Kızını yanına alıp başka diyarlarda yeni hayatını kurmuştu... O artık bir Hollywood yıldızı değil sadece mutlu ve huzurlu bir anne

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2012’de aşk yaşamaya başlayan ve 2014’te de evlenen Johnny Depp ve Amber Heard çifti 2015’te boşandı. Ancak birbirlerine yönelttikleri korkunç suçlamalar bitmedi.

Heard, Depp’ten dayak yediğini, alkolik olduğunu iddia ettiği kocasının onu sürekli fiziksel ve ruhsal şiddete maruz bıraktığını söylüyordu. Johnny Depp de aynı suçlamaları Amber Heard’e yöneltmiş, iki taraf da bununla ilgili birçok kanıt toplamıştı. Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çiftlerinden olan Amber Heard ve Johnny Depp artık kanlı bıçaklı düşman oldu

SON YILLARIN EN ÇOK KONUŞULAN AYRILIĞI OLDU: DAVALARI CANLI YAYINLANDI

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Eski eşlerin bu suçlamalarla ilgili davası bitmek bilmedi, hatta iki büyük Hollywood yıldızının çok merak edilen evlilik ve ayrılıklarının detayları çok ilgi toplayınca çiftin karşılıklı açtıkları hakaret ve tazminat davaları televizyonlardan canlı olarak yayınlandı.

Amber Heard mahkemeye sunduğu tüm kanıtlara rağmen davayı kaybetti; Johnny Depp kendisini karaladığını iddia ettiği eski eşinden yüklüce bir tazminat kopardı

Aylar süren mahkeme sürecinin sonunda jüri Johnny Depp’i haklı bularak Amber Heard için eski kocasına iftira attığı kararına vardı. Güzel yıldız yüklüce bir tazminat ödemeye mahkum edildi. Johnny Depp ise mahkemeden muzaffer şekilde ayrılıp kazandığı tazminatı hayır kurumlarına bağışlayacağını söyleyerek ekstra puan toplamış oldu.





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ESKİ EŞLERDEN BİRİ YOLUNA DEVAM ETTİ, BİRİNİNSE HAYATI MAHVOLDU

Hollywood’da başlayan #MeToo akımının etkisiyle o süreçte gösteri dünyasından dışlanan Johnny Depp bir süre spot ışıklarından ayrı kalsa da Hollywood onu affetmişe benziyor. Bir yandan yeni film çeken bir yandan da müzik grubuyla dünya turnesine çıkan Depp’in keyfi deyim yerindeyse gayet iyi.

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Davayı kaybettikten sonra oldukça sert bir açıklama yapan Amber Heard “Gerçeğimi savundum ve bunu yaparken de bildiğim hayatım mahvoldu. Sosyal medyada karşılaştığım iftira, kadınların gerçekleri anlattıklarında yeniden mağdur edilmelerinin bir örneği oldu.” dedi. Heard, dava bittikten sonra kızıyla birlikte İspanya'ya taşınıp kendine yeni bir hayat kurdu

“HİÇBİR SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM” DEDİ, ONA SIRTINI DÖNEN HOLLYWOOD’U TERK ETTİ

Heard sözlerine "Şimdi nihayet altı yıl önce terk etmeye çalıştığım bir şeyden, kabul edebileceğim şartlarda kurtulma fırsatına sahibim. Hiçbir itirafta bulunmadım. Bu bir taviz verme eylemi değildir. Gelecekte de sesimi yükseltmeye devam edeceğim” diye devam ederek hayatının Johnny Depp’le, korkunç kavgalar ve büyük ifşalarla geçen kısmına son verdi.

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Yaşananların ardından hem özel hayatı ortaya dökülen hem de aslında Hollywood’dan dışlanan Amer Heard olmuştu. Maddi olarak büyük bir külfet altına giren ünlü oyuncu elindeki oyunculuk işlerini de birer birer kaybetti. Ve en sonunda Hollywood’u terk ederek hayatını yeniden kurdu. Hayranları Amber Heard'ü artık film çekimlerinde ya da kırmızı halılarda değil Madrid sokaklarında, kucağında kızıyla görüyor

HEM KENDİSİ HEM ÇOCUĞU İÇİN RAHAT VE HUZURLU BİR YAŞAM SEÇTİ

Bir başka ülkede, sokaklarda tanınmadan rahatça yürüyebileceği, yaşadığı kötü günlerin onu bir gölge gibi takip etmeyeceği bir yaşam istemişti. Amber Heard geçen yazın başlarında İspanya’ya gidip kendine yeni bir hayat kurdu ve Madrid’e yerleşti.

