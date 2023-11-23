Kimse bu aşka şans vermemişti... Alnına öpücüğü konduruverdi: Hayattaki en büyük şansımsın karıcığım!

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2018’de yolları yeniden kesişen ve büyük bir aşk yaşamayan başlayan genç yıldızlar çabucak evlendi. Bu çok genç yaşta gelen evlilik kararı, aşkların ve evliliklerin hep kaygan zeminde yaşandığı gösteri dünyasında geleceği pek parlak görülmeyen bir karar olarak yorumlandı.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber, 5 yıl önce New York'ta belediye binasına gidip sade bir nikah kıydılar. Bundan bir yıl sonra da ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı gösterişli bir düğün yaptılar. Bu aşkın ve hatta evliliğin bu günleri görebileceğine ise başta pek kimseler inanmamıştı.

Evlendiklerinde Justin Bieber sadece 24, Hailey ise 22 yaşındaydı. Üstelik evlenmeden 2 yıl önce kısa bir süre sevgili olup ayrılmışlardı. Justin Bieber’ın Selena Gomez’le uzun yıllar yaşadığı fırtınalı aşk da hep bu evlilikle anıldı.

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Hatta aynı adamı seven Hailey ve Selena, Justin Bieber yüzünden sosyal medyaya yansıyan büyük kavgalar bile ettiler. Yaşanan her şeye rağmen aşklarına sıkı sıkıya tutunan genç çift eylül ayında evliliklerinin 5. yılını kutlamışlardı. Sosyal medya hesaplarından sürekli olarak aşk pozları paylaşan çift, özel günlerinde de birbirlerine seslenmeyi hiç pas geçmiyor.

Justin Bieber dün 27. yaş gününü kutlayan karısı Hailey Bieber için yine Instagram’a gitti ve ona olan aşkını yine tatlı sözlerle hayranlarıyla paylaştı. Kucağına yatırdığı karısının önce alnını sonra dudaklarını öptüğü siyah beyaz bir videoyu paylaşan Justin Bieber, Hailey’ye "Mutlu yıllar bebeğim. Hayatı harika kılıyorsun" diye seslendikten sonra onunla evli olmanın kendisi için en büyük şans olduğunu yazdı.

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Bieber, beşinci evlilik yıldönümleri için de eşi Hailey’e paylaştığı bir dizi romantik fotoğraflar birlikte “En değerlim, sevgilim. 5 yıl. Kalbimi büyüledin. Ruhumun derinliklerinden iliklerime kadar biliyorum ki seninle çıktığımız bu yolculuk en çılgın beklentilerimizi bile aşacak. O yüzden büyük hayaller kurmaya devam edelim bebeğim. Sonsuza dek şerefe. Seni varlığımın her zerresiyle seviyorum.” satırlarını yazmıştı.

Hailey Bieber eşinin bu dokunaklı kutlama sözcüklerine karşılık olarak daha sade sözcükler kullanıyor ancak ünlü model de kocasına olan aşkını bir başka şekilde hem de her gün tüm dünyaya sergilemeye devam ediyor. Yıldız isim son birkaç aydır neredeyse her sokağa çıktığında boynunda taşıdığı özel kolyesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Hailey Bieber, kendisinin ve kocasının ortak soyadlarına bir övgü niteliğindeki “B” harfli kolyesini boynundan hiç eksik etmiyor. Hailey Bieber, aşkının simgesi kolyeyi ağustos ayından beri sürekli boynunda taşıyor. Güzel model Justin Bieber’la evlenir evlenmez de üzerinde “Wifey” yani “Eş” yazan bir kolye takmaya başlamış ve uzun süre hep bu kolyeyle gezmişti.