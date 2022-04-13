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Koleksiyona NFT ekleniyor

#Derin Mermerci#Nft#Mehmet Üstündağ
Koleksiyona NFT ekleniyor
Mehmet Üstündağ

Cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, sanata yatırım yapmayı seviyor. Merhum babası Mehmet Ata Mermerci ve annesi Ender Mermerci’nin paha biçilemez bir klasik sanat koleksiyonu var.

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Derin Mermerci de ailesinin izinden giderek henüz genç yaşlardı kıymetli bir koleksiyon oluşturmaya başlamıştı.
Fikret Mualla, Erol Akyavaş gibi Türk modern sanatçıların eserlerini toplayan Mermerci, sık sık Türkiye’de ve yurt dışında sergileri gezerek koleksiyonuna eser ekliyor.

Koleksiyona NFT ekleniyor

Derin Hanım’la önceki gün Akaretler’deki Halil Altındere sergisinde karşılaştık. Sevgilisi Murat Aslan’la sergiyi gezen Mermerci ile ayaküstü sohbet ettik.
Önünde poz verdiği neon eseri satın aldığını söyleyen Mermerci, sanatçının NFT işlerine de hayran kalmış.
Dijital sanatın bugüne kadar çok fazla radarına girmediğini söyleyen Mermerci, Halil Altındere’nin bir-iki eserinde aklının kaldığını anlattı.
Ve bundan sonra NFT’ye de yatırım yapacağının sinyalini verdi.

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Koleksiyona NFT ekleniyor

Batıbeki’den “Pulp Fiction"

Kezban Arca Batıbeki’nin yeni sergisi “Pulp Fiction 3”, Cue Art Space organizasyonuyla YapıKredi Bomontiada’daki 1. Kat Galeri’de. 10 Mayıs’ta açılacak sergide Batıbeki, yenilikçi tavrını sürdürerek neonlu işlere ağırlık verirken, yeni jenerasyona göz kırpan NFT çalışmalarıyla da geçmişle günümüz arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Koleksiyona NFT ekleniyor
Sinemaya el attı!

Bir NFT’ye yatırım haberi de eğlence hayatının başarılı patronlarından Ercan Gümüşkaya’dan geldi. İstanbul yeme-içme ve eğlence hayatına imza atan Gümüşkaya, sinema sektörüne de el attı.

Koleksiyona NFT ekleniyor

Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca, Umut Tanyolu gibi ünlü oyuncu ve sinemacıların içinde olduğu WideAngle adlı NFT projesinin kurucuları arasında yer aldı. WideAngle, blockchain teknolojisi ile sinema, dizi ve tüm dijital içerikleri NFT’ler ile fonlayarak, üretimini ve dağıtımını destekleyecek.

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Koleksiyona NFT ekleniyor

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#Derin Mermerci#Nft#Mehmet Üstündağ

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