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37 yaşındaki Amber Heard, bu yeni hayatı aslında kendinden çok küçük kızı için istemişti. Onu artık sık sık 3 yaşındaki kızı Oonagh’la birlikte Madrid sokaklarında yürürken, mutlu mesut alışveriş yapıp parklarda oynarken görmek mümkün. 37 yaşındaki yıldız Nisan 2021'de doğan kızına taşıyıcı anne yoluyla kavuşmuştu... Oonagh Paige adını verdiği kızının babasının kimliğini ise bir sır gibi saklamaya devam ediyor

ONUN İÇİN ARTIK VARSA YOKSA KÜÇÜK KIZI

Kızı yanındayken eskisi gibi yüzü gülen Amber Heard, ilk çocuğu olan kızını Nisan 2021'de taşıyıcı annelik yoluyla dünyaya getirmişti. Heard, kızı olduğu haberini de sosyal medya hesabından “Bu haberi sizinle paylaştığım için çok heyecanlıyım. Dört yıl önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımla yapmak istedim” diyerek duyurmuştu.

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“Kızımın adı Oonagh Paige Heard. O benim hayatımın geri kalanının başlangıcı” dediği evladını kendisiyle ilgili kötü geçmişten koparan Amber Heard sahip olduğu büyük ünden, hakkındaki iddialardan ve Hollywood’un ışıltılı dünyasından uzakta huzurlu bir yaşamı seçti. Amber Heard ABD'yi terk etse de paparazziler ünlü oyuncunun peşini hiç bırakmadı... İspanya'daki hayatı da yakın takipte olan Heard artık bu ilgiye alışmış durumda ve fotoğraflarının çekilmesini çok umursamıyormuş gibi görünüyor

VERDİĞİ KARARDAN ÇOK MEMNUN

Eski kocası Johnny Depp ile arasındaki hakaret davasının sona ermesinden kısa bir süre sonra Heard, hem kendisini hem de çocuğunu İspanya'nın Madrid kentine taşıdı. Yıldız aktrise yakın kaynaklar Heard’ün artık çok mutlu olduğunu söylüyor.

“Anneliğe ve kızına odaklanmış durumda. İspanya'da mutlu ve kendini rahat hissediyor. Oraya yerleşme kararından çok memnun ve hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Artık Johnny ya da davayla ilgili herhangi bir dramayla uğraşmak istemiyor".

Ünlü çiftin davası bittiğinde Amber Heard ağlamaktan şişmiş gözleriyle açıklama yapmış, Johnny Depp ise ortaya zafer kazanmış bir komutan edasıyla çıkmıştı... Zaten olan Amber Heard'ün kariyerine oldu, Depp oyunculuğa ve müzik çalışmalarına kaldığı yerden devam etti

KIZININ BABASININ KİM OLDUĞUNU SAKLIYOR

Amber Heard, kızının babasının ismini ise sır gibi saklamaya devam ediyor. Johnny Depp’le yollarını ayırdıktan sonra anne olduğu ortaya çıkan Amber Heard’ün anne olduğu öğrenilince hayatına yeni bir ismin girip girmediği çok merak edilmişti.





“BİR KOCAYA YA DA YÜZÜĞE İHTİYACIM YOK” DEMİŞTİ

Oysa Heard, kızı olduğunu duyururken “Bir kadının hayatının en önemli parçası için mutlaka bir evliliğe ve yüzüğe ihtiyacı olduğunu düşünmek bence yanlış” demiş, kızına taşıyıcı anne yoluyla sahip olduğunu açıkça söylemişti. Amber Heard yakında 4 yaşına basacak kızının babasının kimliğini yıllardır bir sır gibi saklamaya devam ediyor.