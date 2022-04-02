Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğullarına vereceği isim belli oldu

#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer#Kurt Efe Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğullarına vereceği isim belli oldu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba olmak için gün sayıyor. Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer nisan sonunda bir erkek bebek dünyaya getirecek Ünlü çiftin, çocuklarına vereceği isim belli oldu.

Haberin Devamı

Başak Dizer - Kıvanç Tatlutuğ doğacak bebeklerine 'Kurt Efe' adını verecek.

Minik bebeğin ismi sosyal medyada gündem oldu. 

Gözden Kaçmasın

Anne olmak için gün sayan Başak Dizerden karnı burnunda pozAnne olmak için gün sayan Başak Dizer'den karnı burnunda poz! Haberi görüntüle

KLASİK DE VAR, SIRADIŞI DA...

Bazı ünlüler çocukları için klasik isimleri uygun görse de bazılarının tercihleri sıradışı oluyor. İşte magazin dünyasının en çok konuşulan bebekleri ve isimleri...

İLK KIZ LALİN

İkinci kez kız bebek annesi olmaya hazırlanan Sinem Kobal, ilk bebeğine 'Lalin' adını verdi. Lalin, eski dilde 'yakut kırmızısı' anlamında.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğullarına vereceği isim belli oldu

 KARAN BEBEK

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğullarının adı 'Kahraman ve yürekli' anlamına gelen Karan.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğullarına vereceği isim belli oldu

Haberin Devamı

 ALİ-HAN-LEYLA

Bergüzar Korel'in Ali, Han ve Leyla isminde üç çocuğu var.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğullarına vereceği isim belli oldu

 KIZIM LEYLA

İkinci bebeğine 4 aylık hamile olduğunu duyuran Seda Bakan'ın kızının adı Leyla.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğullarına vereceği isim belli oldu

 SES ABLA OLUYOR

İkinci bebek heyecanı yaşayan bir başka isim de oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim. Çift ilk çocuklarına 'Ses' adını vermişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğullarına vereceği isim belli oldu

 İSMAİL'İN YEMİN'İ

İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki ile evliliğinden dünyaya gelen kızı da sıradışı bir isme sahip. Minik kızın adı: Yemin!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğullarına vereceği isim belli oldu

KLASİKTEN VAZGEÇMEDİ

Esra Erol ve eşi Ali Özbir oğulları için klasik bir isim seçti. Çift ilk çocuklarına İdris Ali, ikinci çocuklarına ise Ömer adını verdi.

Haberin Devamı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğullarına vereceği isim belli oldu

KÖTÜLÜKLERDEN UZAK: KAYLA

Irmal Ünal Emre Karabacak ile evliliğinden doğan kızına 'saf, kötülükten uzak' anlamlarına gelen Kayla adını verdi. Oğlu için ise Vadi ismini tercih etti.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğullarına vereceği isim belli oldu

 'KORUYUCU MELEK'

Işın Karaca, Sedat Doğan ile evliliğinden doğan kızına Sacha Mia adını verdi. Sacha 'koruyucu melek' Mia ise 'parıldayan ışık' anlamlarına geliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğullarına vereceği isim belli oldu

İSMİ MESLEĞİNDEN

Müzisyen Ozan Doğulu'nun 3 kızı var... Lila, Arya ve Elya...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğullarına vereceği isim belli oldu

İSTANBUL!

Haberin Devamı

Okan Bayülgen, Şirin Ediger'den olan kızına İstanbul adını verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğullarına vereceği isim belli oldu

CENNET BAHÇESİ: ADEN

Burak Kut, minik kızına Aden Bucan ismini verdi. Aden, cennet bahçesi anlamına geliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizerin oğullarına vereceği isim belli oldu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Dizer#Kurt Efe Tatlıtuğ

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy