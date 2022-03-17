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Anne olmak için gün sayan Başak Dizer'den karnı burnunda poz!

#Başak Dizer#Kıvanç Tatlıtuğ#Hamile Pozu
Anne olmak için gün sayan Başak Dizerden karnı burnunda poz

2016 yılında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan Başak Dizer anne olmak için gün sayıyor.

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İlk bebeğine hamile olan Dizer, karnı burnunda yeni pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Erkek bebek bekleyen Dizer'in paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı.

Bebek Tatlıtuğ nisan ayında dünyaya gelecek.

HAMİLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Magazin dünyasının şu sıralar bebek hryrcanı yaşayan tek ismi Başak Dizer değil... Ekranın ünlü güzelleri art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyorlar. İşte onlardan bazıları...

HANDE SORAL

İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, erkek bebek bekliyor.

Anne olmak için gün sayan Başak Dizerden karnı burnunda poz

Mutlu haberi Instagram paylaşımı ile duyuran Soral, sık sık karnı burnunda poz paylaşıyor. Ünlü çiftin oğulları mayıs ayında dünyaya gelecek.

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SERAY SEVER

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Geçtiğimiz hafta baba acısıyla sarsılan Seray Sever de bebek bekliyor.

Anne olmak için gün sayan Başak Dizerden karnı burnunda poz

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan sever ikiz bebek dünyaya getirecek.

Seray Sever bebeklerinin cinsiyetini katıldığı canlı yayında açıklamış ve kız annesi olacağını söylemişti.

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ECE CEŞMİOĞLU

Geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, anne-baba olmak için gün sayıyor.

Anne olmak için gün sayan Başak Dizerden karnı burnunda poz

Çeşmioğlu, önceki gün hamilelik fotoğraflarını paylaştı.

Kız bebek bekleyen çift yaptıkları paylaşımla kızlarına 'Zeynep' adını vereceğini duyurdu.

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MERVE ÖZBEY

Geçtiğimiz yıl şubat ayında kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren Merve Özbey ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Henüz hamileliğinin başında olan Özbey, mutlu haberi Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Anne olmak için gün sayan Başak Dizerden karnı burnunda poz

"Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil… Görünmeyeni de bilin isterim… Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif’ime kardeş geliyor… Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak. 'Anneler olmasa kim kimi severdi' diyen Gülten Akın’dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil kediye, köpeğe, kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür."

SİNEM KOBAL

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2016 yılında Kenan İmizalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Anne olmak için gün sayan Başak Dizerden karnı burnunda poz

Mayıs ayında kız bebek dünyaya getirecek olan Kobal'dan hamile pozu henüz gelmedi.

Sinem Kobal ilk hamileliğinde de uzun bir süre objektiflerden kaçmayı başarmıştı.

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Lalin aylar sonra görüntülendi Lalin aylar sonra görüntülendiHaberi görüntüle

DEMET EVGAR

Bir bebek haberi de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi’nin ilk “İyi Niyet Elçisi” seçilen Demet Evgar’dan geldi.

Anne olmak için gün sayan Başak Dizerden karnı burnunda poz

İddilara göre 2016 yılından beri işletmeci Levent Babataş ile birlikte olan 41 yaşındaki Demet Evgar'ın üç aylık hamile.

Demet Evgar onuyla ilgili sessizliğini koruyor.

 

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#Başak Dizer#Kıvanç Tatlıtuğ#Hamile Pozu

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