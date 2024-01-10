Kırmızı halıda pişti oldular! Her gün tören yaparsanız olacağı bu…

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Bu büyük törenlerin ilki pazar gecesi dağıtılan Altın Küre’lerdi. Sezonun ilk büyük ödül töreni için Hollywood’un en gözde yıldızları bir araya geldi, gece boyunca kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı.

Bu yarış önümüzdeki haftalarda ve hatta aylarda göreceklerimizin ilk elbette… Altın Küre’lerden hemen iki gün sonra da dünyanın en büyük sinema ödülü kabul edilen Oscar’ları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yani kısa Akademi’nin dağıttığı Onur Ödülleri için düzenlenen tören yapıldı.

Governors Awards olarak adlandırılan tören her yıl Oscar’dan önce Akademi’nin o yıl dağıtacağı Onur Ödülleri için düzenleniyor. Geceye elbette Oscar yarışında rol aldıkları filmlerle öne çıkan sayısız yıldız oyuncu katıldı. Ödül törenleri arasında bu kadar kısa süre olunca da kırmızı halıda küçük bir “kaza” yaşandı…

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İki gün önce Altın Küre’lerde kırmızı halı şıklıkları gündeme gelen hatta birbirleriyle kıyaslanan Margot Robbie ve Emily Blunt Governors Awards’a neredeyse ikiz gibi giyinip gelmişlerdi. Magazin dünyasında “kırmızı halıda pişti olmak” olarak adlandırılan durum iki yıldız oyuncuyu hemen manşetlere taşıdı…

Margot Robbie iki gün önceki Altın Küre törenine Barbie pembesi bir elbiseyle katılmıştı... Dün gece ise siyahlara bürünmeyi tercih etti

Oscar yarışında öne geçmek ve seçici kurulları etkilemek için önümüzdeki günlerde bütün törenlere katılacak olan oyuncular Altın Küre farklı giysi tercihleri yaparken için bu özel gece için siyahlara bürünmüştü. Ancak Margot Robbie ve Emily Blunt sadece siyah renkten değil elbiselerinin şekli ve tarzıyla da çok benzer seçimler yapmışlardı.

Şıklık yarışına katılan Emily Blunt da Altın küre'de seçtiği renk ve tarzdan vazgeçip tıpkı Margot Robbie gibi siyah rengi seçince iki yıldız pişti olmaktan kaçamadı

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Birbirlerine çarpıcı biçimde benzeyen kıyafetlerine ek olarak, iki sarışın yıldız da saçlarını yumuşak bukleler halinde açık bırakmıştı. Margot Robbie’nin elbisesinde derin v şeklinde bir boyun ve karın kaslarını ortaya çıkaran göğüs dekoltesi vardı.

Emily Blunt ise aynı derin dekolteyi göğsünden aşağıya ve orta kısmına doğru uzanan gerdanlık tarzı taşlı aksesuarıyla tamamlamıştı. Uzunlukları ve şekli hemen hemen aynı olan siyah elbiselerini benzer pırıltılı taşlarla süsleyen iki yıldızın birbirlerinin ikizi gibi giyinmesi geçenin en çok konuşulan olayı oldu.

Altın Küre’de Barbie filmiyle bu yıl verilmeye başlanan “Sinema ve Gişe Başarısı” ödülünü kazanan Margot Robbie geceye yıl boyunca benzerlerini giydiği “Barbie pembesi” parlak kumaştan bir elbiseyle gelmişti.

Emily Blunt'ın Oppenheimer'daki rol arkadaşı Florence Pugh da benzer bir dekolte kullandı ancak renk olarak bebek pembesi ve bolca pırıltı tercih etti

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Emily Blunt ise oyuncu ve yönetmen eşi John Krasinski ile katıldığı Altın Küre töreninde etekleri beyaz tüllerle süslenmiş altın yansımalı krem rengi pırıltılı bir elbise tercih etmişti. O gece saçlarını topuz yapan Blunt dün gece ise tıpkı Margot Robbie gibi saçlarını açık bırakmayı tercih etti.

Dün gecenin bir başka kırmızı halı yıldızı da şu sıralar kendisini aldatan eşi Benjamin Millepied’le ayrılık aşamasında olan ve yüzü bir türlü gülmeyen Natalie Portman’dı. Güzel yıldız da tıpkı Robbie ve Blunt gibi derin göğüs dekolteli siyah bir elbise seçti.

Onun da dekoltesini omzunun arkasından birleşen kalın bir metal zincir süslüyordu. Neyse ki hem kullanılan metalin rengi hem de tarzı farklı olunca Portman da Margot Robbie ve Emily Blunt’la pişti olmaktan kurtulmuş oldu.

İhanete uğrayan ve eşiyle ayrılık aşamasında olan Natalie Portman geceye parmağında yüzüğü olmadan gelmişti

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Governors Awards’da Oscar’ın Onur Ödülü’nü kazanan iki isim Angela Bassett ve Mel Brooks oldu. Angela Bassett Hollywood'daki onlarca yıllık kariyerinin ardından, 65 yaşındaki sanatçı nihayet dünya çapında eğlence sektörünün en prestijli ödüllerinden biriyle evine döndü.

Amerikalı aktör ve komedyen Mel Brooks da nihayet 97 yaşında Onursal Akademi Ödülü'nü aldı. Brooks dünya üzerinde EGOT statüsüne ulaşan 18 yıldızdan biri. Yani efsane isim kariyeri boyunca Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin hepsini birden kazanma başarısına erişti.