Evlilik haberi olay olmuştu: 'Sahte nikâh" iddiası

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'EVLİLİK YASAL DEĞİL' İDDİASI

Nikâhın, Las Vegas'ta bir şapelde gece yarısından sonra 01.30'da kıyıldığı haberini internetteki TMZ sitesi duyurdu. Fakat şimdi de çiftin evliliğinin yasal olup olmadığı sorusu kulislerde cevap arıyor. Yapılan kısa bir araştırmanın ardından da 42 yaşındaki Kardashian ile 46 yaşındaki Travis Barker'ın, evlilik sertifikası almadığı bu yüzden de yasal olarak evlenmedikleri konuşulmaya başlandı.

BAŞVURUDA BİLE BULUNMAMIŞLAR

Page Six'in haberine göre Kourtney Kardashian ve Travis Barker, evlilik sertifikasını henüz almadı. O yüzden de bu nikahın hiçbir yasal yanı yok. Yani çift, yasaların önünde evli değil. Kardashian ile Barker'ın nikahının kıyıldığı One Love Şapeli'nin bağlı olduğu Clark County'nin nikah kayıtlarına göre de Kardashian ile Barker, evlilik sertifikası almadılar hatta bunun için başvuruda bile bulunmadılar.

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ÇİFT, SESSİZ

Çiftin evlendiği şapelin bu konuda Kardashian ile Barker'a bir ayrıcalık yapmış olabileceği de ortaya atılan iddialar arasında. Şapelin kurallarına göre evlilik sertifikası için başvuruda bulunmayan çiftlerin nikâh kıyılmıyor. Kendileri hakkında atılan bu iddialar karşısında Kardahsian ile Barker ise sessizliklerini koruyor.

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BELKİ DE GERÇEK DÜĞÜN YAKINDA

"Sahte nikâh" ile evlendikleri ileri sürülen Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın belki de kısa bir süre sonra gerçekten bir düğün yapacakları da konuşulanlar arasında. Bu Las Vegas nikahını sırf eğlence olsun diye yaptıkları ileri sürülen çiftin, yakın zamanda bir dizi tören ile gerçekten evlenebilecekleri de öne sürülüyor.

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Scott Disick ile 9 yıllık ilişkisinden üç tane çocuğu bulunan Kourtney Kardashian ile daha önce iki kez evlenip boşanan Travis Barker, geçen yılın ekim ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.

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Aslına bakılırsa Las Vegas'taki bir şapelde evlenen başka ünlüler de var gösteri dünyasında. Yani orada evlenen herkesin nikâhı "sahte" değil. "Ünlülerin Las Vegas" nikâhları denilince akla gelen en yeni örneklerden biri Lily Allen ile David Harbour. Çift, 2020 yılında koronavirüs pandemisinin en yoğun günlerinde Las Vegas'ta evlenmişti. Allen gelinlik olarak ünlü bir markanın imzasını taşıyan beyaz bir elbise giyip duvak taktı. Çift, nikah sonrası ise Allen'ın bir önceki evliliğinden dünyaya gelen iki kızını da alıp hamburger yemeye gitti.

BÜYÜK DÜĞÜNÜ DAHA SONRA YAPTILAR

Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlenen ünlü çiftlerden biri de Sophie Turner ile Joe Jonas. Rol aldığı Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı diziyle tanınan Turner ile Jonas Brothers müzik grubunun üyesi Joe Jonas, 2019 yılında Las Vegas'ta bir şapelde evlendiler. O törene sadece arkadaşları katıldı. Çift daha sonra aile ve akrabalarının da katıldığı bir düğün yaptı. Kısa süre önce bir bebek sahibi olan Turner ile Jonas yakında ikinci kez ebeveyn olmaya hazırlanıyor.

MUTLU EVLİLİK

Bir Las Vegas şapelinde evlenen ünlü çiftlerden biri de Bette Midler ile Martin von Haselberg. Çift, 1984 yılında Starlight Chapel'de hayatlarını birleştirdi. Evlilikleri devam ediyor.

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ÜNLÜLER DÜNYASININ EN KISA EVLİLİKLERİNDEN BİRİ

Carmen Electra ile Dennis Rodman, 1998'de Las Vegas'taki Chapel of Flowers'ta hayatlarını birleştirdi. Fakat sadece altı ay sonra Rodman evliliğin iptali için başvuruda bulundu. Carmen Electra ile Dennis Rodman, bir yıl sonra boşandılar.

ONLARIN EVLİLİĞİ UZUN SÜRDÜ

Geçen hafta yakalandığı afazi hastalığı nedeniyle kariyerini bitirme kararı aldığı açıklanan Bruce Willis ile Demi Moore Las Vegas'taki Golden Nugget Şapeli'nde hayatlarını birleştirmişti. Çiftin 1987'de başlayan evliliği 2000'de sona erdi. Fakat dostlukları devam ediyor.

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Bir dönemin ünlü yıldızları Angie Dickinson ile Burt Bacharach da 1965 yılında Silver Bells Wedding Chapel'de hayatlarını birleştirdi. Çift, 1981 yılında boşandı.

Gelin bir bakalım Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evliliğinin neden yasal bir geçerliliği olmadığına... Las Vegas'ta yer alan şapellerde yapılan her tören geçersiz mi? Bu düğünlerin geçerli olması için ne yapmak gerekiyor?

Las Vegas'ta çiftlerin evlenmeyi tercih ettiği şapellerden birinin internet sitesindeki açıklamalara göre, bu şehirde iki şekilde evlenebilirsiniz. Bunlardan ilkinde gerçekten evleniyorsunuz, yani nikâhınız yasal ve her yerde geçerli oluyor. Bunun için gereken tek şey ise bir evlilik sertifikası almak. Bir başka deyişle bu koşullar altında yapılan tören yasal olarak bağlayıcı çünkü evlilik öncesi resmi başvuruda bulunuyor ve sonrasında da bir evlilik sertifikası alıyorsunuz.

YABANCILAR DA EVLENEBİLİYOR

Las Vegas'ta evlenmek gerçekten çok kolay. Fazla ön hazırlığa gerek duymadan sadece resmi bir başvuru sonrası bir şapele gidip sevdiğiniz kişiyle hayatınızı birleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenlere biraz ayrıntıyla bakalım. Eğer ABD vatandaşı iseniz Evlilik Ruhsatı Bürosu'na bir başvuru yapıyorsunuz. Bunun bedeli 77 dolar civarında. Eğer ABD vatandaşı değilseniz de bu şapellerde evlenmeniz mümkün. Bunun için yapılması gereken ise evlilik sertifikasına ek olarak bir de Clark County makamlarından alınması gereken onaylı bir kopya. Ayrıca aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülke vatandaşlarının bu nikâhlarını konsolosluk aracılığıyla tescil ettirmesi gerekiyor.

Las Vegas denilince daha çok akla gelen ise "eğlence olsun" diye yapılan evlilikler. Her ne kadar şapeller bu tür törenlerin de gerçeğinden hiçbir farkı olmaması için ellerinden geleni yapıyorsa da sonuçta çiftler devlete başvuru yapmadıkları ve bir evlilik sertifikası almadıkları için yasal olarak evli sayılmıyor. Yani bu tür bir nikâhın hiçbir bağlayıcılığı bulunmuyor. Bu arada bu şapellerde yapılan törenlerde, Elvis Presley ve Marilyn Monroe gibi ünlülerin kılığına girmiş kişilerin nikâh şahitliği yaptığını da hatırlatalım.