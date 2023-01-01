Kızı yeni yıla hamilelik müjdesiyle girdi: Yeni çocuğu olan ünlü aktör yakında bir de torun sahibi olacak!

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HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİNİN KIZI

Hollywood’un yıldız isimlerinden Alec Baldwin, 90’lı yıllarda sektörün en yakışıklı ve popüler isimlerinden biriydi. O yıllarda evlendiği Kim Basinger da dönemin en beğenilen ve en can alıcı güzelliğe sahip kadın oyuncularından sayılıyordu. İkilinin 1993’te başlayan evliliği 2002’de bitti. Bu evlilikten dünyaya gelen kızları Ireland Baldwin, anne ve babasından hem güzellik hem de yetenek almış ve o da büyüdüğünde modellik ve oyunculuk kariyerini birlikte yürütmeye başlayarak adını dünyaya duyurmuştu.

26 Ekim 1995'te Alec Baldwin ve Kim Basinger, yanlarında üç günlük kızları Ireland’la birlikte hastaneden dönerken Los Angeles’taki evlerinin önünde bekleyen bir fotoğrafçı kızlarının fotoğrafını çekmeye çalışınca Baldwin bu kişiye saldırmış; bu olay o yıllarda ünlülerin özel hayatıyla ilgili tartışmalar yaratan paparazzi rezaletlerinden biri olarak çok konuşulmuştu. Bu olayı takip eden Oscar ödül töreninde sunuculuk yapan ünlü aktris Whoopi Goldberg, açılış konuşmasında Alec Baldwin’i bu davranışı yüzünden övmüştü. Baldwin’in başı saldırı suçuyla derde girse de yaşadığı bu tartışma yüzünden genel itibarıyla haklı bulunmuş; adı da adli bir olayla ilk kez anılmıştı.

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İşte babasının uğruna gazeteci tartakladığı bu küçük bebek artık 27 yaşında genç bir kadın oldu ve 2022’nin sonunda hamile olduğu müjdesini vererek Baldwin ailesine sevinç getirdi. 2022 yılı Baldwin’ler için oldukça zor geçti. 21 Ekim 2021'de Baldwin, Santa Fe, New Mexico'daki Bonanza Creek Çiftliği'nde yapımcılığını da üstlendiği ve başrolünde oynadığı, yakında vizyona girmesi planlanan Rust filminin setinde çekim yaparken sette dekor amaçlı kullanılan bir silahı ateşledi ve filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i kazayla vurarak ölümüne sebep oldu. Aynı olayda filmin yönetmeni Joel Souza da yaralandı. ALEC BALDWIN ÖMRÜNÜN EN ZOR YILINI GEÇİRMİŞTİ

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Hutchins ailesi, ölümcül silahlı saldırıdaki rolü nedeniyle Baldwin'e haksız yere ölüm davası açtı. Yılın büyük bölümünü bu olay yüzünden mahkemelerde geçiren Alec Baldwin 5 Ekim 2022'de, Hutchins’in ailesiyle, açtıkları haksız ölüm davasında anlaşmaya vardı. Baldwin aileye açıklanmayan bir miktarda tazminat vererek şikayetlerini geri çekmelerini sağladı. Ancak sette yaşanan ölümlü kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. KIZI HAMİLELİK HABERİNİ DUYURDU

Alec Baldwin ve eşi eşi Hilaria Baldwin, bu zorlu günlerden geçerken bir de çocuk sahibi oldular. Alec ve Hilaria Baldwin’in yedinci ve şimdilik son çocukları Ilaria Catalina Irena 22 Eylül’de dünyaya geldi. Henüz üç aylık bir kızı olan Alec Baldwin yılın sonunda bir de torun haberi aldı. İlk çocuğu Ireland Baldwin, erkek arkadaşı, müzisyen RAC ile ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı. Yani daha yeni baba olan Alec Baldwin kısa bir süre sonra bir de dede olacak. Üstelik çocuğu ve torunu arasında da sadece bir yaş olacak. Alec Baldwin’in ilk kızı Ireland’la birlikte tam sekiz çocuğu var. Yılı zorluklarla geçiren bu aile 2023’e böylece mutlu bir haberle girmiş oldu. MÜZİSYEN AŞKINDAN ÇOCUĞU OLACAK

