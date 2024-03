Kızları sayesinde dudak uçuklatan bir servete kavuşmuştu… 13 de torunu oldu: Hepsine hediye alırsam iflas ederim!

Haberin Devamı

Kızlarının toplam serveti birkaç milyar dolardan fazla olan Kris Jenner, kendisi de yıllar içinde 200 milyon dolardan fazla bir kişisel varlığın sahibi oldu.

DÜNYANIN EN ÜNLÜ AİLELERİNDEN BİRİNİN REİSİ OLDU

İlk eşi Robert Kardashian'dan Kourtney, Kim, Khloe ve Rob Kardashian adında dört çocuğu olan ünlü anne, ikinci evliliğini yaptığı Caitlyn Jenner’dan da Kendall ve Kylie Jenner’ı dünyaya getirdi.

Altı çocuğu olan Kris Jenner’ın toplamda tam 13 de torunu var. Geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte torunlarının hepsini “gerçekten tanımak” için onlarla vakit geçirmekten caydığını çünkü bunu yapmanın hem yarım ayını alacağını ve hem de kendisini beş parasız bırakacağını söyledi.

Sahip olduğu servetin boyutuna bakılınca Kris Jenner’ın bu sözlerinin şaka olduğu kolayca anlaşılıyor… en azından torunlarının bütün parasını bitireceği kısmı için… Kris Jenner bir zamanlar bankada kendi adına tek bir kuruşu bile olmadığını söylemişti... Şimdi ise hem kişisel serveti dudak uçuklatıyor hem de kızlarının kurduğu imparatorluğun başında kendisi duruyor...

ÇOCUK SAHİBİ OLMAYAN BİR TEK KENDALL KALDI

Ünlü anne önce en büyük torunu Mason'ı akşam yemeğine çıkararak “hata” yaptığını iddia ederken, torunlarına neden birebir kaliteli zaman ayıramadığını açıkladı.

68 yaşındaki Kris Jenner’ın en küçüğü dört aylık, en büyüğü ise 14 yaşında olan 13 torunu bulunuyor. Ailede henüz çocuk sahibi olmayan tek isim ise modellik yapan 28 yaşındaki Kendall Jenner. Kim Kardashian çocukları ve yeğenleriyle birlikte

“HEPSİNE HEDİYE ALIRSAM VAY HALİME!”

Los Angeles Magazine'in düzenlediği bir buluşmada konuşan Kris Jenner "Kendime sık sık torununu ayda bir kez yemeğe götüren bir büyükanne olmam gerektiğini söylüyorum" dedi ve "Torununuzu gerçekten tanımak ve okulda neler olup bittiğini görmek gibi şeyler. Bunu sürekli yaparsam, sadece torunlarımla yemeğe çıkmanın bile yarım ayımı alacağını düşündüm” diye de ekledi.

Kris, torunlarını dışarı çıkarmaktan kaçınma kararını, kızı Kourtney Kardashian'ın 14 yaşındaki en büyük oğlu Mason'la yakın zamanda yedikleri ve 16 yaşına gelmeden önce içki ve uyuşturucudan uzak durması halinde ona bir araba alacağına söz verdiği akşam yemeğinden sonra aldığını söyledi.

Kris Jenner'ın geçtiğimiz günlerde yemeğe çıktığı, artık 14 yaşında olan en büyük torunu Mason ve pek ortalarda görünmeyen oğlu Rob'dan doğan torunu Dream

En büyük torununa araba alma sözü veren aile reisi "Torunum buna bayıldı ve fark ettim ki bunu 13 kez yapmak zorundayım. Beş parasız kalacağım! Tam on üç kez” diyerek bu geniş ailenin ne kadar masraflı olabileceğini ortaya koydu.

ONLARSIZ GEÇEN BİR GÜNÜN SONUNDA…

Torunlarının hepsine akşam yemeği ısmarlarsa ve araba vaat ederse cebinden para çıkacağından korkmasına rağmen, ünlü reality onları her gün görmenin kendisini çok mutlu ettiğini de söylemeden edemiyor.

“Günün sonunda yatmaya hazırlanırken ‘Bugün kaç torunumu görebildim?’ diye soruyorum. Ve bu gerçekten de her gün yaptığım bir şey” Ailenin en çok çocuğu olan üyeleri 4'er kere anne olan Kim ve Kourtney Kardashian

BEŞİ KIZ BİRİ ERKEK ALTI ÇOCUK VE TAM ON ÜÇ TORUN!

