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Kim bu Anitta?

Güncelleme Tarihi:

#Anitta#Kapalıçarşı#Brezilyalı Popstar
Kim bu Anitta
Savaş ÖZBEY
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:39

Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye’ye gelen Brezilyalı popstar Anitta, Kapalıçarşı’yı ziyaret etti. Kapalıçarşı’da yürüdüğü anları sosyal medya hesabında ‘Bir kadın olarak Türkiye’de alışveriş yapmak’ notuyla paylaşan ünlü şarkıcı, oradaki erkeklerin sözlü tacizine uğradı.

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Şampiyonlar Ligi finalinde konser vermek için Türkiye’ye gelen Anitta, İstanbul’da çektiği videolarıyla gündemde. Önce Kapalıçarşı’da çektiği bir video düştü ekranlara. Anitta önde yürüyor, arkasından biri onu çekiyor, o sırada insanların laf atmalarını kaydediyor. “Bir kadın olarak Türkiye’de alışveriş” başlığıyla 64 milyon takipçisiyle paylaştı bu videoyu.

Sonra Boğaz’da çekilmiş tangalı dansını gördük Anitta’nın. Görüntülerden anladığım kadarıyla Beşiktaş-Ortaköy arası bir yer. Bu sefer de dansına şaşıran turistleri ve gelip geçen teknelerden kendisine bakanları paylaştı. Demet Akalın bile şaştı kaldı: “Vallahi ilk kez duydum. Asla tanımıyorum. Kapalıçarşı’daki beyler de tanımıyordur...” Peki kimdir bu Anitta?

Kim bu Anitta

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Gerçek adı Larissa Macedo Machado. Şarkıcılık, dansçılık, oyunculuk ve sunuculuk yapıyor. 2017’de Billboard dergisi tarafından “Dünyanın en etkili 15’inci sanatçısı seçildi... Çektiği videolarla bizi dünyaya fena madara etti. Ama Anitta’cığım yaa... O vücutla, o boy pos ve o güzellikle tanga giyip dans edersen dünyanın neresinde olursa olsun şöyle bir dönüp bakar insanlar!

Gözden KaçmasınSavaş ÖZBEY yazdı: Bunda bu kadar şaşıracak bir şey yok: Kumral saçlarından sen suçlusunSavaş ÖZBEY yazdı: Bunda bu kadar şaşıracak bir şey yok: Kumral saçlarından sen suçlusun!Haberi görüntüle

 

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#Anitta#Kapalıçarşı#Brezilyalı Popstar

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