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Kral Charles’ın kişisel serveti dudak uçuklattı… Guardian hepsini tek tek yayınladı: Şatolar, yarış atları, lüks arabalar ve sayısız mücevher!

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#Kral Charles#Kraliçe Elizabeth#İngiliz Kraliyet Ailesi
Kral Charles’ın kişisel serveti dudak uçuklattı… Guardian hepsini tek tek yayınladı: Şatolar, yarış atları, lüks arabalar ve sayısız mücevher
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 13:50

6 Mayıs’ta taç giyme töreniyle hükümdarlığını resmen tüm dünyaya ilan edecek olan Kral III. Charles’ın kişisel serveti açıklandı. Tahta çıkmak için annesinin ölmesini bekleyen, bu süreçte yaşlanan yorgun kralın Kraliçe II. Elizabeth’in servetini katladığı ortaya çıktı!

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İngiltere kraliyet ailesinin kocaman şatolarda, paha biçilemeyen mücevherlerle, hizmetçilerle ve dünyanın dört bir yanına yaptıkları gezilerle dolu şaşaalı yaşantısı uzun yıllardır İngiliz halkını ve kimi politikacıları rahatsız ediyor ve bu konudaki söylemler giderek sertleşiyor.

Halkın vergisiyle sürdürülen bu göz alıcı yaşantının genç yaşlı birçok kesimi rahatsız etmesi ülkede monarşinin artık sonlandırılması ve kraliyet ailesinin görevlerinden çekilmesi gerektiği tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından tekrar alevlenen tartışma, 6 Mayıs’ta gerçekleşecek taç giyme töreniyle yeniden alevlendi.

Kral Charles’ın kişisel serveti dudak uçuklattı… Guardian hepsini tek tek yayınladı: Şatolar, yarış atları, lüks arabalar ve sayısız mücevher
İngiltere 6 Mayıs'taki taç giyme törenine hazırlanırken bir yandan da Kral Charles'ın servetini konuşuyor

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Tam da bu konuların gündemde olduğu günlerde gelen bir açıklamaysa belli ki bir kez daha ortalığı karıştıracak. Kral III. Charles’ın sahip olduğu kişisel servet The Guardian gazetesinin yaptığı geniş araştırmayla birlikte ortaya çıkarıldı ve bugün itibarıyla yayınlandı. Neredeyse 2 milyar sterlin değerindeki bu dudak uçuklatan servetin kaynakları da tek tek belirtildi.

Kral Charles’ın kişisel serveti dudak uçuklattı… Guardian hepsini tek tek yayınladı: Şatolar, yarış atları, lüks arabalar ve sayısız mücevher
Kraliyet üyeleri göz kamaştıran bir mücevher koleksiyonuna da sahip

Aslında İngiltere hükümdarının sahip olduğu mal varlıkları halktan gizlendiği için bu serveti ortaya koymak zor. Ancak bu varlıkların kayıtlarına ulaşan Guardian, bu serveti oluşturan parçaları birer birer saymayı başardı. Aslında Windsor ailesinin servetinin en büyük kaynaklarından birinin yüzyıllardır babadan ya da anneden çocuklara geçen ve veraset vergisinden muaf olan varlıklar olduğu biliniyor. Yani bu ailenin üyeleri kendilerine kalan mirasları gizli tutup, hiç vergi vermeden ve halka katkı sunmadan kendilerinde tutmakta hak sahibi.

Kral Charles’ın kişisel serveti dudak uçuklattı… Guardian hepsini tek tek yayınladı: Şatolar, yarış atları, lüks arabalar ve sayısız mücevher
Dudak uçuklatan bu servetin parçaları arasında milyonluk lüks arabalar, yarış atları ve paha biçilmez sanat eserleri olduğu biliniyor

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Peki Charles’ın dudak uçuklatan servetinde neler var gelin birlikte bakalım: Her ne kadar kraliyet ailesinin Londra’da yaşadıkları Buckingham ve Kensington Sarayları, kendilerinin değil hükümdarlığın malı olsa da, Kraliçe Victoria’ya eşi tarafından hediye edilen İskoçya’daki Balmoral Şatosu ve ailenin yılbaşı gibi özel günlerde toplandığı Norfolk’taki Sandringham evi, Charles’a ait. Hatta dedikodulara göre annesinin ölümüyle bu mülklere Charles’ın sahip olması Elizabeth’in diğer çocuklarını rahatsız etmiş. Bu evin deKraliçe Victoria tarafından oğlu için satın alındığı biliniyor.

Kral Charles’ın kişisel serveti dudak uçuklattı… Guardian hepsini tek tek yayınladı: Şatolar, yarış atları, lüks arabalar ve sayısız mücevher
Charles, tahtta 70 sene oturan annesinden bile daha zengin çünkü onun servetini hiç vergi ödemeden devraldı

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Sadece bu iki mülkün toplam değerinin 400 milyon sterlinden fazla olduğu düşünülüyor. Charles’ın servetinin büyük bir bölümü de ailenin ve Charles’ın çeşitli şirketlerdeki yatırımları ve hisselerinden geliyor. Kraliyet yatırımcılarının paravan şirketler üzerinden işlemler yaparak gizli tuttuğu bu yatırımların değerinin 150 milyon sterlin civarında olduğu sanılıyor.

Kraliyet ailesi üyelerinin mücevher koleksiyonu da oldukça meşhur. Hatta geçtiğimiz günlerde aslında tarihi birer hazine sayılan ve ulusal arşivlerde kayıt altında olan bu mücevherlerin bazılarının arşivlerde görünmemesi de tartışma yaratmıştı. Kimi aile yadigarı kimiyse kraliyet ailesine başka devlet başkanları tarafından hediye edilmiş bu devasa mücevher kataloğunun değeri de yarım milyar sterlinden fazla.

Kral Charles’ın kişisel serveti dudak uçuklattı… Guardian hepsini tek tek yayınladı: Şatolar, yarış atları, lüks arabalar ve sayısız mücevher
Kraliyet sözcüleri bu servet ifşasının doğru olmadığını, Charles'ın da her İngiliz vatandaşı gibi bu bilgileri gizli tutma hakkı olduğunu söylüyor...

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2 milyara yakın bu servetin diğer parçaları da kralın sahip olduğu ve bazılarının değerinin milyondan fazla olduğu belirtilen lüks araçlar, sanat eseri koleksiyonları ve yarış atları. Atçılığa çok meraklı olan ve kendi yetiştirdiği atları yarışlara sokan Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra oğlu Kral Charles’ın bu kıymetli atların bir kısmını çok yüksek fiyatlara sattığı biliniyor.

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#Kral Charles#Kraliçe Elizabeth#İngiliz Kraliyet Ailesi

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