklÄ±ydÄ± Ã§ocukken. Bu merakÄ± halen de sÃ¼rmekte. Elizabeth Eton College'nin baÅŸkan rektÃ¶rÃ¼ Henry Marten'dan anayasa tarihine iliÅŸkin dersler aldÄ±. DadÄ±sÄ± ile konuÅŸmak iÃ§in FransÄ±zca Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸladÄ±. Sonradan o Ã¶zel okulun Ã¶ÄŸrencisi oldu. Bu okul Ã¶zel olarak onun kendi yaÅŸÄ±tlarÄ± ile temasta olmasÄ± iÃ§in oluÅŸturulmuÅŸtu.

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1947'DE EVLENDÄ°LER

9 KasÄ±m 1947'de, uzaktan kuzeni olan, eski Yunanistan ve Danimarka prensi, Kraliyet Deniz Kuvvetleri teÄŸmenlerinden Philip Mountbatten ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± ilan edildi. Prenses Elizabeth ile Prens Philip, 20 kasÄ±m 1947'de Westminster Abbey'de evlendiler; Kral VI. George dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce Prens Philip'e Edinburgh DÃ¼kÃ¼, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu unvanlarÄ±nÄ± verdi.

YURT DIÅžI GEZÄ°SÄ°NDE BABASININ Ã–LÃœM HABERÄ°NÄ° ALDI

KocasÄ±yla birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir yolculukta, Kenya'nÄ±n Sagana kentinde bulunduklarÄ± sÄ±rada, 6 Åžubat 1952'de babasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve yerine kendisinin geÃ§tiÄŸi haberini aldÄ±. Ä°lk Parlamento aÃ§Ä±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± 4 KasÄ±m 1952'de yaptÄ±. 1953 yÄ±lÄ±nda resmÃ® olarak taÃ§ giydi ve gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¶ren tarihte ilk kez televizyonda yayÄ±nlandÄ±.

DIANA'NIN Ã–LÃœMÃœ DÃ–NEMÄ°NDE ELEÅžTÄ°RÄ° OKLARININ HEDEFÄ° OLDU

Onun Prenses Diana'nÄ±n 1997 AÄŸustos'unda trajik Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sakin yaklaÅŸÄ±mÄ± ve beÅŸ gÃ¼n milli yas gÃ¼nlerinde kral ailesinin saraydan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamasÄ± BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun hoÅŸuna gitmedi. Aile kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bir gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±ktÄ±, ancak bununla birlikte Britanya basÄ±nÄ±nÄ±n keskin eleÅŸtirisine maruz kaldÄ±.

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TÃ–REN Ä°PTAL OLDU

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼ 21 Nisan olsa da Haziran ayÄ±ndaki Trooping The Color etkinliÄŸi kapsamÄ±nda kutlanÄ±yordu. Askeri birliklerin geÃ§it tÃ¶renlerini iÃ§eren bu etkinliÄŸin temelleri 17'nci yÃ¼zyÄ±la dayanÄ±yor. Ailenin tÃ¼m Ã¼yelerinin de atlÄ± arabalarla halkÄ±n arasÄ±ndan geÃ§ip Buckingham'a girdiÄŸi bu etkinlik Ä°ngiltere'de merakla beklenen tÃ¶renlerden biri oldu her zaman. O tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda bir yandan hava kuvvetleri uÃ§aklarÄ± gÃ¶steri yaparken bir yandan da kraliyet ailesi balkona Ã§Ä±kÄ±p halkÄ± selamlardÄ±. Ancak pandemi nedeniyle bu tÃ¶ren geÃ§en yÄ±l iptal edildi. Bu yÄ±l da eskisi gibi yapÄ±lamadÄ±.