Mason, Kourtney Kardashian’ın eski eşi Scott Disick'ten olan en büyük çocuğu. Kardashian kardeşlerin en büyük ablasının ayrıca 11 yaşında Penelope adında bir kızı ve sekiz yaşında Reign adında bir oğlu var. Kourtney kasım ayında kocası Travis Barker ile ilk çocuğu olan oğlu Rocky'yi de kucağına aldı.

Kris Jenner’ın ikinci kızı ve kardeşlerin en zengini olan Kim'in de hepsi Kanye West ile olan evliliğinden olmak üzere dört çocuğu var. Kısa süre önce ilk rap albümünü duyuran on yaşındaki North en büyükleri, onu sekiz yaşındaki Saint, altı yaşındaki Chicago ve dört yaşındaki Psalm takip ediyor.

39 yaşındaki Khloe Kardashian eski sevgilisi Tristan Thompson ile beş yaşındaki True ve 19 aylık Tatum'u paylaşırken, 26 yaşındaki Kylie Jenner da eski sevgilisi Travis Scott’tan doğan altı yaşındaki Stormi ve iki yaşındaki Aire'nin annesi.

Ailenin kız kardeşlerden farklı olarak pek ortalarda görünmeyen üyesi Rob Kardashian'ın da eski aşkı, ünlü rapçi Blac Chyna'dan doğan yedi yaşında Dream adında bir kızı var. Ünlü yıldız 43 yaşındaki sevgilisiyle mutlu bir beraberlik sürdürüyor

ÖNCE BİR EŞ, SONRA ANNE, EN SONUNDA DA İŞ KADINI…

Şu sıralar oyuncak şirketi patronu Corey Gamble ile mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü anne gösteri dünyasının en güçlü figürlerinden biri olarak tanınıyor.

Ünlü, başarılı ve zengin bir avukat olan ilk eşi Robert Kardashian’dan doğan kızlarını önayak olduğu girişimler sayesinde televizyon ünlüsü yapan Kris Jenner yıllarca onlarla birlikte Kardashian’lar adındaki reality şovda oyunculuk yaptı.





5 KIZININ MENAJERİ OLDU, İŞ DÜNYASINDA DA ZİRVEYE YÜKSELDİ

İngilizcede menajer anlamındaki ‘maneger’ ve anne demek olan ‘mommy’ kelimelerinin birleşiminden oluşturulan 'momager' tabiri onun için üretildi. Kris Jenner, yıllar içinde Kardashian ailesinin imparatorluğunun ‘ana reisi’ oldu.

Adı artık ünlü bir iş kadını olarak anılan Jenner, sık sık başta Forbes olmak üzere ekonomi dergilerinin kapaklarını süslüyor. Kris Jenner, Kardashian ve Jenner soyadı taşıyan 5 kızını ekranların önüne iterek birer iş ve popüler kültür figürü haline gelmelerin sağladı.

2011 yılında yayınlanan otobiyografisi 'Kris Jenner... and All Things Kardashian'da avukat kocası Rob Kardashian ile evliyken kendi adına bir hesabı ve parası olmadığını anlatıyordu. Önce ikinci eşinin sonra da birer televizyon yıldızı kızlarının menajerliğini üstlendi.

KIZLARIYLA BİRLİKTE YAŞADIĞI HAYATI TELEVİZYON PROJESİ HALİNE GETİRİP SATTI, O GÜNDEN BERİ SERVETİ KATLANARAK BÜYÜYOR

Jenner, televizyon yöneticileriyle pazarlık masasına oturduğunda “Keeping Up With The Kardashians ailemin kaotik hayatını anlatan bir realite şovu” diyecekti. Realite şovları tarihine geçen yapım o güne kadar görülmeyen bir iş yapıyor ve izlenme rekorları kırarak hem kanal yatırımcılarını hem de aileyi ihya ediyordu.

Kris Jenner kariyerlerinin ilk günlerindne beri kızlarının yanından ayrılmıyor, özellikle de adeta altın yumurtlayan en zengin iki kızı Kim Kardashian ve Kylie Jenner'ı hiç yalnız bırakmıyor

2007’de başlayan bu macera hâlâ ekran yolculuğunu sürdürüyor. Bu süreçte her biri birer yıldız haline gelen kızlarını iş dünyasına sokan ve şirketler kurmalarına da önayak olan ünlü annenin kızlarının el attığı her işten kâr payı aldığı ve böylece de kendi servetini her geçen gün büyüttüğü biliniyor…