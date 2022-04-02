Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğullarına vereceği isim belli oldu

Başak Dizer - Kıvanç Tatlutuğ doğacak bebeklerine 'Kurt Efe' adını verecek.
Minik bebeğin ismi sosyal medyada gündem oldu.
KLASİK DE VAR, SIRADIŞI DA...
Bazı ünlüler çocukları için klasik isimleri uygun görse de bazılarının tercihleri sıradışı oluyor. İşte magazin dünyasının en çok konuşulan bebekleri ve isimleri...
İLK KIZ LALİN
İkinci kez kız bebek annesi olmaya hazırlanan Sinem Kobal, ilk bebeğine 'Lalin' adını verdi. Lalin, eski dilde 'yakut kırmızısı' anlamında.
KARAN BEBEK
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğullarının adı 'Kahraman ve yürekli' anlamına gelen Karan.
ALİ-HAN-LEYLA
Bergüzar Korel'in Ali, Han ve Leyla isminde üç çocuğu var.
KIZIM LEYLA
İkinci bebeğine 4 aylık hamile olduğunu duyuran Seda Bakan'ın kızının adı Leyla.
SES ABLA OLUYOR
İkinci bebek heyecanı yaşayan bir başka isim de oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim. Çift ilk çocuklarına 'Ses' adını vermişti.
İSMAİL'İN YEMİN'İ
İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki ile evliliğinden dünyaya gelen kızı da sıradışı bir isme sahip. Minik kızın adı: Yemin!
KLASİKTEN VAZGEÇMEDİ
Esra Erol ve eşi Ali Özbir oğulları için klasik bir isim seçti. Çift ilk çocuklarına İdris Ali, ikinci çocuklarına ise Ömer adını verdi.
KÖTÜLÜKLERDEN UZAK: KAYLA
Irmal Ünal Emre Karabacak ile evliliğinden doğan kızına 'saf, kötülükten uzak' anlamlarına gelen Kayla adını verdi. Oğlu için ise Vadi ismini tercih etti.
'KORUYUCU MELEK'
Işın Karaca, Sedat Doğan ile evliliğinden doğan kızına Sacha Mia adını verdi. Sacha 'koruyucu melek' Mia ise 'parıldayan ışık' anlamlarına geliyor.
İSMİ MESLEĞİNDEN
Müzisyen Ozan Doğulu'nun 3 kızı var... Lila, Arya ve Elya...
İSTANBUL!
Okan Bayülgen, Şirin Ediger'den olan kızına İstanbul adını verdi.
CENNET BAHÇESİ: ADEN
Burak Kut, minik kızına Aden Bucan ismini verdi. Aden, cennet bahçesi anlamına geliyor.