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Alec'in Kim Basinger'den olan kızı Ireland Baldwin, André Allen Anjos olarak da bilinen müzisyen RAC'den ilk çocuğunu bekliyor. 27 yaşındaki Ireland ve 37 yaşındaki erkek arkadaşı RAC, ayrı ayrı Instagram paylaşımları yaparak çocuk sahibi olacaklarının müjdesini verdiler. Bir yıldır birlikte olan Ireland ve RAC, bu mutlu haberi, bebeğin ultrason fotoğrafını paylaşarak verdiler. Ireland birkaç ay önce babasının yedinci çocuğunun doğumunun ardından bir açıklama yapmış ve bu konuda üzerine gelip kendisinden açıklama bekleyenlere herhangi bir rahatsızlığı olmadığı söylemişti.

ALEC BALDWIN 3 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU, ŞİMDİ TORUN SAHİBİ OLACAK

Mart ayında, babasına 'endişe verici bir şekilde takıntılı' olanlara hitap ettiği bir Instagram paylaşımıyla açıklama yapan güzel model “Son olarak, babama ve ailesine endişe verici bir şekilde takıntılı olan insanlardan sayısız mesaj alıyorum” diye yazmıştı. “Bence pek çok insan bu konularla ilgili bir derdim olduğunu ve yaşananları üstüme alındığımı sanıyor. Gelin size bu konudaki fikrimi bedavaya açıklayayım: Babam ve eşi Hilaria’nın hayatına olan hiçbir şey beni ilgilendirmiyor.”

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Ireland, erkek arkadaşıyla Oregon'daki hayatına fazla odaklandığı için babasının daha fazla çocuğu olmaya devam etmesini 'umursamadığını' belirtti. “yiyorum, içiyorum, yaşıyorum ve kendi işime bakıyorum” diyen genç yıldız, o günlerde kendisine olan desteklerinden asla vazgeçmeyen hayranlarına teşekkür ederek ve onu eleştirenlere de seslenerek şöyle yazmıştı: Önemli olan tek şey kendimi onaylamam ve bu bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Olduğum yerde olduğum için çok minnettarım ve şanslıyım.” "AİLEM YÜZÜNDEN BİR YERE GELDİĞİMİN FARKINDAYIM"

Ireland Baldwin son zamanlarda Hollywood’u ve gösteri dünyasını saran nepo bebek tartışması hakkında da açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü anne babalarda doğan ya da sektörde bilinen güçlü soyadlarını taşıyan kişilerin gösteri dünyasına çok kolayca girmeleri ve gerçekte yeteneksiz olsalar bile iş bulup öne çıkabilmeleri konusunda dönen tartışmaya ‘nepo bebek’ tartışması adı veriliyor. Nepotizm yani kayırmacılık kelimesinden türetilen bu kavrama göre ünlü ailelerin çocukları taşıdıkları soyadları ve ailelerin bağlantıları sayesinde isimlerini öne çıkarıyor ve bu da sektörde bir fırsat eşitsizliği yaratıyor. ANNESİNİN GENÇLİĞİNE BENZETİLİYOR

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Kimi nepo bebekler bu tartışmada kendilerini haklı görseler de, bu durumu kabullenen ve dürüstçe açıklama yapanlar da yok değil. Ireland Baldwin de bu isimlerden biri. “Eğer ailem olmasaydı olduğum yerde olamazdım. Buraya gelemezdim ve bundan sonra da yapabileceklerimi yapamazdım” diyen Ireland Baldwin bu konuda asıl yanlış olanın bunu inkar etmek olduğunu savunuyor. Modellik kariyeri konusunda konuşan Ireland, insanlar onu annesi Kim Basinger'ın gençlik yıllarına benzettiği için kendisine moda dünyasında kariyer yapma yolu açıldığının farkında olduğunu belirtiyor.