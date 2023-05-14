Kocası onu ilk gördüğü an diz çökmüştü... Ünlü yıldız 'eski sevgili' tartışmasına nokta koydu: Ben kitabımı tersten okumam!

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Yumurtalarını dondurma nedenlerinden birinin kariyerinde belli bir noktaya ulaşma arzusu olduğunu da gizlemedi Priyanka Chopra. Üstelik doğru kişiyi bulmayı bekliyordu. O doğru kişi, yani Nick Jonas'ı bulduğunda zaten kariyerinin zirvesinde bir yıldız olabilmeyi başarmıştı. Böyle tüm hayalleri gerçek oldu.

40 yaşındaki Hollywood yıldızı Priyanka Chopra ve 30 yaşındaki başarılı şarkıcı Nick Jonas, 2018’de hint adetlerine göre düzenlenmiş, günler süren muhteşem bir düğünle evlendi. Kızları Malti Marie Chopra Jonas, Ocak 2022’de hayata gözlerini açtı. Doğar doğmaz sağlık sorunları yaşayan minik Malti zorlu mücadelesinden galip çıktı ve iki yıldız ismin en büyük mutluluk kaynağı oldu.

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Eşinden yaşça büyük olan Priyanka Chopra, bu konuyla ilgili birçok çirkin sözün, paylaşımın da yıllardır muhatabı oldu. Üstelik kendine eş, çocuğuna baba olarak seçtiği Nick Jonas’ın geçmişteki ünlü mü ünlü eski sevgilileri bir türlü gündemden düşmüyordu. Özel hayatını koruma konusunda hassaslığıyla bilinen ama aynı zamanda gösteri dünyasının en açık sözlü yıldızlarından da olan Priyanka Chopra, deyim yerindeyse, en sonunda açtı ağzını yumdu gözünü!

Nick Jonas, Priyanka Chopra’dan önce Olivia Culpo, Miley Cyrus ve Selena Gomez gibi yıldızlarla aşk yaşamıştı, adı da Kate Hudson, Lily Collins ve Kendall Jenner gibi isimlerle anılmıştı. Bu ünlü eski aşklar temcit pilavı gibi sürekli önüne getirilen Chopra, geçen gün katıldığı bir yayında artık son sözünü söyledi ve kocası Nick Jonas’ın eski sevgililerinin umurunda olmadığını belirterek “Ben kitabımı tersten okumam. Kitap ileri doğru, bölüm bölüm okunan bir şeydir” dedi.

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Söyleşisinde, Nick Jonas’la 2018’de aşk yaşamaya başladıklarında çoktan gelecekleri için hayal kurmaya başladıklarını da anlatan güzel yıldız, Nick Jonas’la ilk kez randevuya çıkmaya da şarkıcının “Close” adlı şarkısının klibini izleyince karar verdiğini itiraf etti. Klipte Nick ve ona eşlik eden şarkıcı Tove Lo'nun üzerindeki kıyafetler yavaşça yırtılıyor ve ikilinin fit vücutları ortaya çıkıyordu.

“Klibi izleyince cam falan açmam gerekti. Ve bu vücut en azından bir randevuyu hak ediyor diye düşündüm” diyen Priyanka Chopra, aslında tek eşliliğe sıkı sıkıya bağlı olduğunu ancak bir dönem bir ilişkiden diğerine koştuğunu anlattı. Artık bu durumun kendine zarar veren bir hale gelmesinden sonra da iki yıl boyunca kimseyle görüşmediğini itiraf etti. İlişkilerde hemen verici taraf haline geldiğini ve karşı tarafa sunduğu sonsuz sevgi ve ilgi yüzünden çabuk tükendiğini anlayan yıldız oyuncu bu hatalara son vermesi gerektiğini anlamıştı.

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“Artık kendimi seçmeliyim” düsturunu edinen yetenekli aktrise ilk mesajı atansa Nick Jonas olmuştu. Eylül 2016’da yazılan bu mesajın “Ortak arkadaşlarımızdan duyduğum kadarıyla seninle tanışmamız lazım” olduğunu 2018’de Nick Jonas, Vogue dergisine verdiği röportajda kendi ağzıyla söylemişti. Priyanka Chopra’nın cevabı da oldukça net olmuştu: “Sosyal medya ekibim de bu mesajları okuyabiliyor. Neden bana direkt olarak mesaj atmıyorsun?”

Çift böylece, Şubat 2017’de, Vanity Fair Oscar partisinde ilk kez tanışana kadar uzun süre mesajlaştılar. Partideki karşılaşma anlarıysa Hollywood’da hâlâ şehir efsanesi olarak anlatılıyor: Nick Jonas, Priyanka Chopra içeri girip yanına gelince bir anda bir dizinin üzerine çöküyor ve ileride karısı ve çocuğunun annesi olacak kadına herkesin duyacağı şekilde “Sen gerçekmişsin! Hayatım boyunca nerelerdeydin?” diye bağırıyor.